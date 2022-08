Splendide Chicago

Chicago est l’une des plus belles villes des États-Unis et du monde. Les plus grands urbanistes et architectes de la planète s’y sont donné rendez-vous après le terrible incendie de 1871, qui a détruit une grande partie de la cité. Ils y ont créé une métropole unique, un mélange entre Paris et New York, où les gratte-ciel sont des oeuvres d’art, où les musées sont parmi les plus riches en Amérique, où les notes de blues colorent les nuits et où l’art public interagit comme nulle part ailleurs avec les résidents. Voici un aperçu du festin culturel qui vous attend à Chicago et qui pourrait inspirer votre prochaine visite dans la superbe capitale du Midwest américain, située à deux heures et demie de vol de Montréal.

Vous entamerez votre exploration de la troisième ville des États-Unis en admirant ses plus beaux bâtiments. Ceux-ci sont surtout concentrés le long de la rivière Chicago, qui délimite le Loop, le centre-ville de la mégapole de près de dix millions d’habitants. La meilleure façon d’explorer cette véritable forêt de gratte-ciel est d’embarquer sur une croisière d’une heure et demie organisée par le Chicago Architecture Center (CAC). Sur ce bateau, un guide passionné vous expliquera que c’est dans cette ville qu’on a construit les premiers immeubles de grande hauteur au monde. Il vous décrira également en détail les géants de pierre, de vitre ou de fer que vous croiserez le long de votre avancée. Vous suivrez ainsi un véritable cours d’histoire de l’architecture de la fin du XIXe siècle à ce jour. Car tous les styles d’édifices sont présents à Chicago, où ils se côtoient dans un paysage urbain éclectique qui a poussé les plus grands architectes de toutes les époques à se surpasser.

Photo: Gabriel Anctil

Défileront alors de chaque côté du navire des gratte-ciel aussi célèbres et différents que le Wrigley Building (1924), entièrement blanc, inspiré de la cathédrale de Séville, en Espagne ; l’AMA Plaza (1973), tout en simplicité, dessinée par le père de l’architecture de style dit international, Ludwig Mies van der Rohe, qui a vécu une trentaine d’années dans cette ville qu’il a transformée ; l’impressionnant Trump International Hotel and Tower (2009), qui est très élégant avec ses 98 étages de vitres bleutées ; ou encore la Willis Tower (1974), véritable mastodonte et plus haut édifice de la ville, dont le sommet est parfois voilé par les nuages ou la brume, les jours de pluie.

Le soir venu, vous vous engouffrerez dans l’une des nombreuses boîtes de blues que possède Chicago, comme l’authentique et sympathique Blue Chicago, qui reçoit les meilleurs musiciens de ce style musical depuis 1985. Vous y serez emportés par l’énergie des guitares électriques, par le rythme effréné de la batterie et par l’émotion des chanteurs et des chanteuses qui expriment les douleurs et les espoirs de la communauté noire de la ville depuis des décennies.

De l’art partout pour tous

Le lendemain, vous partirez à la découverte de l’exceptionnel art public de Chicago. L’élément déclencheur de ce musée à ciel ouvert, qui a été grandement développé ces dernières décennies, a été le dévoilement en 1967 d’une immense sculpture d’acier de 50 pieds de hauteur de Pablo Picasso, nommée : Untitled. Depuis, des centaines d’oeuvres d’art parsèment les rues de la ville, particulièrement dans le Loop, où vous croiserez des sculptures, des murales ou des peintures créées par quelques-uns des plus grands artistes du XXe siècle, tels Alexander Calder, Marc Chagall, Jean Dubuffet ou encore Joan Miró.

Photo: Gabriel Anctil

Mais vous trouverez les deux oeuvres les plus spectaculaires côte à côte dans le Millennium Park, inauguré en 2004, dans le centre de Chicago. Vous vous saucerez d’abord les pieds dans la Crown Fountain, imaginée par l’artiste catalan Jaume Plensa. Elle est constituée d’un bassin d’eau délimité par deux immenses tours de verre sur lesquelles sont projetés pendant toute l’année les visages de plus de 1000 Chicagolais. Ceux-ci regardent de haut les enfants qui viennent s’y rafraîchir et envoient sur eux un jet d’eau qui donne l’impression de sortir de leurs bouches.

Photo: Gabriel Anctil

Puis, quelques mètres plus loin, vous découvrirez le Cloud Gate, surnommé « The Bean » par les habitants de la ville. Vous observerez les reflets des gratte-ciel de la cité sur les parois argentées de cette immense oeuvre d’Anish Kapoor, en plus de vous photographier déformés à travers l’un des nombreux angles qu’offre cette amusante sculpture.

Photo: Gabriel Anctil

Vous marcherez ensuite quelques minutes et atteindrez l’un des plus importants musées du continent : l’Art Institute of Chicago. Vous y admirerez des classiques de la peinture américaine et européenne des derniers siècles, mais serez surtout renversé par sa collection d’art impressionniste et postimpressionniste, la plus importante au monde hors de France. Vous parcourrez de nombreuses salles où sont accrochées des toiles de Monet, Manet, Renoir, Pissarro, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec et de leurs contemporains, avant de vous arrêter bouche bée devant l’imposant chef-d’oeuvre de Seurat, Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, qui est constitué de milliers de minuscules points colorés et qui justifiera à lui seul votre voyage.

Balade et baignade

Le lendemain matin, vous irez vous promener avec un Divvy, le vélo en libre-service de la ville, le long de la piste cyclable Lakefront, qui traverse parcs et plages sur les rives du lac Michigan, dans lequel vous vous baignerez. En observant Chicago de ce nouveau point de vue, vous penserez à toutes les choses que vous y aurez admirées et vous vous direz que les résidents de cette métropole sont bien chanceux de vivre chaque jour entourés de tant de beauté.

Notre journaliste était l’invité de Choose Chicago.

Hébergement Les amoureux d’architecture voudront peut-être séjourner à l’hôtel Pendry, qui se trouve dans un magnifique bâtiment de plus de 37 étages de style Art déco. L’édifice a été érigé en 1929 et a la forme d’une bouteille de champagne. Parfaitement situé dans le Loop, cet établissement a été entièrement rénové il y a un an tout en conservant son cachet historique. Un nouveau restaurant, le Venteux, y offre un bar à huîtres et des classiques de la cuisine française, qui sont préparés avec soin et attention.