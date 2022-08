L’Occitanie, terre de châteaux et de forteresses

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Située dans le sud-ouest de la France, l’Occitanie est l’une des régions les plus fascinantes de ce pays. Entre les Pyrénées et la Méditerranée, au confluent de plusieurs cultures latines, ce territoire fut le témoin privilégié des grands bouleversements qui marquèrent l’Europe médiévale. Nous vous emmenons cette semaine sur ces terres très accessibles et particulièrement agréables à découvrir durant la saison automnale.



Votre aventure pourrait débuter à la spectaculaire cité médiévale de Carcassonne. Cette ville fortifiée, bâtie stratégiquement au sommet d’une colline qui permet d’observer toute la région, a connu une enfilade de maîtres au fil des siècles. Ses premières pierres ont été posées par les Romains en 122 avant notre ère. Mais c’est véritablement au XIIIe siècle qu’elle connaîtra le début de son âge d’or, alors qu’elle représentera l’élément central du système défensif du roi de France, qui voulait protéger ses terres face au royaume d’Aragon, situé plus au sud. Le traité des Pyrénées, signé en 1659 et qui officialise la paix entre ces deux puissances, sonnera cependant le début d’une lente déchéance pour cet ensemble militaire qui perdra son rôle défensif premier. Abandonnée, Carcassonne subira alors un long déclin et des altérations physiques majeures qui menaceront son existence même. Heureusement, de 1855 à 1913, l’architecte Eugène Viollet-le-Duc y mènera d’importants travaux de restauration qui redonneront tout son éclat à ce qui est aujourd’hui considéré comme la forteresse médiévale la plus grande et la mieux conservée d’Europe.

Photo: Gabriel Anctil

Vous pourrez parcourir ses trois kilomètres de remparts, ses 52 tours, ses ponts-levis et ses nombreuses barbacanes. Puis, à l’intérieur de la cité emmurée, en errant dans ses étroites ruelles, vous aurez une bonne idée de la façon dont les gens vivaient il y a plusieurs siècles. Une visite de la basilique Saint-Nazaire ainsi que du château comtal, tous deux fréquentés pendant le Moyen Âge par des comtes, des croisés, des princesses, des chevaliers et des troubadours, vous en mettra plein la vue et vous offrira une immersion totale dans son glorieux passé.

Un château dans les nuages

Le deuxième arrêt de votre périple historique pourrait vous mener au château de Peyrepertuse. Situé à près de deux heures de Carcassonne, cet ancien château fort en ruine est accroché à une crête calcaire qui culmine à 800 mètres d’altitude. Niché au milieu des montagnes, dans un environnement sauvage et peu habité, il surmonte le sympathique village de Duilhac-sous-Peyrepertuse.

Photo: Gabriel Anctil

Cette immense forteresse militaire, construite en grande partie entre le Xe et le XIIIe siècle, était à l’époque aussi imposante que celle de la cité de Carcassonne. Elle faisait partie d’un ensemble de sept forteresses (Peyrepertuse, Montségur, Puilaurens, Lastours, Termes, Aguilar, Quéribus), dont il reste encore aujourd’hui des vestiges et qui ont été érigées sur autant de sommets de cette magnifique région.

Accessible par des escaliers de pierre qui furent taillés il y a plusieurs siècles, cet endroit magique vous permettra d’avoir une vue imprenable sur les environs. Un guide pourra également vous décrire en détail le passé mouvementé qu’a connu ce lieu hautement stratégique où se jouèrent d’importants affrontements avec le royaume d’Aragon, qui ont changé à jamais le destin de la France.

Fascinante reconstitution

Photo: Gabriel Anctil

En suivant la route qui traverse de sympathiques villages, qui longe de grands vignobles et qui survole de douces vallées sur 120 km, vous arriverez au château de Foix, qui domine la ville du même nom et dont la construction remonte au XIIe siècle. En visitant le fascinant musée qu’il abrite, qui a ouvert de nouveau ses portes en 2019 après d’importants travaux, vous pourrez vraiment comprendre à quoi ressemblait le quotidien des gens qui habitaient ce château durant le Moyen Âge. Y ont été reconstitués une forge médiévale, une carrière de pierres et même un jardin. Vous pourrez également vous promener dans la grande salle de banquet, la chambre du comte, la salle des armes, le scriptorium ou encore le cachot, qui ont été décorés et meublés comme à l’époque. Mais l’élément le plus impressionnant que présente le château de Foix est certainement le spectacle sur les armes de guerre. Des animateurs vous montreront comment fonctionnaient d’immenses machines comme la pierrière ou le trébuchet, gigantesque catapulte de seize mètres de haut, qui pouvait envoyer des boulets de 100 kg à plus de 200 mètres de distance.

Dernier arrêt

Vous pourrez terminer votre voyage dans le magnifique village médiéval de Mirepoix, dans le département de l’Ariège. Fondé au XIIIe siècle et habité aujourd’hui par un peu plus de 3000 habitants, il possède de nombreuses maisons à colombages aux couleurs vives qui ont près de 500 ans et qui, sous les galeries couvertes en bois, abritent de belles boutiques. La cathédrale Saint-Maurice, de style gothique, vaut certainement la visite. Elle a été bâtie entre le XIIIe et le XIXe siècle et possède la nef la plus large de France et la deuxième d’Europe.

Photo: Gabriel Anctil

Le lundi matin, un marché coloré et parfumé prend possession de la place centrale. Vous pourrez acheter des produits de la région tout en vous disant que l’animation que vous observez est probablement semblable à celle qui agitait cette ville historique à l’époque du Moyen Âge. Comme quoi certaines choses dans notre monde en perpétuelle évolution ne changent pas.

Plusieurs compagnies aériennes proposent des vols Montréal-Toulouse, dont Air Transat, qui offre un vol direct.

Notre journaliste était l’invité d’Atout France et du Comité régional du tourisme de l’Occitanie.