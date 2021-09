«Glamping» et pêche sous la pluie au parc régional du Poisson blanc

Pêche d’automne chez Kenauk Nature (Outaouais)

La pourvoirie Kenauk Nature à Montebello est l’une des plus grandes réserves naturelles privées en Amérique du Nord. Située sur un territoire de 265 km2, elle compte plusieurs lacs. Puisqu’ils sont privés, il est possible d’y pêcher à l’année. De plus, l’Institut de recherche Kenauk, en partenariat avec l’organisme Conservation de la nature Canada, s’est donné comme mission d’observer de près l’effet des changements climatiques sur la faune et la flore environnantes. Ainsi, en séjournant sur place, c’est aussi une façon de contribuer à leurs projets de recherches.

Renouer avec la nature à la façon BESIDE Habitat (Lanaudière)

Le média montréalais BESIDE s’est lancé depuis peu dans la construction et la location de chalets dans Lanaudière. Sur un grand terrain de 900 acres, ils ont d’abord construit trois types d’habitations pouvant accueillir entre quatre et huit personnes. Les premières images de ces magnifiques chalets, signés Appareil architecture, font exploser Instagram depuis quelques mois. Et voilà que les réservations sont désormais ouvertes au grand public et elles s’envolent comme des petits pains maison à fermentation lente fraîchement sortis du four à bois.