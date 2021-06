Un tour du monde inusité en dix questions

Certains paysages semblent sortir de l’imagination débridée des artistes. Si les Badlands, en Alberta, constituent l’une des régions du monde où l’on a trouvé le plus de traces de dinosaures, c’est aussi l’un des endroits les plus dépaysants au Canada. Entre les canyons et les cheminées de fée, on a parfois l’impression d’arriver sur la Lune.

Au Québec, les monolithes des îles Mingan, sur la Côte-Nord, sont le résultat de 465 millions d’années d’érosion. Leurs formes rappellent parfois des fleurs, parfois des personnages. Voilà pourquoi certains portent des noms comme « la Bonne femme de Niapiskau ».

Aux États-Unis, The Wave, au Vermilion Cliffs National Monument, en Arizona, près de la frontière avec l’Utah, pique la curiosité. Les formations rocheuses rougeâtres s’apparentent à des escaliers géants. Beaucoup plus facile d’accès, Antelope Canyon, aux passages étroits sculptés par l’écoulement de l’eau au fil des millénaires, est aussi plus visité. Sans oublier l’incontournable Grand Canyon, visible depuis l’espace !