La Véloroute gourmande, ou un certain goût pour le vélo

La Véloroute gourmande est un savoureux parcours cyclable entre Montréal et Sherbrooke le long de pistes aussi sécuritaires qu’appétissantes. Reflet d’une tendance qui se confirme au Québec.

Relier Sherbrooke depuis Montréal à vélo en multipliant les étapes agrotouristiques, c’est l’invitation lancée cette année par deux régions sillonnées par un abondant réseau cyclable : la Montérégie et les Cantons-de-l’Est. Ce tout nouveau circuit, qui emprunte la Route verte 1, est né d’une inédite collaboration interrégionale pour révéler l’arrière-cour du Québec et faire connaître, sur ces quelque 235 km, les bonnes adresses qui abondent entre villages et paysages champêtres.

Fromageries, microbrasseries, vignobles, épiceries fines ou tables du terroir : cette année, on (re)découvre ces deux destinations de charme à la porte du Grand Montréal avec le vélo comme prétexte à de savoureuses découvertes. En prime, plus de 70 hébergements accueillants sont offerts sur le parcours.

On quitte Montréal !

Sitôt la congestion urbaine de Montréal, ses pistes embouteillées et ses chaussées chaotiques derrière nous, la piste cyclable déroule son ruban soyeux jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu et son site historique. Depuis Chambly, la balade nous promène au fil du canal éponyme, 20 kilomètres de pur bonheur le long de la rivière Richelieu. Les haltes ne manquent pas pour faire un pique-nique (arrêt obligatoire à l’épicerie Les petites Bonneville, pour ramasser fromages et charcuteries locales, arrosées de kombucha ou de cidre maison). L’environnement paisible est propice à l’exploration cyclogourmande.

Bienvenue sur La Montérégiade

Avant de mettre le cap sur Farnham, réputé pour son offre de microbrasseries, un détour s’impose à la brasserie artisanale Lagabière, pour ses blanches ou blondes de Saint-Jean ou, encore, ses IPA, ses stouts ou ses broues délicieusement fruitées. La piste La Montérégiade, en poudre de roche, évolue au cœur du milieu naturel accessible à tous les rouleurs, familles comprises.

À Farnham, on arrive assez tôt pour faire halte à la Fromagerie des Cantons et attraper au passage un morceau de Tourbillon cendré et une tranche généreuse de Brise des vignerons, une onctueuse pâte molle du terroir. Avant de finir la soirée sur la terrasse chaleureuse de la microbrasserie Farnham Ale & Lager, devant saucisses et autres produits arrosés de bières locales.

Au coeur du terroir

Pour se rendre à Granby et franchir la « frontière » des Cantons-de-l’Est, on s’immerge dans les paysages agricoles ponctués de ballots de blé tout au long de La Montérégiade. Impossible de ne pas céder à l’envie de prendre son temps tant l’itinéraire déploie son charme bucolique. Ici, un troupeau de vaches broutant les pâturages viennent, curieuses, nous observer au passage. Sitôt parvenu à destination, on découvre les bâtiments patrimoniaux de la rue Principale, dont l’Imperial Tobacco, vestige de l’ère industrielle de Granby, et ses enseignes vintages.

Histoire de goûter aux délices locales, on s’offre, au Café de la Brûlerie, des oeufs bénédictine au canard effiloché avec champignons sautés, le tout servi sur muffin anglais, qu’on arrose d’un espresso macchiato onctueux. Si la chance vous sourit (vous vous y trouvez un samedi !), direction le marché public de Granby pour découvrir l’offre des producteurs et des maraîchers locaux. On y déniche fruits, légumes, fromages et miel dans une ambiance franchement conviviale.

Le long de l’Estriade

Granby est la porte d’entrée parfaite pour s’offrir plusieurs boucles à vélo sur la piste de l’Estriade, notamment celle du lac Boivin, un petit 10 km qui plaira aux familles actives grâce à son faible dénivelé. Tant qu’on y est, on poursuit vers la boucle du parc national de la Yamaska (40 km), le plus familial des parcs du réseau de la SEPAQ, pour rouler autour du lac Choinière dans un environnement choyé. Canot, kayak, baignade et surf à pagaie compléteront bien une belle journée estivale.

Enfin, la boucle culturelle Artria (54 km), via Waterloo, est une invitation à explorer d’étonnantes sculptures à ciel ouvert. Chemin faisant, on se retrouve, le temps de le dire, à Orford en empruntant les pistes asphaltées ou non en Estrie. Là, une succession de vignobles et de cidreries ponctuent la balade, dont le fameux Cep d’argent, à Magog, ou encore la Halte des pèlerins à Sherbrooke. Ces vignobles reconnus pour la qualité de leurs vins proposent des dégustations qui achèvent divinement cette délectable exploration.

Cuisine coups de cœur

— Pour une dégustation de vins, fromages, charcuteries et autres réjouissances pour le palet : le Domaine Cartier-Potelle au cœur des vergers montérégiens.

— Pour le brunch parfait, produits de qualité, présentation sans faute et service impeccable : C’est belge, à Granby, une adresse hautement recommandable.

— Pour un souper étonnant, fusion de produits du terroir et de techniques créatives inspirées par l’origine polonaise du chef : Bistro Kapzak, à Granby.

Hébergements coups de cœur

— La Virée familiale, à Granby : un appartement certifié Bienvenue cyclistes, aussi charmant que confortable, près de tout, un camp de base idéal pour explorer la région de Bromont.

— L’auberge Le Fruit défendu : trois chambres sont disponibles et les hôtes vous reçoivent avec chaleur et, en prime, votre vélo est en sécurité.

Louer son vélo

L’adresse parfaite, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour dénicher la monture qui vous mènera à destination sans fausse note (vélos électriques disponibles) : Cycles LM.