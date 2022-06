La France au coeur du Canada

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est la destination estivale par excellence pour découvrir une culture unique, celle de la France en Amérique du Nord, révélée par une faune et une flore extraordinaires, baignées par l’Atlantique.

L’océan à perte de vue. À peine a-t-on posé un pied sur la terre ferme que le charme de Saint-Pierre-et-Miquelon opère. Bienvenue en France ! Ces îles sont situées à une vingtaine de kilomètres de Terre-Neuve. L’archipel est l’un des sept territoires français en Amérique (avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et l’île Clipperton) et le seul en Amérique du Nord, dernier vestige de la Nouvelle-France. Ici, l’air marin imprègne la vie de l’archipel, tout comme l’espace et le temps, puisque chacun a un ancêtre pêcheur basque, breton, normand ou même acadien qui a débarqué dès le XVIe siècle, quand la ressource était abondante. Et s’ils se font plus rares aujourd’hui, le homard, le pétoncle, le crabe des neiges, la morue, le flétan, le maquereau, l’encornet et le saumon sauvage s’y savourent, malgré tout, encore.

S’intéresser aux origines de la population est certainement la première chose à faire lorsqu’on visite l’archipel. À Saint-Pierre, chef-lieu de cet outre-mer, l’Arche musée et achives de Saint-Pierre permet notamment de se plonger dans son histoire grâce à une collection permanente remarquable. Il propose par ailleurs plusieurs circuits guidés, du cimetière aux rues du centre-ville, qui permettent de mieux comprendre ce territoire haut en couleur. Le musée Héritage est quant à lui un incontournable si l’on souhaite en apprendre davantage sur une période qui a aussi fait la renommée de Saint-Pierre-et-Miquelon au début du XXe siècle : la prohibition. À ce propos, la légende veut qu’un certain Al Capone y ait séjourné.

À la nuit tombée, justement, on se précipite Chez Txetxo, au Rustique ou au Baratin, soit l’un des trois bars que compte Saint-Pierre, afin de rencontrer ses habitants chaleureux et généreux autour d’une bière brassée localement, la Miqu’Ale, pour de discussions animées.

Photo: Amélie Revert

D’île en île

Si le temps le permet, Le Diamant, l’Anse à Henry, l’Anse à Pierre ou encore l’Anse à Dinan sont autant de randonnées pour découvrir une nature foisonnante — dont la seule forêt boréale de France — dessinée par les vents et les marées. L’été est également la saison idéale pour les sorties en mer, proposées par l’école municipale de voile et SPM Ferries, et l’observation de phoques, de macareux et de cétacés. Les visiteurs les plus chanceux auront peut-être l’occasion de tomber nez à nez avec des baleines à bosse, des rorquals ainsi que des orques et des dauphins, quelque part entre le Grand Colombier et le Cap Percé.

Ces balades nautiques vous emmèneront aussi au large de Miquelon-Langlade, l’autre île qui regorge de merveilles et de promenades en plein air. Il est donc impensable d’explorer l’archipel sans y séjourner. L’isthme, le Grand Barachois ou encore Cap de Miquelon, par exemple, sont des lieux à couper le souffle que les amateurs de photographie prendront plaisir à immortaliser du lever au coucher du soleil et que les cueilleurs apprécieront pour ses plates-bières [appelées chicoutés au Québec] et ses bleuets sauvages. Située dans le village de Miquelon, la Maison de la nature et de l’environnement explique et répertorie avec soin la géologie, la géographie, le climat et la biodiversité de l’archipel.

L’île aux Marins, véritable musée à ciel ouvert au caractère si spécial, est enfin une expérience d’exception. Après l’avoir traversée d’est en ouest et du nord au sud, avec une escale au musée Archipélitude, on y contemple une dernière fois depuis la Maison Jézéquel, la ville de Saint-Pierre, tout en nuances.

Comment s’y rendre ? Par vol direct depuis Montréal, les Îles-de-la-Madeleine, Halifax et Saint-Jean de Terre-Neuve avec la compagnie Air Saint-Pierre ; par bateau depuis Fortune (Terre-Neuve) avec SPM Ferries. Le transport interîles se fait par avion et par bateau. Où dormir ? Hôtel ou auberge ? La liste complète des hébergements est disponible sur le site Web de Tourisme Saint-Pierre-et-Miquelon | spm-tourisme.fr Gentilés Saint-Pierrais et Miquelonnais Population Près de 6000 habitants Superficie 242 km2 Climat entre juin et septembre Des températures oscillant autour de 15 degrés et une alternance de belles journées et de brouillard, on pense à prendre un maillot de bain, de la crème solaire, un coupe-vent et des chandails. Les événements à ne pas manquer cet été - Les Escales musicales, les 1er juillet et 12 août à Saint-Pierre - Les Transboréales, en juillet - La fête nationale, le 14 juillet à Saint-Pierre et à Miquelon - Le Festival des produits de la mer, le 31 juillet à Miquelon - Le Dunefest, les 5 et 6 août à Langlade - La fête basque, du 15 au 21 août