Festivals colorés

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les festivités célébrant l’automne et les forêts embrasées reviennent chaque année dans de nombreuses régions du Québec. Elles donnent aux amateurs de nature et de plein air l’occasion de contempler les couleurs explosives des feuillus. Randonnée pédestre, vélo de montagne, hébertisme aérien ou via ferrata sont autant de façons d’admirer cet incroyable phénomène naturel qui caractérise nos forêts. Bien sûr, en cette année si particulière, plusieurs festivals des couleurs restent encore à confirmer. Et d’autres pourraient être annulés si la situation l’exigeait. Il convient donc de vérifier si l’événement a bien lieu avant de se déplacer. Voici une petite sélection de festivals des couleurs qui conjuguent beauté de la nature et animations familiales.

La Symphonie des couleurs à Saint-Donat (Lanaudière)

Cette municipalité, qui se décrit comme un « parc naturel habité », est l’un des hauts lieux de la randonnée pédestre au Québec, avec pas moins de 200 km de sentiers balisés et accessibles gratuitement en milieu montagneux. La Symphonie des couleurs propose au public des animations en plein air, des dégustations de produits du terroir et l’accès aux remonte-pentes des centres de ski La Réserve et Ski Garceau. Des spectacles en plein air font aussi partie de la programmation.

Du 3 septembre au 9 octobre.

☎ 819 424-2383

Saint-Sauveur (Laurentides)

Chaque année, le mont Saint-Sauveur est l’hôte d’un événement rassembleur qui comprend de multiples animations pour la famille, des activités sportives, des dégustations et des spectacles. Les activités sont organisées la fin de semaine durant un mois et l’accès est gratuit (mais les spectacles sont payants). C’est l’occasion rêvée de découvrir des sentiers de randonnée et de vélo de montagne, et de contempler la vallée laurentienne du sommet.

Les activités ont lieu la fin de semaine du 15 septembre au 15 octobre.

☎ 1 800 363-2426

Le Festival des couleurs de Vallée du parc (Mauricie)

Avant d’être accessible aux skieurs, cette station de ski familiale de Shawinigan ouvre ses 30 pistes durant deux fins de semaine aux randonneurs. Un feu de camp est prévu sur la montagne pour permettre aux marcheurs de se réchauffer. Chaque année, des séances de yoga en montagne et des ateliers de vélo de montagne et de fatbike font partie de la programmation. Des équipements de plein air neufs ou usagers y sont offerts à des prix très intéressants. L’accès aux sentiers est gratuit en tout temps.

Le festival a lieu durant deux fins de semaine entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre.

☎ 819 538-1639

Le Festival des couleurs de Rigaud (Montérégie)

Rassemblement familial par excellence, l’événement invite les randonneurs à emprunter les 22 km de sentiers du mont Rigaud, les sentiers de l’Escapade, et d’en apprendre un peu plus sur la faune et la flore locales grâce aux 25 panneaux d’interprétation qui jalonnent le parcours. De nombreuses activités, conçues pour la famille, sont offertes durant le festival, dont un petit train des couleurs. Le mont Rigaud est un haut lieu de l’observation ornithologique. Des navettes pour se rendre sur les sites sont habituellement offertes à partir du métro Côte-Vertu, à Montréal, et de la gare de Vaudreuil.

Du 10 au 12 octobre, au parc Chartier-de-Lotbinière et à Arbraska Rigaud.

☎ 450 451-0873

La Grande Virée des couleurs au mont Sainte-Anne (région de Québec)

Ce rendez-vous automnal est l’occasion de (re)découvrir ce terrain de jeu, rendu exceptionnel par la qualité de ses sentiers et de ses paysages. Particulièrement célèbre pour ses pistes de vélo de montagne, cette montagne propose aussi des kilomètres de sentiers à arpenter en randonnée. Durant le festival, de nombreuses activités y sont offertes, mais, cette année, les animations habituelles, comme la chasse à la citrouille, sont annulées. Cependant, le défi de course à pied, le Défi des couleurs Simard, est maintenu.

La Grande Virée a lieu habituellement à la mi-octobre. Le Défi des couleurs a lieu les 9 et 10 octobre.

☎ 1 888 827-4579