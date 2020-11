Des expériences à offrir… ou à garder pour soi

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Entre deux saisons, novembre n’est certes pas le mois le plus exaltant d’un point de vue touristique. Il existe malgré tout des options pour mettre un peu de couleur dans la grisaille… et pour rêver en attendant de reprendre la route.

Vaolo lance Expérience Québec

Créé afin de permettre aux Québécoisde découvrir leur propre région, dese ressourcer en nature et de soutenir les initiatives touristiques locales, Expérience Québec invite les voyageurs à réserver des forfaits de deux nuits et trois jours aux quatre coins de la province. Les particularités du réseau ? La fonctionnalité « Achète maintenant, voyage plus tard » et la suppression des frais de gestion de 12 % sur les transactions.

« Nous sommes une entreprise d’ici pour les gens d’ici et nous souhaitons à contribuer à la relance, explique Jean-Sébastien Noël, fondateur de Vaolo. C’est la raison pour laquelle nous ne facturons aucuns frais pour Expérience Québec. 100 % de l’argent va aux hébergeurs. »

Concoctés par ces derniers et par les explorateurs de Vaolo, qui sillonnent la province grâce à des partenaires comme Desjardins, les forfaits ont été conçus pour « démocratiser ces voyages et les faciliter », dit l’entrepreneur social, qui a également fondé La Ruche en 2013.

« Nous souhaitons aussi “ralentir” le voyageur pour qu’il laisse une empreinte économique plus importante et aille à la rencontre de l’autre. »

Les explorateurs, choisis après un processus comportant plusieurs étapes, s’assurent que les lieux visités correspondent aux critères de Vaolo. Chaque forfait comprend également une activité. « Nous avons commencé les explorations cet été et il y en aura pendant toute la prochaine année, résume M. Noël. C’est le début d’Exploration Québec. »

Que se passe-t-il si une entreprise cesse ses activités en cours de route ? « Nous croyons qu’il est important de soutenir les gens immédiatement, mais nous ne garantissons pas les transactions. […] Nous sommes une plateforme de rencontres. Nous mettons le voyageur en relation avec l’hébergeur. »

Propulsée par Village Monde, né au Québec en 2016 dans le but de promouvoir un tourisme plus durable dans les communautés rurales, la plateforme collaborative Vaolo offre la possibilité depuis 2017 de réserver des hébergements et des forfaits dans 62 pays. Au cours des prochains mois, l’équipe d’Expérience Québec souhaite intégrer près de 3500 expériences des quatre coins de la Belle Province.

Le Québec en cadeau

Ce n’est pas par hasard si Expérience Québec est lancé juste avant Noël : l’équipe met en avant la possibilité d’offrir des forfaits en cadeau. Ce type de présent risque d’ailleurs de connaître un franc succès en cette année où les rencontres en personne seront moins nombreuses.

Envoyées par la poste ou par courriel, les cartes-cadeaux se déclinent en une infinité d’options pour tous les types de voyageurs. Parmi les valeurs sûres, mentionnons celle des hôtels Germain, à utiliser dans n’importe quel hôtel ou restaurant du groupe au pays. La carte-cadeau ou la carte virtuelle des hôtels Fairmont peut également servir « pour tous les frais d’hôtel directs gérés par Fairmont au moment de l’échange », dont les hôtels, mais aussi les terrains de golf et les spas administrés par Fairmont. Le montant d’une carte-cadeau d’Ôrigines artisans hôteliers pourra par ailleurs être appliqué lors d’un séjour, d’un repas ou d’un soin au spa chez un hôtelier ou un aubergiste indépendant membre de la coop.

Survoler sa région en hélico

Tant qu’à ne pas pouvoir se déplacer d’une région à l’autre, autant s’envoyer en l’air ! Un peu partout au Québec, il existe des excursions pour découvrir son coin de pays sous un autre angle. À Québec, GoHelico propose différents forfaits au-dessus de la Vieille Capitale, dont « Hélico-Bento », qui comprend une boîte à lunch gourmande du resto-bar Le Commandant. Héli-Charlevoix survole tant des parcs nationaux que L’Isle-aux-Coudres, le fjord du Saguenay ou Tadoussac, Héli-Tremblant, les régions de Mont-Tremblant et d’Ottawa, et Helicraft, Montréal et les environs. Les prix varient selon les forfaits choisis.