Du Château au Petit-Champlain, et d’une bonne table à l’autre

Et on mange où, à Québec ? Le choix ne manque pas. Deux suggestions coups de cœur de notre collaboratrice.

Le bistro Hortus

Dans le Vieux-Québec, un restaurant propose une expérience « du toit à la table » : le bistro Hortus (qui signifie jardin), l’ex-Tournebroche repensé. Des serres installées sur deux toits de la bâtisse, qui abrite aussi l’hôtel du Vieux-Québec, permettent une récolte on ne peut plus locale et biologique de produits alimentaires qui servent à la confection des plats. Des ruches assurent la pollinisation des potagers et on peut s’y procurer des variétés de miel. Pendant les fermetures liées à la crise de la COVID, ce fut l’occasion d’expérimenter l’aéroponie, une forme prometteuse de culture hors sol, aux racines suspendues dans les airs. L’ambiance ? Tout aussi chaleureuse que la qualité des mets.

1190, rue Saint-Jean

Côtes à côtes

Dans le Vieux-Port de Québec, le restaurant Côtes à côtes offre une table de spécialité côtes levées, mais aussi une table très variée. Son emplacement ravit les touristes autant que les Québécois, avec ses terrasses au panorama portuaire et un service qui ne souffre aucunement de l’achalandage. Le cachet de cette maison historique vaudrait à lui seul le détour. Avec son architecture des années 1600, elle aura été la toute première auberge de la place Royale.

32, rue du Marché-Champlain