Tourisme au singulier

Le voyage en solo gagne en popularité. Voici quelques conseils pour en retirer le maximum de plaisir !

Il a ses inconditionnels… et ses réfractaires. Reste que le voyage en solitaire fait de plus en plus d’adeptes si l’on en croit les statistiques publiées autant en Amérique du Nord qu’en Europe. Le Réseau de veille en tourisme parle d’un phénomène « en constante progression » depuis 2014. Et la tendance concerne encore plus les femmes. La preuve : certaines agences commencent à revoir l’imposition d’un supplément à payer pour les occupants d’une chambre en solo.

Seul, mais pas solitaire

Il n’est pas si facile de tomber sur le bon partenaire de voyage. On dit souvent que celui-ci est aussi difficile à trouver qu’un partenaire de vie ! Intérêts touristiques, rythme de progression, interaction avec les locaux : si on n’est pas en parfaite adéquation, l’expérience risque, à la longue, de tourner au vinaigre. En voyageant seul, on est le maître du temps et de l’espace ; on a zéro compromis à faire et une totale liberté pour adapter son itinéraire au gré de ses envies et de ses rencontres. Seul, on est aussi plus enclin à aller vers l’autre pour briser sa solitude, et bien plus facile à aborder qu’un couple ou qu’un groupe d’amis. Le résultat est souvent au-delà des attentes : en ne comptant que sur soi, on sort continuellement de sa zone de confort et on multiplie les apprentissages — langue, codes culturels, défis pratiques, etc. « En voyageant seul, on développe des habiletés qu’on n’a pas à développer forcément dans sa vie, dit Ariane Arpin-Delorme, conseillère en voyage sur-mesure et fondatrice de l’agence Esprit d’Aventure. En enchaînant les petites victoires quotidiennes, on gagne beaucoup en confiance. » Cette passionnée de voyage a aussi dirigé l’ouvrage collectif Elles ont conquis le monde en solo, 10 récits inspirants de voyageuses (éditions de l’Homme). Ses conseils ? Y aller un pas à la fois : « Plutôt qu’aller en Inde pour une première expérience solo, je conseille plutôt des pays comme la Finlande ou l’Indonésie pour commencer en douceur, dit-elle. Surtout si on se sent vulnérable et fragilisé par la vie. »

Quelques conseils en vrac

• Se poser la question : pourquoi partir seul ? Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut déterminer ce que l’on souhaite retirer de son voyage en solitaire. « Si on fait juste céder à la pression sociale ou à la mode, ça ne vaut pas la peine », explique Ariane Arpin-Delorme. Et l’expérience risque même de s’avérer au mieux, terne, au pire, ratée.

• Réserver ses premières nuits d’hébergement. Tout voyage exploratoire réserve en route son lot de difficultés et de défis à relever. Chemin faisant, on développe des techniques et des astuces pour les contourner. Alors, allons-y tranquillement en assurant ses premières nuits à l’hôtel ou en Airbnb. « Surtout après un long vol, on veut savoir où on va atterrir ! » résume Ariane Arpin-Delorme.

• Faire ses recherches sur l’étiquette et le protocole. C’est vrai qu’on soit seul ou pas en voyage ; ça l’est encore plus lorsqu’on est seul à assurer sa sécurité à l’étranger. Le respect de certains usages, notamment la manière de s’habiller, est non négociable. Le préalable : se renseigner sur les codes vestimentaires et autres à adopter (voile sur la tête, jambes couvertes, etc.) pour un contact sans heurts avec les habitants du pays visité. Tant qu’à y être : apprenez à dire « bonjour » et « merci » dans la langue de votre pays d’accueil, ça aide à établir des contacts avec les locaux !

• Prévoir des numéros d’urgence dans son téléphone. Saurez-vous composer le numéro des autorités policières du pays où vous envisagez de passer quelques semaines ? Peut-être pas. L’intégrer dans la liste de ses contacts téléphoniques peut être rassurant.

• Prévenir de son arrivée. Vous faites de la randonnée en solo dans le pays que vous visitez ? Avertir l’hôtel ou l’auberge où vous prévoyez de passer la nuit est une bonne idée. Si vous ne vous pointez pas le bout du nez, ça alertera vos hôtes et ça activera les recherches.

• Partager infos et conseils. Rendez-vous sur le réseau social Singles Travel International, créé à l’instigation d’agences de tourisme pour les célibataires qui veulent échanger des renseignements pratiques sur les destinations et sur les activités qu’on veut pratiquer.

• Faire marcher sa tête. En voyage, comme dans la vie, il faut faire appel à son jugement et à son instinct en repérant les situations potentiellement risquées. Faites demi-tour dès que l’ambiance suscite un certain malaise. Bref, soyez attentif aux signes. Mais ne cédez pas pour autant à la peur. Si celle-ci peut être bonne conseillère, elle peut aussi freiner vos élans et ce serait dommage.



