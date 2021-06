Des vacances tout inclus en famille au Québec

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Pour une deuxième année de suite, de nombreuses familles québécoises optent pour des vacances à l’intérieur des frontières de la province. Et cette tendance, qui s’ancrera peut-être dans nos habitudes estivales, fait augmenter la popularité d’un type d’hébergement rassembleur, festif et sans tracas : le séjour familial tout inclus. Pas de vaisselle, pas de glacière, pas de matelas gonflables, voici cinq propositions de vacances en formule club, au Québec.

Domaine Bazinet

À la fois pourvoirie, centre de plein air quatre saisons et relais motoneige pendant les froids mois d’hiver, le Domaine Bazinet propose une offre de services où la pêche est à l’honneur. Pendant l’été, la pourvoirie prend des allures de camp de vacances, où l’on accueille les familles pour des séjours avec ou sans repas. Le forfait Vacances famille inclut l’hébergement en chalet tout équipé ou en chambre en auberge pour deux adultes et leurs enfants de moins de 18 ans, pour une semaine (dimanche au vendredi). Les droits de pêche, les embarcations avec les rames et toutes les activités du centre plein sont compris.

Sainte-Émélie-de-L’Énergie, Lanaudière

Jouvence

Avec son offre tout inclus réputée et prisée par les couples et familles de vacanciers depuis 1976, Jouvence c’est l’hôtellerie autrement. Le forfait Formule Club comprend les nuitées en chalet ou au pavillon du centre de Villégiature Jouvence, trois repas à volonté par jour, comptoir à jus, café et chocolat chaud à volonté et en tout temps, de l’animation familiale chaque jour, un accès aux activités et équipements de plein air et… Internet sans fil pour une petite séance de télétravail qui promet d’être tout sauf banale. Jouvence propose également d’autres types de séjours tout inclus parfaits pour une petite escapade d’une ou plusieurs nuits en toute saison. La Formule Club, quant à elle, revient pour la période des Fêtes et à la semaine de relâche.

Parc national du Mont-Orford, Estrie

VIVA Petit-Saguenay

Avec ses services d’hébergement, ses repas et une impressionnante liste d’activités pour toute la famille, le Village Vacances-Petit-Saguenay a mis en place une offre de service tout inclus. Forfait grands-parents et petits-enfants, forfait familles monoparentales, forfait VIVA léger en chalet ou camping et, bien entendu, le forfait vacances familiales en séjour de 7 nuits qui comprend les activités encadrées par l’équipe d’animation (prise en charge enfants, activités en famille et soirées animées), les déjeuners et les soupers durant le séjour et les accès pour la piscine, la plage, les sentiers pédestres, la piste d’hébertisme, etc.. Printemps, été ou automne, les portes sont grandes ouvertes pour une pause bien méritée loin de la routine du quotidien.

Petit-Saguenay, Saguenay

Auberge du lac Taureau

Pour un séjour haut de gamme où le luxe se marie à merveille avec nature et grand air, on peut se tourner vers l’Auberge du lac Taureau, une destination vacances 365 jours sur 365. En plus de la plage de sable fin, des bains et spas, on peut y pratiquer plusieurs activités nautiques en famille : paddleboard, canot, kayak, pédalo. Il est également possible de louer des embarcations motorisées, des vélos fatbike et même des véhicules quad ou côte à côte. Outre des vacances en famille été comme hiver, l’Auberge du lac Taureau propose une foule de forfaits d’une nuit ou plus, dont Papa en vacances, BBQ au lac, Sortie avec toutou et Moment pour soi.

Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière

Réseau de vacances en famille

Depuis sa fondation en 1982, le Mouvement québécois des vacances familiales s’est donné pour mission de défendre et de promouvoir l’accès aux vacances pour toutes les familles québécoises. Il regroupe treize centres de vacances familiales, dont la plupart sont gérés par des organismes à but non lucratif, qui offrent des séjours abordables et proposent diverses activités pour les familles, ainsi que des groupes communautaires familiaux qui organisent des départs collectifs en vacances.