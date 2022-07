L’épicentre de la fabuleuse aventure de Saint-Exupéry

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Un nouveau musée consacré à l’histoire de l’aviation de la ville rose retrace l’incroyable épopée d’Antoine de Saint-Exupéry et de ses camarades pilotes de l’aéropostale. Ils ont écrit il y a tout juste un siècle, au départ de Toulouse, l’une des pages les plus inspirantes du grand livre de l’aventure humaine.

Le 25 décembre 1918, Pierre-Georges Latécoère décolle de l’aérodrome de Toulouse-Montaudran à bord d’un Salmson 2A2 et atterrit sain et sauf à Barcelone, deux heures et demie plus tard. Il vient ainsi de créer la première ligne aéropostale française. Après avoir construit plus de 800 avions militaires à Toulouse pendant la Première Guerre mondiale, il a maintenant le désir de créer une compagnie aérienne commerciale. Latécoère croit que le fruit est mûr pour développer des lignes qui rattacheraient la France à ses colonies. Ainsi, il veut relier Toulouse à Dakar, en passant par Barcelone et Casablanca. C’est du jamais vu. Les techniques de navigation sont encore rudimentaires et les risques sont énormes. Mais les pilotes qu’il approche, téméraires et casse-cou, sont prêts à risquer leur vie pour mener à bon port marchandises et lettres précieuses.

Survolant mers et déserts, évitant montagnes et éclairs, affrontant tempêtes et vents contraires, ces pionniers marqueront à jamais l’imaginaire collectif par leur courage et leur virtuosité. Les plus célèbres d’entre eux se sont faufilés jusque dans les livres d’histoires : Jean Mermoz, Henri Guillaumet, ainsi que l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry.

Celui-ci a immortalisé cette épopée dans des romans qui sont aujourd’hui encore immensément lus : Courrier Sud, Vol de nuit, Terre des hommes et Pilote de guerre. Toute son oeuvre puise son inspiration dans ce métier héroïque qu’il pratique jusqu’à sa mort, et qui fera dire à Umberto Eco qu’il est désormais difficile de savoir « s’il volait pour écrire ou s’il écrivait pour voler ».

L’écrivain-aviateur

Fasciné par les avions depuis l’enfance, Saint-Exupéry apprend à en piloter un à l’âge de 21 ans, lors de son service militaire, en 1921. Grisé par la vitesse et le danger, il intègre dès 1926 la Compagnie générale d’entreprise aéronautique, dirigée par Latécoère. Il devient un aviateur régulier sur la ligne Toulouse-Casablanca-Dakar. L’année suivante, en 1927,Marcel Bouilloux-Lafont achète la compagnie, qu’il rebaptise Compagnie générale aéropostale. C’est alors que Saint-Exupéry est nommé chef d’aéroplace à Cap Juby au Maroc (aujourd’hui Tarfaya), une étape stratégique de la ligne reliant Casablanca à Dakar.

Il y habite pendant deux ans dans un fort isolé situé entre le désert et l’océan, à proximité d’une piste où les avions de la compagnie atterrissent une fois par semaine. Il est responsable de porter secours aux pilotes perdus dans l’immensité du désert et de négocier avec les chefs berbères la libération de ceux qui ont été pris en otage. Il effectue ainsi des atterrissages périlleux au milieu des dunes pour récupérer des camarades, essuie des tirs de tribus rebelles qu’il survole à la recherche d’un avion perdu et sauve de leurs griffes plusieurs aviateurs.

Ce séjour dans le désert marocain lui laisse beaucoup de temps libre, qu’il remplit en rédigeant son premier roman, Courrier Sud, qui sera grandement inspiré des expériences qu’il y vit. La légende dit que c’est cette période passée dans le Sahara qui lui aurait également inspiré de larges parties de son conte Le Petit Prince, le livre le plus lu, le plus traduit et le plus vendu dans le monde après la Bible. Ainsi, le fennec qu’il apprivoise alors deviendra, des années plus tard, le personnage du renard qui énoncera l’une des répliques les plus célèbres de la littérature française : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »

Saint-Exupéry continuera d’explorer de nouveaux territoires pendant des années. Il pilotera au risque de sa vie en Argentine, au Brésil, en France et en Indochine. Écrivain célébré un peu partout sur la planète à partir de la publication de son premier roman en 1929, il ne perdra néanmoins jamais sa passion pour l’aviation et son désir ardent de voler.

Voulant plus que tout servir son pays pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’écrivain-soldat intègre le 5 mai 1943, à Laghouat, en Algérie, un groupe allié aérien de reconnaissance photographique commandé par des Américains. Les appareils que ceux-ci utilisent, des Lockheed Lightning P38, volent à 650 km/h et montent à plus de 13 000 mètres d’altitude. La règle mise en place stipule qu’ils ne peuvent être pilotés que par des aviateurs de moins de 30 ans.

Âgé de 42 ans, Saint-Exupéry, têtu comme une mule, réussit tout de même, aidé par sa renommée, à obtenir une dérogation. Après plus d’un an de vols militaires effectués avec brio, il prend place, le 31 juillet 1944, dans son avion numéro 223. Il décolle à 8 h 35 de la base de Borgo, en Corse, pour une mission de reconnaissance au-dessus de la région de Grenoble et d’Annecy, afin de préparer le débarquement de Provence. Il n’en reviendra jamais. Son avion s’abîmera dans la Méditerranée. Il ne sera retrouvé que 60 ans plus tard, en 2004, au large de Marseille.

Toulouse et Saint-Exupéry

L’ombre de l’auteur du Petit Prince se profile partout à Toulouse, lieu de départ de tous les aviateurs qui participèrent à cette incroyable épopée que fut l’aéropostale. Le quartier général de ces découvreurs du XXe siècle existe toujours et est situé au 8-10, rue Romiguières.

C’est dans cette ancienne pension de briques rouges, transformée depuis en hôtel, que résidaient les pilotes et les mécaniciens qui devaient se rendre aux quatre coins du monde pour mener à bien leur mission : livrer le courrier. Saint-Exupéry logeait toujours dans la chambre numéro 32, située au 3e étage, dont le balcon est facilement visible de l’extérieur et qui offre une magnifique vue sur la place du Capitole, la plus grande de la ville. Même si la chambre a été complètement rénovée depuis son passage — seuls le lavabo et la porte d’entrée sont d’origine —, elle reste particulièrement populaire auprès des admirateurs de l’auteur.

Un nouveau musée consacré à l’histoire de l’aviation de la ville, L’Envol des pionniers, a ouvert ses portes il y a deux ans. Situé sur le lieu même où s’étiraient les longues pistes d’où décollaient les premiers avions de la compagnie Latécoère, ce musée interactif raconte l’histoire de l’aviation civile, de l’aéropostale, d’Air France ainsi que d’Airbus.

Vous comprendrez ainsi comment la sympathique ville rose est devenue, en quelques décennies à peine, la capitale européenne de l’aviation et de l’aérospatiale, transmettant alors à une nouvelle génération des rêves d’exploration et de surpassement de soi.

