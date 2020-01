Skier sur le toit de l’Europe

De tout temps, les êtres humains ont désiré dompter les éléments qui les entouraient. Les mettre à leur main, grâce à leur créativité et à leur savoir-faire, pour mieux les exploiter ou pour, simplement, se faire plaisir. C’est un peu l’impression qui frappe le visiteur lorsqu’il arrive pour la première fois à la station de ski l’Alpe d’Huez, nichée à plus de 1860 mètres d’altitude, et qu’il aperçoit toute la machinerie qui permet aux skieurs de s’élever vers les sommets d’où ils zigzagueront dans un ballet plus ou moins chorégraphié, pour revenir à leur point de départ.

Encerclée par des sommets à perte de vue, en plein cœur des Alpes françaises, elle offre plus de 250 kilomètres de pistes qui permettent de skier sans trop se presser sur les flancs des mastodontes environnants, en ayant l’impression de déambuler dans les nuages. Descente guidée dans ce paradis de la glisse, pour une expérience que vous ne serez pas près d’oublier.

Les skieurs affluent de toutes les parties de l’Europe et du monde pour avoir la chance de vivre l’expérience des Alpes. L’ampleur des installations, les paysages et la longueur des pistes n’ont rien à voir avec ce à quoi l’on est habitué au Québec. La station de l’Alpe d’Huez, dont la saison s’étend du début décembre à la fin avril, est l’un des plus grands domaines skiables de France.

Située dans le département de l’Isère, elle s’étend sur plus de 10 000 hectares et offre l’un des plus grands dénivelés des Alpes, 2230 mètres, qui raccorde le pic Blanc, qui domine les environs à plus de 3330 mètres, à L’Enversin d’Oz, situé beaucoup plus bas, à 1100 mètres. Soixante-sept remontées mécaniques relient 111 pistes balisées, où les descendeurs de tous les niveaux trouveront chaussure à leurs pieds. Ainsi, il existe 34 pistes vertes (très faciles), 31 bleues (faciles), 28 rouges (difficiles) et 18 noires (très difficiles).

Du ski hors-piste, deux parcs de descente acrobatique, des espaces ludiques pour les enfants, ainsi que de nombreuses pistes de ski de fond, de raquette et de randonnée complètent l’offre sportive.

Une expérience exceptionnelle

La piste la plus mythique de l’Alpe d’Huez est sans aucun doute celle de la Sarenne, qui s’étire sur 16 kilomètres et constitue la plus longue piste noire du monde. Il vous faudra prendre deux télésièges et deux télécabines pour atteindre son départ, situé sur le glacier Sarenne du pic Blanc, perché à 3330 mètres d’altitude. Tout au long de la montée, alors que vous dépasserez un à un les sommets adjacents, vous aurez le temps d’observer, confortablement assis, les paysages montagneux se déployer autour de vous dans un magnifique dégradé de blanc.

Si vous regardez bien, vous remarquerez également l’interaction qui unit les éléments, et plus particulièrement la lumière du soleil et les ombres des nuages qui caressent les parois rocailleuses dans une délicate danse qui se déploie dans l’immensité de la chaîne de montagnes qui, du sommet, s’étale à 360 degrés autour de vous comme la mer autour d’une île déserte.

Vous aurez vraiment le sentiment d’être sur le toit du monde. Puis, après ce moment de contemplation, il sera temps d’attaquer la piste et de montrer aux Alpes de quoi vous êtes capable.

Le trajet débute par une première partie plutôt sportive, assez abrupte, constituée d’une série de pentes où la vitesse est au rendez-vous et où les meilleurs skieurs survoleront la surface dans un cadre qui semble être à part du reste de la station sportive. Chaque tournant propose un nouveau décor, chaque courbe dévoile un nouvel horizon constitué de pics rocheux ou enneigés.

Photo: Gabriel Anctil

Après 10 kilomètres nécessitant toute votre concentration, la piste tourne vers la droite, traverse un petit pont de bois et plonge dans les gorges de la Sarenne. Pour les 56 prochains kilomètres, vous n’aurez qu’à vous laisser glisser tranquillement sur une pente douce qui traverse des boisés où coule un délicat ruisseau et où vous n’aurez qu’à faire un avec l’environnement, ressourçant.

À la fin du voyage, un télésiège vous ramènera à votre point de départ, 860 mètres plus haut, où vous retournerez plus riche d’un précieux souvenir de glisse.

Dans une formule tout-inclus

Il est possible de louer une multitude de chambres, d’appartements ou de chalets qui se trouvent directement au bas des pistes de la station de ski. Pour ceux qui aiment le principe des tout-inclus, extrêmement populaires dans les destinations soleil, et qui ne veulent pas se casser la tête, le Club Med Alpe d’Huez est une bonne option.

Entièrement rénové cette année, il offre des forfaits qui comprennent le vol d’avion de Montréal, le transfert en autobus de l’aéroport, la chambre d’hôtel, les repas et boissons, les billets de ski ainsi que des cours donnés par des moniteurs certifiés par l’École du ski français (ESF).

Il vous sera également possible de skier en compagnie d’un guide de l’ESF, en intégrant un groupe adapté à votre niveau. Le moniteur, qui est souvent originaire des villages des environs, pourra alors vous faire découvrir quelques-unes des plus belles pistes de l’immense domaine skiable, en plus de vous parler de la culture et des traditions des habitants des montagnes.

De nombreuses activités sont également offertes pour les familles. Ainsi, les enfants de 4 à 10 ans peuvent s’amuser dans une section de l’hôtel qui leur est réservée : le Mini Club Med, en plus, comme les ados et les plus vieux, de suivre des cours de ski adaptés à leur âge.

Les deux restaurants de l’hôtel offrent une multitude de plats incluant des délices locaux, dont la célèbre raclette qui saura vous sustenter, en plus de proposer une belle sélection de vin. Un spa propose quant à lui des massages et autres soins de santé qui vous détendront après une journée passée à dévaler les pentes.

Finalement, si vous souhaitez profiter de votre séjour sur le continent européen pour visiter des villes situées près de l’Alpe d’Huez, sachez que Grenoble n’est située qu’à une soixantaine de kilomètres, Lyon à 170 km, Turin à 190 km et Genève à un peu plus de 200 km.

De quoi vous offrir la possibilité de concilier sport, plein air et culture.

Gabriel Anctil était l’invité de Club Med Canada.