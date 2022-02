Des endroits pour faire du plein air en amoureux

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Chaque année, le calendrier nous donne rendez-vous avec l’amour dans toutes ses déclinaisons. L’occasion de souffler sur les braises de ses relations et de renouveler l’aveu de ses sentiments dans un environnement invitant. Pour ce faire, la nature offre le cadre idéal, car elle invite à la contemplation et à la plénitude, des dispositions propices à de beaux échanges. Voici quelques idées pour célébrer la Saint-Valentin tout en prenant un bol d’air pur et frais. Notez que l’accès aux salles à manger est sujet à des changements rapides.

Cantons-de-l’Est

Centre de villégiature Jouvence

Plusieurs destinations proposent des forfaits tout inclus pour la Saint-Valentin. Celui de cette institution, située à Orford, ne fait pas exception : le séjour d’une nuit à la Petite Auberge de Jouvence comprend un repas gastronomique cinq services et une foule de gâteries chocolatées. En prime : un accès aux sentiers de ski de fond, de raquette et de fatbike du domaine. Sans compter la glissade, le patin, la trottinette des neiges et les modules de sentier d’hébertisme offerts sur place. L’établissement est à deux pas du parc national du Mont-Orford.

Le forfait est offert le 12 février, tous repas compris. Tarif : 215 $ par personne. Prêt d’équipement.

Lanaudière

Domaine Bazinet

Les pourvoiries intègrent de plus en plus les activités de plein air à leurs prestations de villégiature, de chasse et de pêche. Comme au Domaine Bazinet, situé à Sainte-Émélie-de-l’Énergie. En hiver, le forfait Spécial raquettes invite à emprunter la quinzaine de kilomètres de sentiers riches en panoramas avant de passer une nuit (ou plusieurs) en chalet. Patinoire, glissade sur tube et parcours de chasse au trésor avec carte et boussole complètent un séjour tout en action dans un cadre immersif.

Le forfait comprend un repas avec un menu simple, mais savoureux. Tarif : de 80 $ à 124 $ par personne selon le forfait.

Laurentides

Cidrerie Lacroix

La cidrerie ancestrale de Saint-Joseph-du-Lac ouvre ses sentiers aux visiteurs désireux de marcher ou de skier dans le charmant décor de son vaste verger de 5000 pommiers. Après la randonnée, on peut s’arrêter à la halte gourmande pour se réchauffer d’un jus de pomme chaud. On peut aussi se procurer des produits artisanaux à la boutique sur place. La table gourmande est présentement fermée, mais pourrait rouvrir si la situation pandémique le permet.

Les sentiers sont ouverts de 9 h 30 à 15 h 30, et les chiens sont admis en laisse.

Côté réseau de la SEPAQ

Les chalets Écho pour deux

Nombre d’entre eux sont de toute évidence pensés pour les couples, tant l’exiguïté de l’hébergement renvoie à l’intimité (d’autres peuvent accueillir 4 personnes). Petits, les chalets Écho ont tout pour un séjour agréable : cuisine tout équipée, salle de bain complète, chambre à coucher et salle à manger avec poêle à bois. Le tout, en pleine forêt. L’observation des chevreuils depuis son chalet fait partie de l’expérience. Même si ces chalets sont très populaires, il reste des séjours d’au moins deux nuits possibles en février, surtout en semaine. Ceux du parc national de la Pointe-Taillon, au Lac-Saint-Jean, ont même un accès direct au lac gelé.

Tarif : de 155 $ (en semaine) à 211 $ (en fin de semaine) par personne et par nuit.



Station touristique Duchesnay

Cette auberge de charme, située à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, offre le Forfait Romance, comprenant entre autres une table d’hôte trois services et une foule d’activités au bord du lac Saint-Joseph : ski de fond (50 km de sentiers), raquette (22 km de sentiers), glissade, patin, pêche blanche, ski-raquette et, même, traîneau à chiens avec l’entreprise Aventure Inukshuk.

Tarif : 184 $ par personne et par nuit.

Rencontre sportive L’âme sœur ne s’est pas encore présentée ? La période de la Saint-Valentin est l’occasion de se pencher sur la question. Un site de rencontres amoureuses et amicales invite ses membres à se rencontrer dans un sentier, à pied ou à vélo, sur une piste de ski alpin, sur une paroi d’escalade ou de via ferrata. Des sorties, à l’initiative des membres, sont régulièrement annoncées sur le site. Une belle manière d’intégrer la communauté des célibataires amateurs de plein air pour fréquenter de nouvelles personnes. Et plus… si affinités.