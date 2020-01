«Star Wars» en immersion totale

« Explorer de nouveaux mondes étranges et, au mépris du danger, se rendre là où nul homme n’est allé avant… » Oh là, avant de crier à l’erreur de débutante ! La phrase, on le sait fort bien, est associée à Star Trek et non à Star Wars. Mais un détournement de sens (et de franchise) est approprié dans les circonstances. Explications.

L’empire Disney a investi 1 milliard pour recréer, sur 5,7 hectares, un morceau de cette galaxie très lointaine que nous avons découverte en 1977 grâce à George Lucas. Star Wars — Galaxy’s Edge, planté dans le parc Hollywood Studios de Walt Disney World à Orlando, a été inauguré le 29 août et reproduit, jusque dans le moindre détail, le Black Spire Outpost.

Note géographique : situé sur la planète Batuu, ce port spatial sert de refuge aux combattants de la Résistance. Note chronologique : nous sommes entre les événements survenus dans les films Les derniers Jedi et L’ascension de Skywalker.

Dès la porte (des étoiles ?) franchie se dressent des pics acérés, nus. Ici, une chute. Là, des bâtiments dont la fonction demeure hermétique au visiteur de passage. Et soudain, le Millenium Falcon, grandeur nature ! Moment d’émotion. Arrêt spontané. Photos. Avant de passer sous l’arche qui donne accès aux ruelles du port spatial. On y a croisé Chewbacca ! Moment d’émotion, bis. Et ter, tiens !

Action !

Depuis son inauguration le 5 décembre, la première a mérité tous les superlatifs. Avec raison, a-t-on constaté au début du mois. Après avoir déambulé pendant une trentaine de minutes dans des couloirs « creusés » sous la montagne où sont entreposés armes, uniformes, équipements (l’œil averti et son propriétaire ne s’ennuieront pas une seconde dans cette file d’attente), nous arrivons au point d’entrée. À partir de là, l’attraction comme telle dure une vingtaine de minutes ! C’est énorme et probablement jamais vu. On y mêle du simulateur, de la chute d’ascenseur, du plancher mouvant, du déplacement en véhicule sans rails, des effets visuels et sonores.

En clair, nous nous retrouvons à bord d’un vaisseau de la Résistance, sommes capturés par le First Order, interrogés (la Force sera utilisée, aïe !), puis secourus. Nous retrouvons notre liberté à l’issue d’une poursuite infernale de sept minutes dans les entrailles d’un Star Destroyer. En cours de route, nous croisons les personnages de la dernière trilogie cinématographique (Rey, Kylo Ren, Finn, Poe Dameron, etc.), présents sous forme d’hologrammes, d’animatroniques (cet escadron de 50 Stormtroopers !) ou via écrans.

Photo: Sonia Sarfati

Quant aux effets visuels, ils sont à couper le souffle de quiconque en avait encore. Là où une attraction comme Avatar : Flight of Passage (dans le secteur Pandora d’Animal Kingdom) est d’une poésie visuelle touchant à l’universel, Rise of the Resistance est dans l’action, dans la stupéfaction — avec, pour les fans de l’univers, des moments de pure jouissance.

Il y a là un véritable scénario. Comme, d’ailleurs, il y en a un dans l’ensemble du parc et à Smugglers Run, fatalement dans l’ombre de son monumental voisin, mais très divertissant. Répartis par groupe de six, les visiteurs prennent les commandes du Millenium Falcon (oh que oui !) dans un vol où leurs erreurs et leurs bons coups influencent le déroulement et l’issue de la ride. Jouissif. La conclusion qui s’impose après avoir passé deux jours sur Batuu ? Faire aussi immersif est difficile à imaginer… à moins d’avoir l’imagination (et les moyens) des imagineers de Disney, dont le modus vivendi est « If you can dream it, you can do it ». Ils ont visiblement été nombreux à rêver. Et ils ont rêvé drôlement fort.