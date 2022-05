Retraite bien-être au Club Med de Charlevoix

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Niché entre fleuve et montagne, le nouveau Club Med de Charlevoix offre un havre de paix luxueux qui saura combler tant les couples que les voyageurs solos en quête de répit.

La franchise d’hôtels tout inclus a maintenant pignon sur les flancs du Massif de Charlevoix. Grâce à une fenestration généreuse, le fleuve et les montagnes font partie intégrante du décor. L’hôtel regorge d’une si grande panoplie de services qu’il est aisé de ne jamais le quitter. Chaque étage comporte son thème : bien-être, sports et gastronomie.

Le Massif dans la cour arrière

Si l’envie du plein air se fait ressentir, les pistes et les sentiers du Massif de Charlevoix sont directement reliés au Club. Ce qui veut dire qu’à la fonte des neiges, les sentiers de randonnée se trouvent à quelques pas des chambres.

L’école de randonnée du Village ouvre d’ailleurs ses portes ce printemps. Il sera possible de participer à une variété de randonnées guidées thématiques tous les jours pour observer la faune et la flore locales, apprendre à survivre en nature et découvrir des trésors comestibles saisonniers. Les coureurs aguerris et novices peuvent aussi s’adonner au trail-running.

Fine cuisine locale

Entre le yoga et la randonnée, le buffet servi matin, midi et soir ravit les papilles gustatives. Carpaccio de saumon, bol poké végétarien, burgers gourmets… Et les journées bien remplies se concluent sur un apéro au Météore, le bar et salle de spectacle du complexe.

À l’heure du souper, il y a l’embarras du choix entre le restaurant principal Le Marché, le restaurant familial Terroir & Co ou Le Chalet. De la ferme à la table, près de 80 % des ingrédients cuisinés proviennent du Canada, tandis que 30 % sont cultivés à moins de 100 kilomètres du Village. On compte parmi les fournisseurs la Famille Migneron, la Ferme Basque, ainsi que les Viandes biologiques de Charlevoix.

À la table du Chalet, on sert un menu saisonnier et local. Ce printemps, par exemple, on opte pour la truite arc-en-ciel, le poulet au four accompagné de rhubarbe caramélisée ou la joue de bœuf. Ces plats de résistance sont complétés par une sélection de fromages et de charcuteries, un tartare de saumon et une finale sucrée québécoise : un pouding chômeur. Quant à la carte des vins, elle se veut courte et peu diversifiée ; elle gagnerait à se raffiner.

La soirée se termine en sirotant un verre devant un spectacle de haut calibre, certains étant offerts par les employés de l’établissement. Musiciens, danseurs et artistes circassiens se prêtent à différents styles, et ils invitent les vacanciers à danser avec eux jusqu’aux petites heures du matin.

Notre journaliste était l’invitée de Club Med Québec Charlevoix.

Le bien-être à l’honneur La spacieuse piscine chauffée vole la vedette ; c’est la plus grande de tous les Villages Montagne Club Med. Les voyageurs peuvent s’y prélasser en admirant les montagnes et le fleuve à perte de vue. Une baignoire à remous extérieure faisant face aux pistes de ski et un hammam complètent le coin aquatique. Des cours de yoga et de méditation sont proposés matin et soir ainsi qu’une variété de soins au spa. Pour ceux et celles qui préfèrent suer davantage, une salle de sport est mise à leur disposition. Aussi, de multiples cours de conditionnement physique sont offerts chaque semaine au Village, dont des méthodes de relaxation moins connues comme le Chroma Yoga, la luminothérapie ou la sonothérapie. Durant la saison estivale, plusieurs séances de yoga se déplacent en plein air. D’inspiration nordique, le spa comprend sept salles de soins individuelles, une salle de soins en duo, un espace de relaxation, un sauna avec vue sur le Saint-Laurent, une fontaine à neige et une terrasse panoramique avec un bain froid et un bain chaud. L’expérience serait améliorée s’il était possible de profiter de ces circuits d’eau en fin de soirée également.