15 questions pour voyager en pyjama

1. C’est le serpent le plus dangereux de l’Amérique du Nord. On le trouve surtout dans l’est des États-Unis.

2.L’école des elfes se trouve à Reykjavik, en Islande. On y apprend tout sur ces créatures mystérieuses. Un Islandais sur deux croit en leur existence !

3. Un gelato. Si tu en manges plusieurs, tu mangeras des gelati (c’est le nom au pluriel).

4. Le parc de la Pointe-Pelée est le plus au sud du Canada. Sa latitude est équivalente à celle de la partie nord de la Californie. Des dizaines de milliers de papillons s’y arrêtent tous les automnes !

5.L’île Moukmouk se trouve en Abitibi-Témiscamingue, plus précisément dans le lac Duparquet.

6. On les appelle les « cocos taxis » !

7. Stamboulini. Par contre, la ville s’est aussi déjà appelée « Stamboul » !

8. Quand il est trop mûr, le durian dégage une odeur pestilentielle !

9. C’est à Shediac, au Nouveau-Brunswick, que se trouve une immense statue de homard de 11 mètres de long et de 5 mètres de haut.

10. C’est Memphré ! On raconte qu’il ressemblerait à un serpent de mer, un peu comme Nessie, qui vivrait dans le Loch Ness, en Écosse.

11. C’est en Suisse qu’on peut prendre le « Train du Chocolat ». Il relie Montreux à la chocolaterie Cailler (Nestlé), à Broc, près de Gruyères, dans le canton de Fribourg.

12. Ce sont les Vikings. Il est possible de visiter les vestiges de leur établissement à L’Anse aux Meadows.

13. Zone 51 — Area 51 en anglais — alimente les rumeurs depuis plusieurs décennies. Certains prétendent qu’on y étudierait des extraterrestres, notamment capturés lors de l’écrasement d’une soucoupe volante à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947.

14.Le paresseux peut avoir deux ou trois doigts dans chaque main, donc quatre ou six au total. Il fait partie des mammifères les plus anciens de la planète ! On peut notamment en apercevoir au Costa Rica.

15. Bien que l’hiver soit froid à Winnipeg, les habitants de la ville s’appellent les « Winnipégois », et non les « Winnipingouins ».