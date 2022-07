Des vacances de rêve sans passeport

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Étant donné la difficulté d’obtenir un passeport à temps pour les vacances, plusieurs abandonnent leur projet de s’envoler vers le Sud, l’Europe ou les États-Unis. Voici quelques solutions de rechange pour vous !

À vol d’oiseau

Pour prendre un vol vers n’importe quelle destination canadienne, il ne faut qu’une carte d’identité valide avec photo délivrée par une autorité gouvernementale. Profitez-en pour découvrir notre beau pays !

Visiter les vignobles de Kelowna

Les vignobles de la Californie devaient figurer sur votre itinéraire ? Ceux de Kelowna, en Colombie-Britannique, vous procureront le même plaisir, tant pour l’offre de vins splendides que pour les paysages à couper le souffle. Des vols avec brève escale à Toronto, à Calgary ou à Vancouver par Air Canada permettent de vous rendre à destination.

Profitez-en pour visiter le centre-ville de Kelowna, qui allie nature et culture, puisque c’est une ville à la fois urbaine et rurale. Apprenez-en plus sur son peuple fondateur, la nation Sylix, grâce aux expositions des centres d’interprétation et musées de la région.

Calgary et la splendeur des Rocheuses

Calgary est une ville vibrante, où se trouvent de belles boutiques de chapeaux de cow-boy et les meilleurs steakhouses qui mettent en valeur le bœuf de l’Ouest dans leur menu. Du 8 au 17 juillet, faites un tour au Calgary Stampede et assistez au plus important rodéo extérieur du monde !

Vous êtes déçus de ne pas pouvoir visiter les parcs nationaux des États-Unis ? Quittez Calgary (en auto ou en autobus) pour les Rocheuses. Explorez les merveilles de Banff et du lac Louise, à pied, en trek, en canot ou à vélo.

Baignade dans les eaux chaudes des Maritimes

Cette année, troquez les plages du Sud pour celles au sable blanc et aux eaux chaudes de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard. Des vols directs d’Air Canada d’une heure et demie vous transportent vers Halifax ou Charlottetown, à 30 minutes des plus belles plages.

Des eaux cristallines comme à Cuba

Pour retrouver la splendeur de la mer des Caraïbes, le parc national de la Péninsule-Bruce, dans la baie Georgienne, situé à trois heures de Toronto en auto, vous émerveillera. Des eaux turquoise flanquées de falaises spectaculaires, des grottes creusées dans le roc et toute une panoplie d’activités sur l’eau sont à découvrir.

N’oubliez pas de réserver sur le site de Parcs Canada avant d’y aller, car l’été, c’est très achalandé.

En auto, explorez la Belle Province

Forfaits en hôtel tout inclus

Si vous deviez partir dans un tout-inclus dans le Sud, sachez qu’il existe ce genre de formule au Québec aussi. Le Club Med de Charlevoix, situé devant le majestueux fleuve Saint-Laurent, offre des forfaits vacances pas mal du tout ! Le complexe est situé au pied du massif de Charlevoix, et on peut y pratiquer une foule d’activités extérieures, dont le vélo de montagne et la randonnée pédestre. Deux restaurants, dont un de cuisine locale et un buffet, sont mis à la disposition des clients. On peut également compter sur la présence de « G.O. » sur place. Pour ajouter au plaisir : un club pour enfants, une salle de spectacle, une grande piscine et un hammam ont été ajoutés aux activités.

D’autres hôtels proposent aussi des forfaits tout inclus, qui ajoutent détente, éco-villégiature, plages, golf ou repas gastronomiques à leur offre, tels que l’Esterel, le Baluchon, le Ripple Cove Hôtel et Spa, l’Auberge de la Tour du Lac, le StoneHaven Le Manoir ou le Fairmont Château Montebello.

Routes gourmandes

Pour les foodies à la recherche de spécialités locales à déguster, nul besoin de se rendre en Nouvelle-Angleterre, car il existe des routes gourmandes avec des circuits bien organisés chez nous.

L’Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec a d’ailleurs lancé une nouvelle plateforme qui met en valeur les bonnes adresses de la province. Sur le site Terroirs et saveurs du Québec, on trouve plein d’idées pour planifier nos visites et ne pas manquer les meilleurs endroits gourmands.

Pour les aventuriers

Déçus de ne pas vous rendre en Islande ou en Norvège pour un trek ? La Côte-Nord et le fjord du Saguenay ont des paysages à couper le souffle où pratiquer les plus belles randonnées pédestres ainsi que du kayak de mer.

Photo: Richard Larocque

Pour les amateurs de plongée sous-marine, le fjord du Saguenay, l’estuaire du Saint-Laurent et la Côte-Nord sont des incontournables pour les plus belles découvertes marines. Pour plus de détails, consulter le site Bonjour Québec.

Visites des plus grands musées du monde

Saviez-vous qu’il est possible de visiter le Louvre dans le confort de son salon ? Sur le site du Musée du Louvre, plusieurs expositions sont offertes en visites virtuelles, dont certaines commentées par des experts.