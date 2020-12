Activités de fin d’année pour explorateurs éprouvés

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Si 2020 était un collègue de travail, les « bons débarras » fuseraient davantage que les « tu vas nous manquer » lors de son party de départ sur Zoom. En attendant de remplacer le calendrier, voici quelques suggestions pour festoyer dans les règles « pandémiennes », dehors comme en dedans.

Activités familiales de Noël

À court d’idées pour occuper la marmaille ? À Montréal, la Maison Théâtre, rue Ontario, propose aux familles de venir voir ses Fenêtres fantastiques s’animer tous les soirs à la tombée du jour, du 18 décembre au 17 janvier (sauf les 24 et 25 décembre), ainsi que les fins de semaine du premier mois de 2021. Un peu comme des cabinets de curiosités, les quatre vitrines entraînent les spectateurs dans un mystérieux grenier où se côtoient objets et créatures hétéroclites. Chacune des quatre histoires s’articule autour d’un mythe et de personnages merveilleux. Les pistes audio peuvent être entendues grâce à un Wi-Fi. Habillez-vous chaudement et apportez vos écouteurs !

Dans les Cantons-de-l’Est, Destination Sherbrooke et Commerce Sherbrooke ont eu l’idée de créer une carte interactive pour une « balade scintillante », sur laquelle on peut repérer 375 résidences, 45 commerces et plus d’une dizaine de lieux publics décorés pour les Fêtes. Il est possible de concocter son propre itinéraire en sélectionnant un secteur, une catégorie ou même un niveau d’illumination. À découvrir à pied ou en voiture.

À Québec, sur les rues Saint-Paul et Dalhousie, entre la place de Bordeaux et le Musée de la civilisation, cinq nouveaux dispositifs d’éclairage festif colorent les soirées des promeneurs jusqu’au 16 février. Présentée par l’Association des gens d’affaires du Vieux-Port de Québec, le parcours de L’heure bleue est bonifié par l’écoute d’un balado historique accessible gratuitement sur le site Web RDV Vieux-Port.

S’évader… bien au chaud

Pour s’offrir une dose de magie tout en restant bien au chaud, le musée Pop, à Trois-Rivières, a préparé une multitude d’activités à faire à la maison. En plus de la visite virtuelle gratuite de l’exposition Attache ta tuque !, consacré à la culture québécoise, des « Pop-Quiz ! » convient toute la famille à mettre ses connaissances à l’épreuve grâce à des questions qui en sont inspirées. Un collectionneur de jouets anciens, Jean Bouchard, présente également des jouets de jadis dans une vidéo, et des images à colorier peuvent être téléchargées et imprimées. Défi Évasion, qui accueille habituellement les visiteurs à Québec et à Lévis, propose pour sa part une version adaptée de ses jeux d’évasion en ligne, pour tablette, cellulaire ou ordinateur. Le Cadeau mystère se déroule à Noël (17,40 $).

Ne pouvant accueillir les visiteurs, le parc d’amusement thématique Woodoliparc, en Beauce, franchit aussi la frontière du Web avec Frima, la féérie virtuelle (29,99 $). Cette promenade sur écran dans la forêt magique est l’occasion pour les 2 à 9 ans de faire connaissance avec leur « lutin intérieur ».

Tous au parc… mais pas tous en même temps

En cette période covidienne, les éclats de rire ne peuvent toujours pas résonner dans nos bars favoris, mais les rassemblements de huit personnes ou moins sont maintenant possibles dans les lieux extérieurs publics. Voilà l’occasion de ressortir thermos ou coupes de camping et d’aller trinquer dans les parcs des environs — tout en gardant ses distances. Pourquoi ne pas en profiter pour se donner rendez-vous dans un lieu différent chaque fois ? À Montréal, les 26 stations hivernales installées dans 18 arrondissements constituent aussi de charmants points de rencontre pour ajouter une touche de lumière à cette période sombre. Pénurie de chauffe-pieds en vue ?