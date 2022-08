Voyage sur les rails de la nuit

Dans l’obscurité totale de la forêt, un halo blanchâtre se détache de l’avant de la locomotive. La courbe est douce, engouffrant toujours plus profondément le train 601 de Via Rail dans le creux des forêts et à l’orée des rivières. Un spectacle qui se devine plus qu’il ne se voit dans les tournants illuminés par les phares du train, au fil des 510 kilomètres de voies ferrées séparant Montréal de Jonquière. Un trajet d’une douzaine d’heures, parcouru de nuit, dont la plus grande partie se déroule sans réseau cellulaire, dans un espace-temps plus souple, rythmé par les rencontres et les aléas des lieux de passage.

Photo: Julien Cadena Le Devoir

« Moi, je descends à Chambord », signale Réjean Otis, une casquette aux couleurs de l’Ukraine vissée sur la tête. En ce vendredi de la mi-juillet, le départ du train de Montréal a été décalé de quatre heures, jusqu’à 19 h 30, en raison du blocage de la voie par un convoi de marchandises du CN tombé en panne la veille. « Mon frère va venir me chercher à mon arrivée à 5 h du matin. Ça le dérange pas pantoute, il est tellement gentil ! »

L’homme de 69 ans est monté à bord du train de nuit pour aller voir sa nièce, la chanteuse Jeanick Fournier — qui a remporté le concours télévisé Canada’s Got Talent —, se produire en spectacle à Desbiens. « C’est la meilleure chanteuse au Québec… à part Ginette Reno », lance le sympathique personnage, un vieux lecteur radio des années 1990 posé sur le siège à côté de lui.

Photo: Julien Cadena Le Devoir

« C’est parce que je me suis fait voler chez moi, et c’est ce qu’il me reste [pour écouter de la musique] », dit-il sous son couvre-visage estampé de framboises. « Tu sais, mon frère [qui va venir le chercher à Chambord] va bientôt acheter un bateau et on va faire le tour du monde ensemble », lance-t-il, mi-affirmatif mi-rêveur, en regardant le paysage défiler sous ses yeux.

Jusqu’à Hervey-Jonction, près de Saint-Tite, le train 601, en route vers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, et le train 603, qui se dirige vers Senneterre, en Abitibi, voyagent accrochés l’un à l’autre. Les deux trains régionaux se détachent ensuite pour s’engouffrer séparément dans des secteurs coupés de toute connexion cellulaire.

Photo: Julien Cadena Le Devoir

Folklorique

Et c’est là que le charme des trains régionaux opère, en transportant ses passagers aux confins du Québec, dans un voyage ponctué de coups de sifflet, de grincements de rails et d’arrêts impromptus. Puisque, tout comme le train qui file vers l’Abitibi, celui qui se dirige vers Jonquière s’arrête là où les passagers le souhaitent, un peu comme un taxi.

« Le contrôleur nous donne une certaine zone à l’intérieur de laquelle on peut rouler. Cette zone nous appartient [pendant quelques heures], alors on peut faire 0 ou 500 arrêts », indique la cheffe des services (agente de bord) surnommée Ricky, qui ne cache pas son amour pour les trains régionaux 601 et 603.

Photo: Julien Cadena Le Devoir

« C’est folklorique ! Et je le dis avec beaucoup d’amour, mentionne-t-elle. Moi, je m’émerveille à chaque trajet. J’en ai fait ma mission, de remettre ces trains-là [qui sont méconnus] sur la carte. »

Privés eux aussi de tout réseau, les ingénieurs de locomotive fonctionnent à l’ancienne, par les communications radio. « On ne roule jamais vraiment plus qu’à 40 miles à l’heure [dans la forêt] », expliquent Mathieu Landry et Pascal Lespérance, aux commandes du convoi composé d’une locomotive, d’un fourgon à bagages et d’un wagon de passagers.

