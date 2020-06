Côte-Nord, cinéparcs animés et plages à gogo

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Alors que les îles Mingan s’apprêtent à recevoir de nouveau les visiteurs, les cinéparcs des quatre coins de la province se transforment en lieux de spectacle. Et si on allait à la plage pour célébrer le début officiel de l’été ?

L’air vivifiant des îles Mingan

Parmi les régions qui permettent de fuir foules et canicule, la Côte-Nord occupe une place à part. De Tadoussac à Blanc-Sablon, ses quelque 1300 kilomètres de côte nous en mettent plein les sens.

La Minganie fait partie de ces coins de pays dont le seul nom suffit à nous faire voyager. Ses monolithes, ses colonies d’oiseaux et ses mammifères marins constituent autant de bonnes raisons de prendre la route. Depuis le 22 juin, Parcs Canada permet d’aller rendre visite aux géants de calcaire qui peuplent les îles du site patrimonial de l’Archipel-de-Mingan. Les bateliers de plus de 12 passagers pourront quant à eux emmener les passagers à partir du 1er juillet.

« L’ouverture sera progressive, explique Dany Lebrun, directeur de l’unité de gestion de Mingan. Les gens seront informés sur Facebook. »Si le camping sauvage est maintenantpermis aux endroits autorisés, les tentes oTENTik de la formule prêt-à-camper pourront être occupées seulement à compter du 15 juillet. « Les visites seront différentes cette année, poursuit M. Lebrun. Le port du masque sera obligatoire à bord des bateaux. »

Au moment où ces lignes étaient écrites, les activités d’interprétation étaient toujours à l’étude. M. Lebrun invite les vacanciers à bien préparer leur visite. « Les bateliers, qui sont nos partenaires principaux, sentent l’engouement, mais ne seront pas en mesure d’opérer comme les années précédentes. Il faut donc planifier et arriver à l’avance au comptoir pour faire toute la “poutine” nécessaire avant le départ. »

Reprenant l’idée de la campagne réalisée pour les réseaux sociaux le printemps dernier, Tourisme Côte-Nord a par ailleurs apposé dans les différents lieux d’accueil de la région des autocollants de mammifères marins, d’orignaux et de crabes pour indiquer la distance physique à respecter.

Musique et humour au cinéparc

Pas de festivals, pas de spectacles ? Que nenni ! Forcés de repenser (pour ne pas dire « réinventer ») les manières de rencontrer leur public, des artistes de la chanson et de l’humour se produiront devant des spectateurs protégés par l’habitacle de leur véhicule. Ainsi, TD musiparc présenté par Vidéotron proposera plus de 100 spectacles dans les cinéparcs de cinq villes : Bromont, Québec (baie de Beauport), Gatineau, Mirabel et Mercier. Parmi les artistes à voir en juillet, mentionnons Laurence Jalbert, Geneviève Jodoin et Marc Herveux.

Côté humour, la première édition du festival Ce soir on char (tchi-boum-tchi !), qui se présente comme un « comédie-parc », se déroulera au cinéparc de Saint-Eustache les 21 et 22 juillet. Dominic Paquet, Marianna Mazza, Maxim Martin et Billy Tellier feront partie des participants.

Tous à la plage !

Même si nombre de Québécois ont envahi les plages lors de la canicule qui sévissait la fin de semaine dernière, celles-ci ne sont officiellement ouvertes que depuis le 22 juin. À Montréal, la plage du quai de l’Horloge sera accessible dès le 3 juillet, et l’ouverture de la plage Jean-Doré est prévue pour le 11 juillet.

P.-S N’oubliez pas d’apporter des vêtements chauds si vous allez sur la Côte-Nord !