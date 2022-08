Pour finir l’été en beauté

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

En pleine nature ou au cœur de la ville, à vélo ou à pied, voici quatre activités pour planifier le long week-end de la fête du Travail.



Hautes-Laurentides

Longues randonnées à la montagne du Diable

Photo: Nicolas Aubry

Amateurs de longues randonnées, cette saison est pour vous. Fini la chaleur accablante, les insectes piqueurs et la surfréquentation des sites de plein air ! C’est le temps de planifier une escapade dans l’environnement choyé d’un parc régional, comme dans le parc régional Montagne du Diable. Ce milieu montagneux privilégié s’explore divinement à pied lors d’un séjour en chalet ou, encore mieux, lors d’une longue randonnée avec une nuit dans un refuge. Ouvert depuis peu, le secteur Lac et Chute Windigo offre l’accès à l’eau cristalline du lac, à un sentier d’hébertisme ainsi qu’à deux campings, avec ou sans services, pour prolonger l’été. Au coeur de la forêt, six minimaisons possèdent tout le confort requis pour un séjour immersif.

Ce secteur est connecté au réseau de sentiers du parc, notamment la boucle du lac Windigo, d’environ 13 kilomètres, de niveau intermédiaire. Les fans de longues randonnées opteront pour l’un des circuits de deux ou trois nuits qui serpentent à travers les 80 kilomètres de sentiers du parc. Le circuit Aventure des sommets donne à voir la beauté spectaculaire de la montagne et de la chute Walker et permet de passer la nuit dans un refuge, loin de tout. Ces cabanes de bois rond sont nichées en forêt et se distinguent par leur indéniable charme rustique. Sans doute la meilleure façon de sentir la démesure de ce magnifique terrain de jeu.

Infos pratiques : Le Village des bâtisseurs du parc régional Montagne du Diable propose huit chalets extrêmement confortables au départ des sentiers de randonnée. Idéal pour les familles. parcmontagnedudiable.com

Centre-du-Québec

Circuit vélo régional Centre-du-Québec

Photo: Buzz Photo

275 kilomètres en trois jours : c’est l’invitation lancée par ce circuit cyclable qui donne à voir ce que la région a de plus beau à offrir. Au programme : paysages bucoliques des plaines du Saint-Laurent et vue sur les plans d’eau ainsi que sur le milieu montagneux. Cette boucle permet aux cyclistes de niveau intermédiaire de rouler paisiblement en enchaînant les étapes incontournables : Nicolet et son patrimoine architectural à la porte de la réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre ; Victoriaville, aimée par les cyclistes notamment pour sa Véloroute des Appalaches ; ou encore Warwick, « la Fleur des Bois-Francs », qui se distingue par son petit côté champêtre et son patrimoine bâti exceptionnel.

Infos pratiques : Des forfaits flexibles d’un à quatre jours sont proposés avec hébergement. chaudiereappalaches.com

Cantons-de-l’Est

Route des Sommets

Photo: Marc Dufresne iStock

Cet itinéraire de 119 kilomètres à faire en trois jours et en huit étapes est parfait pour la fin de l’été. Départ de la station touristique Baie-des-Sables, sur les berges du lac Mégantic, pour une journée d’activités sur le plan d’eau — canot, kayak, planche à pagaie —, mais aussi en forêt : hébertisme, randonnée et géocaching. Une offre complète d’hébergement permet de choisir son niveau de confort, entre camping, chalet, prêt-à-camper et chambres plus abordables à proximité du lac. On enchaîne, le deuxième jour, avec une visite au parc national du Mont-Mégantic pour une initiation à l’astronomie dans la première réserve de ciel étoilé du Québec, avant de passer la nuit en chalet ou en prêt-à-camper dans ce parc, l’un des plus beaux du réseau. Enfin, on termine son séjour par une randonnée mémorable sur la montagne de Marbre, qui offre une vue imprenable sur la mer de montagnes frontalières, notamment grâce à une boucle qui conduit au sommet, à près de 1000 mètres.

Infos pratiques : Gites, spas et étapes d’agrotourisme jalonnent cet itinéraire entre nature et culture. routedessommets.com

Montréal

Circuits culturels à pied

Photo: Nathalie Schneider

Qu’on y planifie un séjour en tant que visiteur ou qu’on y vive, redécouvrir la métropole à pied est toujours une bonne idée, notamment en cette fin d’été. Pour planifier un séjour de deux ou trois jours à Montréal, direction Explore Québec, qui offre 50 % de réduction sur ses forfaits dans la région de Montréal aux résidents du Québec.

En famille, on aimera beaucoup les parcours urbains d’Adventure City Game pour se mesurer en équipe dans un quartier (Mile-End, Plateau Mont-Royal ou Vieux-Montréal) en résolvant des énigmes. Ceux qui aiment les murales et les grafs vont adorer la visite guidée de 16/42 Tours (visite à pied des murales), un circuit de deux heures où l’on déambule dans le centre-ville et dans l’axe du boulevard Saint-Laurent pour admirer les nouvelles mégaproductions des artistes de l’édition 2022 du Festival Mural. Une bonne façon d’en apprendre plus sur le caractère distinctif de Montréal à l’égard de l’art graphique de rue.

Enfin, à partir du 24 août, 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, le Quartier des spectacles abrite un parcours de huit zones qui déclinent les grandes étapes de la vie du premier ministre. L’Espace René-Lévesque à Montréal : le parcours d’un homme d’exception propose exposition, vidéoprojection (en soirée) et court métrage (Place des Arts).

Infos pratiques : explorequebec.com, adventurecitygames.com, 1642tours.com, quartierdesspectacles.com