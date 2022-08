Entre fleuve, canaux, lacs et rivières, le Québec se dévoile dans toute sa majesté. Sur une planche, en catamaran ou en navette, trois idées pour louvoyer dans la langueur de l’été au fil de l’eau.



Concerts de harpe sur l’eau

Certains instruments semblent faits pour se fondre aux sons de la nature. Pour la musicienne professionnelle Annabelle Renzo, la harpe constitue le passeport idéal pour le rêve et l’évasion. Après avoir créé un massage chorégraphié en musique en 2011 pour le spa Bota Bota et joué au chevet de patients en soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu du CHUM, la harpiste a imaginé sa nouvelle entreprise lors de la naissance de sa fille, en 2016. En plus d’avoir inauguré en 2019 un « loft suspendu », salle de concert intimiste où les spectateurs prennent place dans des hamacs-cocons pour une ou deux personnes, elle propose cet été des concerts au canal de Lachine, en collaboration avec Taïga Board, Parcs Canada et H2O Aventures (à partir de 55 $). Ancrées à la scène flottante, les planches à pagaie — personnelles ou louées — bercent doucement les spectateurs. « Autant les gens sont couchés sur leur planche, avec la harpe en avant-plan, autant en second plan, on entend les chiens qui jappent et les sirènes au loin, glisse-t-elle. Il y a le vent dans les arbres et les oiseaux du matin. C’est très riche. Ça nous permet de nous connecter à une certaine sérénité sans avoir à faire deux heures de route depuis Montréal. »

Au moment où ces lignes étaient rédigées, l’événement du 12 août affichait complet, mais il était toujours possible de se procurer des billets pour le vendredi 2 septembre à 8 h.

Les locataires des chalets de Beside Habitat pourront quant à eux vivre une expérience similaire ce week-end, mais en pleine nature, dans la région de Lanaudière, à l’aube et au crépuscule.

serenitesonore.com

Une 3e Virée du Saint-Laurent

Photo: Villedepluie

Du 5 au 15 août, les membres de Qualité Motel navigueront à bord du nouveau catamaran Vanamo de La belle vie Sailing, le temps de cinq événements festifs le long du fleuve et de cinq nettoyages de berges, auxquels résidents et visiteurs sont conviés. Après s’être arrêté à la Distillerie du St. Laurent de Pointe-au-Père le 5 août, l’équipage fera escale au Sea Shack de Sainte-Anne-des-Monts le 8 août, à Petite-Vallée le 10 août, à Mont-Louis le 12 août et sur la plage Haldimand à Gaspé le 15 août, en collaboration avec le festival Musique du bout du monde.

Au programme de chacune des escales : spectacle, barbecue, planche à pagaie, baignade et produits régionaux. Quelques jours avant le départ, l’excitation était palpable. « Nous avons tous très hâte de naviguer, a confié l’artiste Luis Clavis avant d’embarquer. Arriver par la voie du fleuve pour faire un show permet un autre regard sur le territoire. »

Pour cette troisième édition, le rappeur Franky Fade et le DJ Funky Falz sont aussi du voyage. D’autres artistes feront également des apparitions surprises, comme Les Louanges, L’Isle et LaF. « Ce sont des shows gratuits, souligne le chanteur. Nous avons des premières parties à certains endroits. Nous embarquons sur le set au coucher du soleil. »

Si la question environnementale est au coeur de la démarche réalisée avec l’Organisation Bleue et Telus, le groupe souhaite surtout susciter la réflexion et prendre le temps de discuter.

Avis à ceux que l’aventure maritime intéresse : La belle vie Sailing propose des cours de voile au Québec et des « vacances à voiles » dans les Caraïbes.

lavireedusaintlaurent.com,

labelleviesailing.ca

Se réapproprier le fleuve

« Le fleuve est un chemin, pas un obstacle. » Cette phrase glanée sur le site de Navark, qui opère des navettes fluviales dans la grande région de Montréal, résonne particulièrement à un moment où l’on parle de plus en plus de transport actif. Après en avoir tant rêvé, les utilisateurs de transports en commun auront-ils bientôt accès à un véritable réseau de navettes fluviales ?

En juin, le projet pilote de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est passé d’une à six liaisons. Il faut par exemple une trentaine de minutes pour rejoindre le quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, depuis le quai municipal de Boucherville avec Navark, et une vingtaine de minutes pour atteindre la même destination au départ de Longueuil avec AML. Chaque segment coûte 5,50 $, mais les détenteurs d’un titre mensuel (avec abonnement à la bonne zone tarifaire) peuvent l’utiliser sans frais supplémentaires. « La réponse a été automatique dès les premiers week-ends, et c’est en croissance, affirme Simon Charbonneau, conseiller principal des affaires publiques et des relations médias de l’ARTM. Nous allons sonder les usagers, mais les commentaires sont très positifs. Il y a beaucoup de gens avec des vélos. Les besoins et les réalités ont changé, poursuit-il. Les options existent. Nous les testons. Sur le fleuve, il n’y a ni cônes orange ni congestion. »

En prime, c’est l’occasion de redécouvrir Montréal sous des angles inédits… et de rêver à la suite.

artm.quebec,

navark.ca,

croisieresaml.com

Aussi à surveiller Au Saguenay et sur la Côte-Nord : on adore les Navettes fluviales du fjord, qui font escale dans différents sites et villages entre La Baie et Tadoussac. Un Passe-Fjord permet aux voyageurs de naviguer à volonté pour une période de deux à sept jours sans restriction, à pied ou avec un vélo. navettesdufjord.com À Québec : AML opère notamment une navette fluviale entre Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré jusqu’au 9 octobre (14,99 $ pour un aller simple et 19,99 $ l’aller-retour). En Montérégie et à Laval : Navark propose des croisières-excursions sur différentes thématiques.