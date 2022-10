Planifiez vos vacances d’hiver au Québec

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vous croyez ne pas aimer l’hiver ? Fuyez la ville et rendez-vous dans l’une de ces régions sublimées par la neige et la glace. Vous n’en reviendrez pas !

Vous avez peut-être peur de l’hiver. Si vous le passez chaque année en ville, ça peut se comprendre !Mais aussitôt que l’on gagne forêts et campagnes, son magnétisme puissant se révèle naturellement. La meilleure façon de tomber sous le charme est d’emprunter un sentier de ski de fond ou un sous-bois en raquettes, de déployer devant soi des kilomètres de piste en fatbike ou d’arpenter un vaste territoire en traîneau à chiens. Chemin faisant, c’est toute la beauté de l’hiver qui éblouit : sa lumière scintillante, ses conifères ouatés, ses reliefs contrastés et ses cascades givrées qui dégringolent à flanc de montagne. Voici trois destinations en région où passer vos prochaines vacances et réapprendre à aimer l’hiver.

Sur la Côte-Nord, la Ferme 5 étoiles

On y vient pour plonger dans les paysages magnétiques du fjord du Saguenay et pour la grande diversité d’activités qu’on peut pratiquer sur place. Côté hébergement, on trouve une palette d’options qui conviennent à tous les goûts et à tous les budgets : chalets, appartements familiaux, studios et chambres. Sur le domaine de la Ferme 5 étoiles, qui s’étend jusqu’au fjord, on pratique la pêche blanche et la raquette sur 17 km de sentiers (des sorties guidées sont aussi au menu). On s’initie au traîneau à chiens, et les plus audacieux peuvent opter pour le forfait d’une demi-journée afin d’explorer le territoire alentour. Les motoneigistes ont accès à la ferme, mais leur terrain de jeu se situe hors du périmètre consacré au plein air. Ferme oblige, les familles aimeront aller nourrir les animaux le matin — orignal, lynx, bisons, loup — dont certains sont des rescapés recueillis. À proximité, direction le parc national du Fjord-du-Saguenay pour une belle journée de raquette ou de ski nordique dans les secteurs de La Baie-Éternité et de L’Anse-de-Tabatière.

Infos pratiques : La Ferme 5 étoiles propose des forfaits de deux nuits et de deux activités, offerts avec petit-déjeuner et souper. La plupart des chalets comprennent une cuisine.

Dans le Témiscamingue, l’Auberge Camp du trappeur

Ce trésor caché se niche dans une région qui l’est tout autant. Le Témiscamingue a un envoûtant charme rural, et le visiteur est sûr de profiter d’un accueil sans faute. Le Camp du trappeur, à Fugèreville, c’est avant tout le projet d’une vie, celui de Joël Payette, qui a fait d’un petit chalet cette auberge au décor rustique chic après 22 ans de travail et de passion. Aujourd’hui, on y accueille des amoureux de la nature dans ses six superbes chambres en occupation double. Des forfaits d’hiver sont offerts, avec souper et petit-déjeuner inclus. Côté plein air, on trouve à proximité de quoi s’amuser dans de magnifiques paysages champêtres, notamment des pistes de ski de fond et un terrain idéal pour la raquette, ainsi qu’une patinoire sur le lac Argentier. Du domaine, on a accès aux sentiers Récré-eau des Quinze, un réseau de 25 km qui longe le bassin hydrographique et qui est jalonné de belvédères panoramiques. La région est également riche en étapes agrotouristiques.

Infos pratiques : On peut louer l’Auberge Camp du trappeur en groupe pour un minimum de trois nuitées (avec ou sans repas à la table champêtre).

La Coop de l’arrière-pays, au Témiscamingue, offre la location d’équipements spécialisés pour l’hiver : skis nordiques, tentes d’expédition, réchauds, sacs de couchage, fatbikes.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Imago village

Ceux qui ont déjà vécu l’expérience de passer la nuit dans l’une des yourtes d’Imago village le savent : c’est un privilège de s’immerger dans un paysage aussi grandiose dans un hébergement tout confort (minicuisine comprise). Chacune des cinq yourtes peut être réservée en hiver, de même qu’une nouveauté : des habitations sphériques (pour deux à quatre personnes), le tout aux premières loges des monts Valin, particulièrement magnifiques sous la neige abondante. Depuis le site, on peut partir en raquette ou en fatbike jusqu’au secteur du village alpin grâce à un partenariat conclu entre Imago village et la municipalité de Saint-David-de-Falardeau. À proximité, cap sur le parc national des Monts-Valin et son incroyable terrain à explorer en raquette (77 km de sentiers), en ski de fond, en ski nordique et en fatbike. Un incontournable : accéder à la fameuse vallée des Fantômes (pour regarder ses conifères momifiés par la neige) en embarquant dans la navette le Fantôme-Express depuis le Centre de découverte et de services. La station de ski Le Valinouët, et son enneigement 100 % naturel, se trouve à proximité.



Infos pratiques : Il est possible de se faire servir le petit-déjeuner à même la yourte. Nouveau cette année : un souper bistrot.



