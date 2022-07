Partir à la rencontre des Innus de la Côte-Nord

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La Côte-Nord n’est pas seulement synonyme d’immensité, de nature et d’abondance. C’est également le fief des Innus, dont l’histoire et la culture multimillénaires sont aujourd’hui accessibles au moyen d’une foule d’activités. Bienvenue sur la terre des Innus, les êtres humains.

Quand on voyage à travers la Côte-Nord, on prend vite conscience de la place importante qu’y occupent les Premières Nations innues et, dans une moindre mesure, naskapies. Le long de la route 138, entre Totouskak (Tadoussac) et Tshakashekau (Kegaska), il est impossible de manquer les communautés d’Essipit, de Pessamit, d’Uashat mak Mani-Utenam (dans deux territoires distincts, Uashat et Maliotenam), d’Ekuanitshit et de Nutashkuan, constituées pour certaines de plusieurs milliers d’habitants. Plus au nord, on retrouve aussi les communautés d’Unamen Shipu et de Pakua Shipu, jusqu’à récemment encore nomades, ainsi que celle de Matimekush.

Comment va-t-on à la rencontre de ces peuples natifs ? On peut le faire tout simplement au volant, en écoutant la radio communautaireCKAU, où l’animation et les sélections musicales sont majoritairement en langue traditionnelle innu-aimun, ou bien en faisant le plein aux stations-service Axco. De quoi se dépayser avant de participer à une des activités proposées par les communautés, qui nous invitent également à séjourner chez elles.

Musées et centres culturels

À ceux et celles qui veulent connaître l’histoire, les coutumes et la spiritualité des Innus de la Côte-Nord, deux arrêts sont recommandés : le musée Shaputuan, à Uashat, et la Maison de la culture innue, à Ekuanitshit. Le premier, voisin de grandes surfaces, ne paie pas de mine au premier abord, mais dès qu’on participe à une visite guidée faite par Lauréat Moreau, un aîné animateur et conteur hors pair, l’expérience devient fascinante. Pendant deux à trois heures, on découvre tous les éléments qui constituent l’identité des Innus : le territoire, la saisonnalité, le nomadisme, la chasse traditionnelle, la fine connaissance et le respect de la faune et de la flore, la transmission orale, etc. Un magnifique plongeon dans une histoire riche de récits, d’anecdotes, de légendes, de croyances. Le tout avec une bonne touche d’humour qui rend cette visite encore plus savoureuse.

Située au coeur de la Minganie sur un site ancestral de campement d’été des Innus, la Maison de la culture innue se veut un lieu de rassemblement vivant où traditions, langue, savoir-faire et connaissances sont transmis aux générations futures. Un volet exposition présente une variété de thèmes allant de la vie quotidienne aux plantes médicinales, tandis qu’un coin repos est propice à l’écoute de légendes et de témoignages de membres de la communauté. Ce centre culturel donne aussi aux visiteurs l’occasion de découvrir des artisans à l’oeuvre, d’écouter de la musique innue, et de contempler la cuisson de banniques sous l’effet de la braise d’un grand feu central. Dépaysement assuré.

Postes de traite

Photo: Sophie Ginoux

La Côte-Nord a longtemps été le royaume de la traite de fourrures. Pendant des siècles, les Innus partaient sur leurs territoires pendant l’hiver et rapportaient au printemps des peaux de loups, de caribous, d’ours, de castors ou de lynx qu’ils vendaient ou échangeaient contre diverses denrées, du tissu, des couvertures et des outils à des colons européens installés dans des postes de traite. Cette longue tradition marchande est encore visible à Tadoussac, au poste de traite Chauvin, une réplique du premier poste de traite de fourrures au Canada, établi en 1600. Mais une visite au Vieux-Poste de Sept-Îles, un centre d’interprétation (guides en costumes d’époque compris) bâti sur les vestiges d’un vrai poste de traite de fourrures du XVIIIe siècle, permet de faire un tour encore plus complet de la question grâce à un parcours immersif formé de plusieurs structures d’époque reconstituées, dont certaines pièces fourmillent d’informations.

Activités tous azimuts

Outre leurs centres culturels, les communautés innues de la Côte-Nord proposent aux vacanciers une variété d’activités de plein air ou liées à leur patrimoine immatériel. Excursions guidées en kayak de mer et camping côtier sur des plateformes en bois avec Mer et monde écotours, aux Bergeronnes ; croisières aux baleines en zodiac et observation de l’ours noir en liberté avec Vacances Essipit ; hébergement en tente traditionnelle, pêche et interprétation de la nature avec Famille Bellefleur, en Minganie ; randonnées en montagne et récits de légendes sous un grand shaputuan dans une réserve de biosphère de l’UNESCO à Pessamit (Station Uapishka) ; pourvoiries ; petites auberges ou glamping ; pow-wow et festivals… Il est tout à fait possible d’intégrer une facette autochtone à son voyage, voire de centrer son séjour nord-côtier sur la découverte des Premières Nations. De signifiantes aventures en perspective !