Visiter Napa un (deuxième) verre à la main!

En quête de voyages oenotouristiques mémorables ? La vallée de Napa, en Californie, est un incontournable, tant pour ses vins que pour son charme bucolique, sa riche histoire et ses activités. Cette semaine encore, nous vous y emmenons, cette fois pour faire le tour des attraits touristiques.

Pour goûter la Vallée

Dans la région de Napa, l’art de bien vivre est sacré ! On y mange aussi bien que l’on y boit, et les bonnes tables ne manquent pas, tant pour les gros que pour les petits budgets.

L’historique Oakville Grocery est une épicerie fine, dont le bâtiment date de 1874. On y trouve les meilleurs produits gourmands de la région, des sandwichs, des rayons de vins et un bar à dégustation. L’établissement comporte également un restaurant, où on peut déguster de fabuleuses pizzas cuites au four à bois, installé sur une superbe terrasse extérieure.

Gott’s Roadside : Pour un petit creux, rien ne vaut des hamburgers ! Les meilleurs se trouvent dans cette petite chaîne locale de restos fast-food au look rétro des diners des années 1950. Le producteur de vin Joel Gott a lancé son concept en 1999 et il a été vite classé dans la liste des James Beard America’s Classics. Non seulement tout est bon dans ce resto, mais, que vous preniez une salade de chou frisé, des tacos de poulet ou un burger, tous les ingrédients proviennent de fermes locales et la plupart sont issus de l’agriculture biologique. Le choix de vin au verre qui y est offert est impressionnant.

Oxbow Public Market : Situé dans le quartier animé d’Oxbow, ce marché public est le lieu par excellence où trouver de la bonne nourriture, du vin et de la bière artisanale. On y vient pour manger des spécialités locales, siroter un verre sur les terrasses extérieures surplombant la rivière Napa, ou pour se procurer des cadeaux liés au domaine culinaire.

Acacia House : Le resto propose un menu saisonnier de cuisine américaine raffinée, élaboré par le chef acclamé au Top Chef Masters, Chris Cosentino, mettant en valeur les meilleurs ingrédients locaux et biologiques de la région. Situé dans un magnifique bâtiment historique de style géorgien, autrefois une maison de ferme qu’on a restaurée, il est adjacent à l’hôtel d’Alila Napa Valley.

Farm at Carneros : Le meilleur brunch de la vallée, c’est au resto de l’hôtel Carneros, dans la localité du même nom, qu’on le trouve ! C’est aussi l’occasion de visiter une appellation de Napa reconnue pour sa production de vins mousseux. Le resto porte bien son nom, car le talentueux chef John Carney utilise les produits de la ferme pour élaborer ses succulents menus. Il jouit d’un grand potager de 120 mètres carrés situé à côté du resto et d’un élevage de poules, où il prend la plupart de ses légumes, fines herbes et œufs pour sa carte.

À visiter

À Napa, on trouve quelques châteaux qui nous transportent dans un autre espace-temps.

L’un des plus fascinants à visiter est le Castello di Amorosa, une reproduction de château toscan d’inspiration médiévale, sortie miraculeusement indemne des graves incendies ayant frappé la vallée ces deux dernières années. Le Castello est une idée du viticulteur de Napa Dario Sattui (V. Sattui Winery). Il est si grand qu’il comporte 107 pièces, dont 90 sont consacrées uniquement à la vinification et au stockage du vin !

Photo: Hanh Nguyen

Ce chef-d'œuvre d’architecture comporte également des répliques de fresques toscanes peintes par des artistes italiens, un pont-levis, une chambre des tortures et une cheminée vieille de 500 ans ! Il est aussi le lieu de dégustation des vins de la propriété, dont de superbes cuvées élaborées à partir de cabernet sauvignon, de sangiovese et de merlot, ainsi que toute une panoplie de vins raffinés qui s’inspirent des traditions italiennes.

Activités

Tour en montgolfière : Une façon de visualiser l’étendue du terroir de Napa, c’est de l’admirer du haut des airs avec un tour en montgolfière. Une expérience fantastique qu’offre l’entreprise locale Balloons Above the Valley. En plus, on nous donne en vol des informations sur la région viticole et sur son développement.

Un tour en train très spécial : Roulant sur l’un des rares chemins de fer historiques encore en activité aux États-Unis, le Napa Valley Wine Train promet une expérience mémorable en sillonnant les vignobles de la région. Ce train de passagers, datant du siècle dernier et entièrement restauré, rend hommage aux beaux jours des voyages en train, en offrant un choix de repas gastronomiques servis en accord avec les meilleurs vins de Napa.

Balade à vélo dans les vignes: Une agréable façon de s’imprégner du décor, c’est de se promener sur la longue piste cyclable longeant les vignobles situés entre Youthville et le centre-ville de Napa. L’entreprise Napa Valley Bike Tours loue des vélos de promenade et des vélos électriques, à l’heure ou à la journée. Leur devise est « Will bike for wine » !

Visiter le centre-ville historique de Napa

On y déniche une foule de bons restaurants et de bars à vins. Le bureau touristique de Visit Napa Valley s’y trouve aussi. Des informations utiles vous y attendent pour savoir où loger, où manger, quoi visiter, et même pour réserver.

Où loger

Pour s’imprégner du charme du petit centre-ville de Napa et être à proximité des restaurants et bars, l’hôtel boutique R Inn Napa offre une expérience unique. L’hôtel se situe dans un ancien bâtiment historique que l’on a reconverti de belle façon avec tout le confort moderne souhaité. On aime le style européen de l’hôtel, qui compte 10 chambres confortables, 5 lofts prestigieux, ainsi qu’un bungalow qu’on peut louer. On trouve à l’extérieur une magnifique cour, des espaces zen et même un jeu de bocce !À l’intérieur, des salles communes comprenant une cuisine complète avec four et réfrigérateur sont mises à la disposition des clients, ainsi que des salles de réunion.

Vol et transport

De nouveaux vols directs de Montréal à San Francisco, deux fois par semaine, sont offerts à bon prix par Air Transat. On suggère de louer une auto et un hôtel avant d’arriver à San Francisco, car le vol de nuit et les trois heures de décalage peuvent être fatigants. Un bon choix d’hôtel est le RIU Fisherman’s Wharf, bien situé si on veut visiter la grande ville et partir ensuite pour la vallée de Napa, qui est à une heure et quart de l’hôtel.

Pour en connaître davantage sur les vins et sous-appellations de la vallée de Napa, consultez le site de Napa Valley Vintners.