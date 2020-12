Un jeu-questionnaire (plus ou moins) futile pour voyageurs immobiles

1- La ville de Vulcan, en Alberta, a été baptisée en l’honneur du dieu Vulcain de la mythologie gréco-romaine. Cela n’empêche pas les fans de Star Trek d’en avoir fait leur capitale. Même le bureau de poste arbore le salut vulcain de son plus célèbre habitant : Spock.

2- Fucking, en Autriche, a annoncé qu’elle va s’appeler « Fugging » à compter du 1er janvier 2021.

3- Le tofu puant est une spécialité taïwanaise. Les étals qui en vendent dans la rue sont les plus faciles à repérer… avec les vendeurs de durians.

4- La Paraponera claveta, aussi appelée « fourmi balle de fusil », est reconnue pour infliger l’une des pires douleurs à ses victimes.

5- La Russie !

6- Anus se trouve en Bourgogne, Montculq en Occitanie et Séant dans l’imagination de l’autrice de ces lignes. Si vous ne l’avez jamais vu, il faut absolument visionner le délirant reportage de l’humoriste Daniel Prevost à Montcuq.

7- C’est en Alberta que se trouve un « monument » érigé en l’honneur de cette spécialité d’Europe de l’Est.

8- J.K. Rowling. Elle a écrit une partie de la saga Harry Potter à Édimbourg, la capitale écossaise.

9- Bien que surnommé le « train le plus haut du monde », le train de la Sierra ne l’est plus depuis qu’un convoi relie Quinshai au Tibet. Alors que le premier atteint 4829 mètres d’altitude, le second grimpe à plus de 5000 mètres. Le train des nuages porte aussi bien son nom puisqu’il frôle les 4200 mètres au-dessus de la mer.

10- À Kandy. Une relique de dent de Bouddha se trouve dans l’ancienne capitale du Sri Lanka.

11- Un taxi collectif en milieu urbain qui fonctionne sans licence.

12- Terre-Neuve. Le Canada compte six fuseaux horaires. Terre-Neuve affiche une demi-heure de moins que les autres provinces de l’Atlantique.

13- Les Trois Sœurs se trouvent dans la vallée de Jamison, dans les montagnes Bleues, dans l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud.

14- Le Böögg est un bonhomme de neige brûlé lors du « Sechseläuten », fête traditionnelle de la fin de l’hiver qui a lieu en avril. La croyance veut que plus sa tête, remplie de pétards, explose rapidement, plus l’été suivant sera ensoleillé.

15- Bien que le Bhoutan soit réputé pour ses nombreuses fresques et temples dédiés au phallus, le Musée national du phallus se trouve à Reykjavik, en Islande.