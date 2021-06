Un été à festoyer en plein air au Québec

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Il y aura des festivals cet été, mais aussi beaucoup d’animation un peu partout dans la province. Quelques lieux pour profiter pleinement de la belle saison dans une atmosphère de vacances.

Guinguettes et Oasis montréalaises

Quand l’esprit de la plage s’invite en ville, difficile de résister. Jusqu’en octobre, les Guinguettes de Montréal proposent de se réapproprier en soirée les berges du fleuve Saint-Laurent, du canal de Lachine et de la rivière des Prairies, où des tables et des chaises longues sont mises à la disposition des visiteurs. C’est l’occasion de déguster burgers, tapas et churros au son d’une musique jouée en direct, de numéros d’humour ou même d’ateliers de développement durable.

Créées par La Lutinerie, surtout connue pour ses événements du temps des Fêtes, les terrasses festives se déplaceront du parc de l’Ancienne-cour-de-triage (Sud-Ouest — jusqu’au 27 juin) au Lien Nord (Sud-Ouest — du 7 au 25 juillet), puis au parc Saint-Joseph (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles — du 15 septembre au 3 octobre). La buvette du parc Jean-Drapeau, avec vue sur le centre-ville de Montréal, accueillera quant à elle les visiteurs tout l’été.

Conçus par des designers d’ici, les onze îlots urbains Oasis proposent pour leur part de se poser dans des espaces aménagés un peu partout au centre-ville. Sur le boulevard Robert-Bourassa, à l’angle de la rue Sainte-Catherine Ouest, un menu géant qui présente les différentes options de repas à emporter des restaurants du Time Out peut être consulté à la Terrasse gourmande, signée XP_MTL. Rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Chomedey et du Fort, l’installation Les grands jardins mise sur l’agriculture urbaine. On y trouve des plantations autochtones et un potager, dont les légumes sont remis au Café de la Maison ronde, un projet d’économie sociale de L’Itinéraire qui favorise la mixité sociale et l’autonomisation des Autochtones.

Dès le 26 juin, des performances artistiques spontanées ou déambulatoires animeront également les rues de la métropole. Musique, danse, cirque, théâtre, humour, arts visuels en direct et numériques composeront Les aventures du cœur de l’île. Présentée par le Quartier des spectacles et Montréal centre-ville en collaboration avec Tourisme Montréal jusqu’au 26 septembre, l’initiative mettra en lumière le travail de 600 artistes.

Le Grand Marché de Québec

Pour sa deuxième édition, le Grand Marché de Québec, à deux pas d’Expo-Cité et du parc Jean-Béliveau, s’offre « La Cuisine d’été », qui met en lumière chaque week-end un restaurant et son chef dans un kiosque extérieur. « C’est l’endroit où découvrir les nouvelles saveurs, les produits locaux et notre offre alimentaire estivale à travers les restaurateurs de la région, explique Jessica Munger, responsable du développement et des communications. Chaque fin de semaine, un nouveau chef est mis en valeur. Avec ces chefs viennent des producteurs de la province — le plus possible de la région de Québec. »

Parmi les chefs qui sortiront de leur cuisine, mentionnons Arnaud Marchand de Chez Boulay, Alexanne Grenier du Torii Izakaya, Raphaël Vézina du Laurie Raphaël et Alexandra Romero du Verre Pickl’. « C’est vraiment une atmosphère de découverte. On espère que les gens viendront en famille et se créeront des moments culinaires magiques, qu’ils iront chercher des produits et les cuisineront à la maison ou qu’ils savoureront un pique-nique dans le parc. »

«Beer garden» avec vue à Berthier-sur-Mer

Photo: Stéphanie Allard

À Berthier-sur-Mer, Theo BBQ est beaucoup plus qu’un camion de rue. Depuis l’été 2019, l’équipe installée au parc fluvial propose des délices cuits sur le gril, mais aussi un bar. À deux pas du quai d’où partent les traversiers de Croisières Lachance, cet espace exceptionnel, avec vue sur le fleuve et les îles, donne envie d’étirer le temps… et de tester tout ce qu’il y a au menu. « Theo BBQ cherche vraiment à recréer l’atmosphère des beer gardens européens en imaginant des événements et des happenings tout au long de l’été », résume Amélie Dumas-Aubé, chargée de projet chez Tourisme Chaudière-Appalaches. Le genre d’endroit qu’on a du mal à quitter !

À surveiller • En pleine montagne, le Festival Focus accueillera notamment Clay and Friends, Les Hay Babies, Lumière, Gab Paquet et Gros Soleil pour sa première édition. L’événement, qui alliera musique, marché artisanal et alimentaire et activités de plein air, aura lieu les 10, 11 et 12 septembre sur le mont Avalanche, au cœur de Saint-Adolphe-d’Howard et des Laurentides, entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant. Les billets sont maintenant en vente. • Le Festival Quartiers Danses (FQD) proposera des résidences de création et des performances publiques dans le parc Gédéon-de-Catalogne, à Montréal, du 28 juin au 3 septembre. • Du 17 juillet au 8 août, le Festival de Lanaudière proposera dix grands concerts à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay, cinq récitals dans des églises et une quinzaine de prestations gratuites dans les parcs et l’espace public du Grand Joliette.