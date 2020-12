Un tonne d'expériences au Québec à offrir ce Noël

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Et si on offrait des expériences plutôt que des biens matériels cette année ? Parfaits pour des achats de dernière minute, les cartes-cadeaux ou les coffrets cadeaux permettent de soutenir des entreprises d’ici et s’envoient facilement par la poste ou même par courriel. Certains n’ont pas de date d’expiration, ce qui donne la souplesse nécessaire pour planifier l’escapade quand les conditions seront plus propices. Quelques suggestions pour partager votre amour de la Belle Province.

Tourisme et plein air

On ne peut offrir ni la lune ni la santé, mais on a l’embarras du choix quand il s’agit de dénicher un cadeau pour les amoureux du plein air. À Québec, le Passeport canot & Strøm spa nordique ravira ceux qui n’ont pas peur du froid. Après une initiation complète au canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent, le billet donne accès au Strøm spa nordique Vieux-Québec (195 $ pour l’offre Passeport attraits).

Pour une virée sportive dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, Le Saint-Laurent à vélo propose un forfait de quatre jours sur roues de Rivière-du-Loup à Matane pour la saison 2021. Les nuitées à l’hôtel, les petits-déjeuners et le transport des bagages font partie des inclusions (1039 $ pour deux). Des « cybercartes-cadeaux » sont également disponibles. À la recherche d’un séjour douillet ? Dans l’Outaouais, les minichalets HOM allient luxe et confort, au bord d’un lac, et peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes. En plus du spa sur le balcon, l’été, un canot et des planches à pagaies sont mis à la disposition des visiteurs et l’hiver, des raquettes peuvent être louées pour un supplément de 15 $. Il est possible d’ajouter un massage ou un cours de yoga. « Il suffit de nous écrire à l’adresse info@homminichalets.com. Nous faisons des certificats personnalisés en fonction des demandes des clients », précise Dominique Laflamme, copropriétaire.

La SEPAQ a pour sa part la solution parfaite pour les indécis : un chèque-cadeau du montant de votre choix, qu’on peut se procurer en ligne.

Hôtels et spas

En plus de la carte-cadeau qui donne accès à tous les établissements du Groupe Germain, il est maintenant possible d’offrir le très populaire « Forfait gastronomie en chambre » du Germain Montréal dans un coffret cadeau (à partir de 395 $ — personnalisable selon le nombre de convives). Le temps d’une soirée, la chambre se transforme en restaurant privé. Les quatre services sont apportés en deux temps et une bouteille de vin sélectionnée est comprise. Le petit-déjeuner est aussi monté à la chambre. Le confort allié à l’expérience du restaurant Le Boulevardier… en toute intimité.

De nombreux établissements proposent également des cartes-cadeaux. C’est le cas de l’hôtel Birks, un cinq étoiles qui se trouve au-dessus de la célèbre bijouterie du même nom, à Montréal. Le montant pourra être dépensé par celui qui la reçoit autant pour séjourner à l’hôtel que pour profiter du spa ou pour se sustenter au restaurant Henri.

À Québec, il est possible de se procurer des cartes-cadeaux de l’hôtel Le Capitole en ligne, par téléphone ou sur place. Idem pour Le Baluchon Éco-Villégiature, en Mauricie, où l’on peut acheter des cartes-cadeaux envoyées par la poste ou en format numérique. En plus des forfaits qui comprennent l’hébergement, on peut notamment offrir des massages ou un laissez-passer pour accéder aux sentiers.

L’auberge du lac Taureau, dans Lanaudière, nous invite à personnaliser une carte-cadeau en ajoutant, si on le souhaite, une balade en motoneige, une excursion en traîneau à chiens ou une sortie en motomarine à un séjour dans ce lieu à la fois chic et rustique. Les cartes devront être utilisées avant décembre 2021.

Pour des séjours bien-être, les spas Eastman et Balnea, dans les Cantons-de-l’Est, Le Nordik, en Outaouais, Natur’Eau, dans Lanaudière, Bota-Bota, à Montréal, et les Scandinaves de Montréal et Mont-Tremblant, restent des valeurs sûres.

Des expériences hors du commun

Les hébergements atypiques pullulentun peu partout au Québec. Niché dans les monts Valins, au Saguenay, Imago Village se trouve à quelques minutes de la station de ski Le Valinouët et de l’Éternel Spa. Un chèque-cadeau pour une nuitée dans l’une des yourtes équipées « pour veiller tard » — et au chaud — (il y a l’électricité… et même wi-fi !) fera le bonheur de tout amateur d’expériences insolites. Pendant l’hiver, même si le restaurant n’est pas accessible quand la région se trouve en zone rouge, il est possible de vivre, en plus, l’expérience gastronomique dans sa yourte. Tout aussi unique, au Lac-Saint-Jean, l’Auberge des Îles et l’Îgloft, en collaboration avec Équinox Aventure, proposent de combiner une nuit à l’auberge et une nuit dans ce petit loft posé sur le lac Saint-Jean (à partir de 350 $ plus taxes pour deux). L’hiver, les tempêtes de neige y sont spectaculaires et l’été, le loft flotte sur les eaux de « Piékouagami » (« lac peu profond » ou « lac plat »).

Du côté de la Basse-Côte-Nord, plus précisément à Sacré-Cœur, à une quinzaine de minutes de Tadoussac, Canopée-Lit offre des cartes hébergement de 150 à 300 $. Fabuleux, le site est accessible été comme hiver.

La plateforme Vaolo recommande aussi les forfaits en cadeaux sur le nouveau portail Expérience Québec. Les Coffrets Prestige suggèrent par ailleurs des coffrets cadeaux, des forfaits cadeaux ou des cartes-cadeaux avec différentes expériences.

Toujours pas trouvé ce que vous cherchez ? Allez vous perdre dans les multiples possibilités des forfaits Explore Québec. Vous risquez d’y dénicher, en prime, de merveilleuses idées pour les prochaines vacances !