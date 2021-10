Trois idées de sorties pour revisiter le camping cet automne

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Ce n’est pas parce que l’été est terminé que la saison du camping est derrière nous ! Escales dans trois régions du Québec où se tirer une bûche… autrement.

Camping au Diamant

Entre le 7 et le 30 décembre, Le Diamant se transformera en lieu de vacances le temps de 15 représentations du spectacle de cirque musical et clownesque Camping du Théâtre à Tempo. En plus des sièges habituels, une section VIP aménagée au parterre permettra de profiter de l’animation sur une chaise Adirondack, une chaise de camping… ou dans un canot. « Notre scénographe a mis des futons dans des canots coupés en deux, raconte Geneviève Kérouac, directrice générale et metteuse en scène du Théâtre à Tempo, un sourire dans la voix. C’est comme des divans-canots. »

Onze personnages inspirés des artistes qui les incarnent évolueront dans un décor inspiré des années 1970. « Nous sommes témoins de la vie des personnages de ce camping et de leurs interrelations, explique Mme Kérouac, aussi enseignante à l’École de cirque depuis 25 ans. Il y a plusieurs petites histoires : le vieux garçon dans sa roulotte qui remonte dans ses souvenirs, celui qui est plus hippie-bohème et entretient une relation avec un animal qui vit dans le camping et qui le dérange constamment… »

Conçu pour plaire à toute la famille, de la grand-mère aux jeunes enfants, le spectacle promet une bonne dose de bonne humeur, mais également de l’émotion. « J’ai envie que les gens rient, mais aussi qu’ils soient touchés, dit Geneviève Kérouac. Un clown, c’est l’être naïf qui veut se faire aimer. J’ai envie que le spectacle donne le goût aux gens de se retrouver en famille, chose qu’on a peu faite au cours de la dernière année. De retrouver un esprit de voisinage et le réseau social particulier qui existe dans les campings. »

Les billets sont en vente depuis le 22 octobre. Un barbecue, du (faux) gazon et un feu de camp avec ça ?

Prêt-à-camper dans Chaudière-Appalaches

La région de Thetford Mines semble en pleine effervescence depuis quelques années. Entre le vélo, la randonnée, le ski et la raquette, les mordus de plein air y trouvent de quoi se tenir occupés en toute saison. Depuis 2019, le Boisé du Domaine propose de séjourner dans des prêt-à-camper de type pods meublés et équipés du nécessaire pour cuisiner, ainsi que de foyers à l’intérieur et à l’extérieur. Les abris sont dotés d’électricité, et un accès à Internet sans fil est fourni. Pour les toilettes et les douches, il faut toutefois se rendre au bloc sanitaire du bâtiment d’accueil. « On y trouve une salle de jeux et un immense vestiaire, souligne Marisa Bolduc, directrice marketing. Les douches sont neuves et il y a une buanderie. » Un centre d’escalade intérieur accueille aussi les néophytes comme les grimpeurs plus aguerris. Devant le succès du vélo à pneus surdimensionnés l’année dernière, leur nombre a été doublé en prévision de la prochaine saison.

Situés dans le même secteur, les 10 hébergements conviennent aux familles qui souhaitent la proximité d’autres vacanciers. Les plus douillets préféreront toutefois peut-être l’hôtel du Domaine, établissement de villégiature quatre étoiles tout compris érigé en 2016, ou l’un des trois chalets avec spas individuels pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes, à deux pas du boisé du Domaine. « Toutes les activités sont accessibles aux gens qui sont en hébergement à l’hôtel et au boisé du Domaine », précise Mme Bolduc.

La proximité de la ville ainsi que l’accès facile à la piste cyclable et au circuit de motoneige Chaudière-Appalaches constituent aussi des atouts indéniables. Le site compte deux restaurants et un dépanneur ouverts à l’année.

Coût d’une nuitée en prêt-à-camper : à partir de 99 $ (maximum 6 personnes)

Se tirer une bûche au Biodôme

Si vous faites partie des chanceux qui sont parvenus à mettre la main sur des billets pour la deuxième édition de la Nuit des chercheuses et des chercheurs d’Espace pour la vie, le 12 novembre prochain, vous aurez notamment l’occasion d’écouter des scientifiques raconter leurs aventures en petits groupes lors des Anecdotes autour du feu. Pour les autres, il sera possible de regarder un talk-show consacré à la science animé par la journaliste Marie-Pier Élie en direct de la page Facebook d’Espace pour la vie.

De 19 h 30 à 20 h 30, quatre experts de différentes disciplines, Nathalie Ouellette, coordonnatrice scientifique canadienne pour le télescope Webb et coordonnatrice de l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) à l’Université de Montréal, Jennifer De Almeida, biologiste et technicienne en entomologie à l’Insectarium de Mont-réal, Simon Joly, botaniste et chercheur au Jardin botanique de Montréal, et Jean-Philippe Gagnon, biologiste et agent de recherche au Biodôme de Montréal, relateront des expériences et tranches de vie de labo tantôt enrichissantes, tantôt comiques. Il sera possible de leur poser des questions en direct.

