Comment visiter Paris comme un Parisien?

Vous passez quelques jours dans la Ville Lumière cet été et vous souhaitez vous éloigner des hordes de touristes qui envahissent la tour Eiffel, le Café de Flore, Montmartre ou encore les bords de la Seine ? Voici un petit guide qui s’inspire des habitudes des Parisiens.

Un savoureux dépaysement

Si les classiques de la gastronomie française ne sont plus à présenter, il est un plat qu’il est impensable de ne pas goûter lors d’un séjour à Paris : le couscous, originaire du Maghreb et qui figure parmi les plats préférés des Français depuis de nombreuses années. On en trouve un extraordinaire à la Butte-aux-Cailles, Chez Mamane. Son couscous au gigot d’agneau est tout simplement renversant et l’ambiance chaleureuse — on discute avec ses voisins de table, généralement des habitués de longue date, de la façon la plus naturelle qui soit — rend l’expérience d’autant plus mémorable. Le couscous de l’authentique bistrot parisien Le Vicq d’Azir est aussi à essayer, dans une formule midi tout aussi délicieuse. À quelques pas de ce dernier, un autre bistrot, le Palissade, vaut également le détour.

Dans le cadre charmant du quartier Sainte-Marthe, on s’y délecte d’une cuisine influencée par la France et les izakayas japonais, ainsi que de cocktails et de vins nature soigneusement choisis par l’équipe. Pour clore cette aventure culinaire, rendez-vous près de La Chapelle, l’un des quartiers indiens de Paris, et notamment au discret restaurant Naina. Dans un décor sobre illuminé au néon vert, on y mange d’excellents naans et parotas, tout comme un poulet au beurre et du palak paneer renversants.

Une culture bouillonnante

Le Centre Pompidou, aussi appelé Beaubourg, est une institution culturelle française, voire européenne, incontournable. Bien que ses expositions temporaires fassent sa renommée depuis son ouverture en 1977, ses collections permanentes d’arts moderne et contemporain sont moins fréquentées par les touristes et font le bonheur des Parisiens, qui peuvent passer des heures à admirer les chefs-d'œuvre de Kandinsky, Picasso, Otto Dix, Frida Kahlo, Marcel Duchamp, Louise Bourgeois ou encore le fameux triptyque Bleu I, Bleu II, Bleu III de Joan Miró. Paris compte par ailleurs d’innombrables galeries, mais on retiendra la galerie Ketabi Bourdet, dans le quartier de Saint-Germain, qui présente notamment l’étoile montante de l’art visuel contemporain, Inès Longevial.

Photo: Thomas Coex Agence France-Presse

Capitale mondiale des salles obscures, avec près de 90 cinémas, Paris est aussi le paradis des cinéphiles. Inauguré il y a plus d’un siècle, en 1921, et réhabilité au tournant des années 2010, le Louxor est un joyau du 7e art. Les Parisiens s’y rendent d’abord pour sa riche programmation d’art et d’essai, mais aussi pour son décor égyptien nostalgique et rutilant, et sa terrasse qui offre une vue imprenable sur le Sacré-Cœur et le quartier animé de Barbès. Les amateurs de musique aussi sont comblés, puisque Paris abrite plusieurs dizaines de salles de spectacle mythiques, dont la Maroquinerie, la Cigale, la Boule Noire, le Nouveau Casino, l’Olympia, le Trianon, le Bataclan, ou l’Élysée Montmartre, par exemple, qui accueillent des spectacles à longueur d’année.

Et pour les visiteurs qui aiment chiner des vinyles, le disquaire Major Tom, situé à Ground Control, lieu de vie culturelle parisien situé près de la gare de Lyon, propose plus d’un millier de références et organise régulièrement des événements musicaux.

Nature et architecture

Direction place du Colonel Fabien dans le 19e arrondissement de Paris pour découvrir et visiter le siège du Parti communiste français. L’étonnant bâtiment rétro futuriste conçu par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer et construit entre 1969 et 1980 intrigue et impressionne les Parisiens, mais pas seulement, qui s’y rendent lors d’expositions temporaires et en profitent pour visiter ces lieux qui paraissent presque irréels. La coupole sous son dôme blanc, qui peut recevoir des conférences de quelque 300 personnes, et le hall, avec sa moquette verte et ses meubles design, semblent en effet tout droit sortis d’un film de science-fiction des années 1970.

À ce propos, des longs métrages comme L’écume des jours de Michel Gondry ou Au poste ! de Quentin Dupieux ont été en partie tournés dans cet espace iconique, tout comme des défilés de mode (Prada, Jean-Paul Gaultier et la marque de Kanye West, Yeezy) y ont été organisés. Le toit-terrasse de l’Espace Niemeyer est aussi accessible pour une vue imprenable sur la capitale.

Photo: Daniel Janin Agence France-Presse

Changement de décor avec la Villa Poissonnière, une ruelle du 18e arrondissement qui héberge des maisons aux jardins luxuriants et accorde à ses résidents et aux passants un instant de répit, aux antipodes de l’agitation des alentours. Dans le 19e voisin, la Butte Bergeyre permet aussi ces moments bucoliques grâce à un jardin partagé et un vignoble, le clos des Chaufourniers, où poussent des ceps de chardonnay et de pinot noir, ainsi qu’une vue panoramique sur Paris.

Arpenter Saint-Ouen

Les dimanches, les Parisiens se rendent à Saint-Ouen, banlieue périphérique au nord de la capitale, pour le célèbre marché aux puces. On y trouve tant des antiquités d’art et de design dont la rareté justifie des prix dispendieux que des objets de curiosité bon marché, comme des épinglettes ou des cartes postales.

À quelques encablures, le stade Bauer reçoit les matchs du Red Star Football Club, ce club de soccer initialement communiste mais toujours très populaire et qui prône la tolérance, compte des partisans parmi les plus fidèles en France. Juste en face, L’Olympic est un bar de quartier où tout le monde se rend pour prendre une bière avant et après les matchs, dans une ambiance festive.

Les adresses • Le Vicq d’Azir, 21 rue Vicq d’Azir — 10e arrondissement • Chez Mamane, 27 rue des Cinq diamants — 13e arrondissement • Naina, 218 rue du Faubourg Saint-Denis — 10e arrondissement • Palissade, 36 rue de Sambre-et-Meuse — 10e arrondissement • Centre Pompidou, place Georges-Pompidou — 4e arrondissement • Ketabi Bourdet, 22 passage Dauphine — 6e arrondissement • Louxor, 170 boulevard de Magenta — 10e arrondissement • Major Tom, 81 rue du Charolais — 12e arrondissement