Photo: Julien Cadena Le Devoir

Prix de l’essence

Avant même que le dernier rayon de soleil ne disparaisse derrière les arbres, Julie Larouche et sa mère, Marianne Doucet, ont allongé leurs jambes et sorti leurs couvertures. Les deux femmes retournent à Lac-Bouchette après avoir passé quelques jours de vacances à Montréal. « C’est la première fois qu’on fait le trajet en train, mais ça faisait longtemps qu’on voulait le vivre, glissent-elles, complices. “Tanker” l’auto, ça aurait été beaucoup plus cher, et c’est tellement plus relaxe de se faire conduire. »

Photo: Julien Cadena Le Devoir

L’aspect financier a également convaincu Marilou J.-Marsan et Mathieu Jolicoeur de monter à bord du train 601 avec leur fille, Ulyssia, cinq ans, et leur bébé, Hector. « On s’en va chez des amis à Shawinigan. On n’a pas de voiture et c’était vraiment trop dispendieux d’en louer une, souligne Marilou. Et j’aime l’ambiance du train. »

Tandis que la lune se montre, Ulyssia sort un livre pour se détendre. « Je suis censée m’endormir, mais c’est pas moi qui contrôle complètement », lance la jeune fille sous le regard amusé de ses parents. Quelques rangées plus loin, Réjean Otis, lui, s’endort, des lunettes à la monture rouge posées par-dessus son cache-yeux. Original, jusqu’au bout.

Y aller ou pas ?

Alors qu’on n’entend plus aucun bruit dans la voiture de passagers, le train s’arrête vers 1 h du matin en pleine forêt, à Miquick, pour laisser monter six amis et leurs trois canots. Objectif : descendre la rivière Batiscan.

Photo: Julien Cadena Le Devoir

« On peut dire que vous avez des horaires atypiques », lance à la blague Brigitte Lévesque, une lampe frontale sur la tête, aux ingénieurs de train qui ouvrent les portes du fourgon à bagages pour y mettre les canots.

Mais voilà, une amie n’est pas encore arrivée. Et cette amie transporte un canot sur sa voiture. La bande n’a plus de nouvelles d’elle depuis 20 h 30 en raison de l’absence de réseau cellulaire dans le secteur. « Et on ne peut pas l’attendre et simplement prendre le train demain matin [le train 601 ne compte que trois départs par semaine] », fait remarquer Brigitte.

Photo: Julien Cadena Le Devoir

Alors, on y va ou pas ? débattent les amis. La bande tergiverse : est-ce vraiment sécuritaire de mettre trois personnes dans un canot ? « C’est une pas pire rivière [que vous allez descendre], c’est pas un sauna », dit l’un des ingénieurs de locomotive.

Le temps passe et l’amie n’est toujours pas là. « Il faut y aller », lance le personnel du train. Déchirés, les cinq comparses décident finalement de rester sur place. Sous la lueur de leurs lampes frontales, on peut lire le désenchantement sur leurs visages. « Je suis tellement déçue », souffle Brigitte.

Photo: Julien Cadena

Dans la voiture de voyageurs, où tous les yeux sont encore fermés, personne n’a eu vent de l’imbroglio, tout s’étant passé à l’extérieur.

Cyclotourisme

Il n’est que 4 heures du matin lorsque le ciel recommence à prendre des teintes bleutées. Lorsque le train arrive à la gare de Chambord, une heure plus tard, les jeunes Mila et Morgane ont déjà mis leur casque de vélo sur leur tête pour descendre de la voiture du train. Leur père, Benjamin Rembeault, récupère son vélo et celui de sa conjointe, Vassy, du wagon à bagages.

Photo: Julien Cadena Le Devoir

Le couple originaire d’Europe habite Montréal depuis 12 ans. « On part deux semaines [en cyclotourisme] faire le tour du lac Saint-Jean avec les enfants, expliquent-ils. On ne connaît pas encore la région. » Les petites seront installées dans des charrettes tirées par les vélos de leurs parents, qui transporteront aussi tout l’attirail de camping. « Le tour du lac Saint-Jean, c’est une grande attraction, dit Ricky. On embarque souvent des vélos. »

Vers 7 heures du matin, le train arrive à Jonquière, sa destination. Les derniers passagers descendent. La nuit aura été courte pour certains, apaisante pour d’autres. Mais elle n’aura certainement pas été banale.



Photo: Julien Cadena Le Devoir