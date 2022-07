Bloc-notes nord-côtier

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Une fois n’est pas coutume, le bloc-notes sort cette semaine de l’actualité gourmande pour vous faire découvrir quelques petits bijoux touristiques de la Côte-Nord à ne pas manquer si vous arpentez cette région dans les semaines à venir.

1. Nids douillets avec vue

Même si elle est souvent arpentée par des VR et des amateurs de camping sauvage, la Côte-Nord dispose à présent, surtout le long de la route 138, d’une panoplie d’hébergements accueillants, confortables… et pourvus d’une vue sur le fleuve à couper le souffle !

Que l’on choisisse la formule glamping ou chalet à Essipit, d’occuper une yourte de la ferme maricole Purmer sur l’île Grosse Boule (avec en prime une plage de sable, ainsi que des dégustations de homard, de moules et de fruits de mer), ou encore de séjourner dans une auberge de charme comme celle du Port d’Attache à Natashquan, on en a plein les yeux. Et pour encore plus de confort, outre le réputé Hôtel Tadoussac, le Château Arnaud propose des chambres d’une grande élégance qui permettent d’assister, bouche bée, aux magnifiques couchers de soleil sur le port et la baie de Sept-Îles.

2. Bières légendaires

Photo: Sophie Ginoux

En 1932, alors que le fleuve Saint-Laurent était le théâtre de la contrebande d’alcool, un navire intercepté par les autorités a jeté sa cargaison dans la baie Saint-Pancrace. C’est cette gouleyante petite histoire qui a donné le coup d’envoi en 2012 à la Microbrasserie Saint-Pancrace, qui a décidé d’exploiter ce concept anecdotique en liant chacune de ses bières à une légende ou à un pan de l’histoire populaire de la Côte-Nord.

Les créations houblonnées de la microbrasserie, en plus de leurs noms et visuels originaux, rendent hommage à la région grâce à l’intégration de petits fruits nordiques (chicoutai, argousier, camerise, rhubarbe) à leurs recettes. La plus surprenante de toutes est sans aucun doute la bière saisonnière Crâââbe, une bitter légèrement ambrée dont un des ingrédients... est de l’eau de cuisson de carapaces de crabes !

3. Repère d’artisans

Si le Marché des saveurs à Montréal peut être considéré comme une vitrine de choix pour les produits québécois, la boutique du terroir Chez Julie, située à Havre-Saint-Pierre, est sans conteste celle des producteurs et artisans de la Côte-Nord. À l’intérieur de cette maisonnette en bois bleu et rouge qui fait face au quai, on peut dénicher une belle gamme de produits gourmands : prêts-à-manger marins, tartinades sucrées aux petits fruits nordiques, petits pots de homard ou de moules marinés, sel Saint-Laurent, sirop de bouleau ou de sapin baumier, chocolat ou vinaigrettes aux saveurs boréales, etc. Ces délices se mêlent à d’autres trouvailles, comme les vêtements à messages Les Dériveuses ou les soins corporels à base d’argile marine Natuku. Impossible de ressortir bredouille de ce repère.

4. Savons hors-piste

Photo: Sophie Ginoux

Quand des cueilleurs passionnés et un peu rêveurs de Baie-Trinité, dans le Manicouagan, décident de se lancer dans l’artisanat, cela donne des résultats surprenants. Il suffit de contempler les savons produits par la petite maison Boréale Hors-piste pour s’en convaincre. Joliment présentés dans du papier de soie foncé, ces pains corporels sont réalisés à la main avec des fruits, plantes et coquillages issus de la cueillette responsable. Totalement naturels et bourrés de principes actifs, ils sont aussi beaux à voir que bons à utiliser.

5. Alcools féminins du Nord

Photo: Camille Charette-Gagné

De plus en plus de femmes s’intéressent à la production d’alcools. C’est le cas de la fougueuse Catherine Blier, une ancienne policière qui souhaitait faire rayonner les produits de la Côte-Nord. Elle s’est donc associée à un maître distillateur et a fondé la microdistillerie Le Vent du Nord, qui propose le gin Norkôtié, aux aromates locaux cueillis à la main et à la surprenante douceur en bouche, y compris dans sa version vieillie en fût de chêne.

On retrouve cette même élégance, avec des notes plus fruitées, dans le gin Arkosa à la canneberge et à l’argousier. Mais notre coup de coeur va à Églantine, une liqueur unique à base d’églantier, de myrique baumier, de camerise et de baie d’aronia. À la fois florale, herbacée et légèrement sucrée, cette délicieuse Églantine représente bien la région de la Côte-Nord et sa créatrice.

6. Bottes autochtones haut de gamme

Une autre femme clôt ce palmarès nord-côtier. Née à Uashat, une communauté innue tout près de Sept-Îles, Josée Leblanc a eu l’idée d’encourager les savoir-faire artisanaux de sa nation en créant en 2014 la marque de bottes et d’accessoires Atikuss.

En plus de mocassins traditionnels, elle dessine des modèles de bottes à base de cuir, de caoutchouc naturel, de fourrures responsables et de perles. Entièrement cousues à la main et perlées par des artisanes autochtones de la Côte-Nord, les superbes mukluks et Bottes de l’espoir — les secondes sont réalisées sur mesure — connaissent du succès au Canada comme à l’étranger, puisqu’elles peuvent être commandées en ligne.