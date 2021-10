Cinq bons plans pour louer un chalet cet hiver

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’engouement des Québécois pour les chalets ne faiblit pas. Après deux étés records, l’hiver 2021-2022 s’annonce tout aussi achalandé. À la recherche de la perle rare pour une fin de semaine de farniente en pleine nature ? Voici quelques bons plans pour dénicher un chalet, et ce, même à la dernière minute.

Populaires plateformes de réservation

Quand vient le temps de magasiner un chalet à louer, il y a fort à parier que vous commencerez par faire une tournée de reconnaissance sur Airbnb ou Vrbo. Ces populaires plateformes de réservation permettent non seulement des recherches avancées par lieu ou par expérience, mais aussi de poser vos questions au locateur et de faire la réservation en une étape facile. Ajoutez aussi à votre carnet de bonnes adresses la plateforme québécoise WeChalet.com, qui possède un catalogue comptant plus de 700 propriétés à louer aux quatre coins de la Belle Province et vous accompagne pas à pas dans la réservation de votre chalet de rêve.

Location sans intermédiaire

Si les solutions mentionnées ci-dessus offrent une certaine paix d’esprit — garantie, arbitrage en cas de conflit ou même politiques d’annulation dans certains cas —, vous devez vous attendre à payer des frais de gestion qui peuvent atteindre jusqu’à 15 % de la facture. C’est pourquoi les sites de petites annonces tels que Kijiji ou LesPac demeurent prisés. Toutefois, attention aux arnaques ! Même si on vous présente un contrat en bonne et due forme qui semble crédible, veillez à prendre certaines précautions, conseille l’Office de la protection du consommateur : donnez la plus petite somme possible en dépôt et payez par carte de crédit, un mode de paiement qui vous protège davantage des fraudeurs. En outre, assurez-vous que le chalet convoité détient une attestation de classification de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ). Vous pouvez finalement vous tourner vers les répertoires spécialisés Chalet à rabais ou RSVP Chalets, qui vous permettent également de réserver directement auprès du propriétaire.

Le grand luxe

Vous prévoyez de passer Noël en famille ou le jour de l’An entre amis et cherchez un chalet à la hauteur de vos aspirations ? Allez zyeuter le répertoire MonsieurChalets.com, un site québécois regroupant les chalets, les villas et les manoirs « les plus exceptionnels du Québec », rien de moins. Parmi les quelque 700 logements haut de gamme répertoriés sur la plateforme, vous trouverez notamment des chalets contemporains avec vue panoramique, dont la Cabane, une maisonnette architecturale toute blanche créée par Atelier Pierre Thibault et située dans Charlevoix, ou l’Abri, à Saint-Roch-de-Mékinac, un grand chalet abondamment fenestré offrant une vue incomparable sur la rivière Saint-Maurice.

Expériences insolites

Tenté par un microchalet ? L’offre a explosé ces dernières années. Quelques noms à retenir : Repère boréal, qui détient un parc de 20 minichalets avec ou sans salle de bain aux Éboulements, dans Charlevoix, ou Hom minichalets, qui loue des habitations au bord du lac McGregor, près de Gatineau. Les hébergements de glamping Éco-Cabine [ÈST], de toutes nouvelles installations à Baie-des-Chaleurs, valent également le détour pour un séjour au cœur de la forêt sans compromettre votre confort. Si vous n’avez pas peur des hauteurs, optez plutôt pour une des cabanes dans les arbres des Refuges perchés à Mont-Tremblant, un des pionniers de ce mouvement de plus en plus populaire au Québec, celles du Diable vert, à Glen Sutton, ou celles de Laö Cabines, à Racine, dans les Cantons-de-l’Est. Promettant une escapade des plus mémorables, les trois bulles translucides des Pieds sur terre, à Saint-Calixte, vous permettront de passer la nuit à la belle étoile dans les bois, et ce, été comme hiver. Petit plus : ces chalets-sphères sont tous équipés d’un spa pour profiter encore davantage du décor !

À la dernière minute ?

Si vous êtes du genre spontané, vous pouvez tout de même dénicher un chalet libre à minuit moins une. Sur Facebook, les groupes Chalet à rabais (géré par la plateforme du même nom), Chalet à louer au Québec et Chalet ou VR à louer pour petit budget, par exemple, qui regroupent chacun des milliers de membres, affichent d’alléchantes offres de dernière minute chaque jour. Ça ne coûte rien de s’y abonner ! Encore une fois, n’oubliez cependant pas de valider le permis du propriétaire auprès de la CITQ, s’il y a lieu. Bien sûr, le secret pour mettre la main sur les plus belles propriétés demeure de magasiner d’avance — certains réservent jusqu’à un an avant la date prévue de leur séjour —, mais une annulation de dernière minute est si vite arrivée… en particulier dans le contexte actuel.