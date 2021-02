Commencer à planifier maintenant pour camper cet été

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Trop tôt pour parler de camping en plein hiver ? Pas si sûr. Si l’on se fie à la popularité de cette activité de plein air observée l’été dernier, il est peut-être temps d’y penser.

On aime le camping, au Québec. Encore plus depuis un an, alors que l’impératif de « bulle familiale » s’accorde bien avec un mono-hébergement en tente ou en prêt-à-camper. Aucun effet négatif n’a été rapporté durant la dernière saison estivale. C’est d’ailleurs Camping Québec qui a élaboré le premier « plan sanitaire », approuvé par la suite par la Santé publique.

Cet été aussi, nous aurons beaucoup de plaisir à planter notre tente en forêt ou devant un plan d’eau (où c’est permis !) et à vivre ces moments de semi-nomadisme qui confèrent un précieux sentiment de liberté. Pour être sûr d’avoir un emplacement sur les 1000 offerts au Québec, mieux vaut s’y prendre dès maintenant.

Réservations à la hausse

« Par rapport à l’an dernier, on observe une hausse des réservations de 10 à 30 % selon les régions, constate Simon Tessier, président-directeur général de Camping Québec. Certaines régions sont très populaires, comme la Gaspésie, Charlevoix, la Côte-Nord, et même certains campings proches de Montréal au cas où les directives du gouvernement limiteraient les déplacements hors des grands bassins de population. »

À la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), on lutte encore contre l’idée reçue que tout est réservé dès le mois d’avril : « C’est un mythe de penser que tous les campings sont pleins dès les premiers jours de réservation, note Simon Boivin, porte-parole à la SEPAQ. Si on est flexible sur la destination, que ce soit dans les parcs ou les réserves fauniques, sur les dates et sur le jour de la semaine, on peut facilement trouver des possibilités. »

On ne s’en étonnera pas : ce qui part en premier, ce sont les fins de semaine, les longs week-ends et la période des vacances de la construction. Du 1er avril au 30 septembre, ce sont plus des deux tiers des emplacements de camping et la moitié des unités de prêt-à-camper qui sont toujours à louer dans le réseau.

Infos pratiques : Camping Québec signe le document COVID-19 et l’industrie du camping au Québec à l’intention des usagers et propose l’offre détaillée de ses membres dans toutes les régions. De plus, durant le Salon expert plein air qui se tiendra virtuellement du 15 février au 31 mars, la SEPAQ offrira un service d’information ainsi que des rabais promotionnels dans les campings