L’hiver dans l’ADN

Cantons-de-l’Est — Marche de santé nocturne

L’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises a été créée en 1997 pour protéger ce secteur de Magog et ses cinq kilomètres de sentiers de randonnée. Les 21, 27 et 28 décembre, l’OBNL propose une marche aux flambeaux sur une portion d’un kilomètre et demi de sentier illuminé pour l’occasion. Une belle façon de créer un soupçon de magie durant les Fêtes.

Infos pratiques : Accès à partir du stationnement du chemin Roy. Tarif : 5 $ par personne (gratuit pour les 12 ans et moins). L’activité débute à 17 h et prend fin à 22 h. 819 843-8118 ou www.maraisauxcerises.com.

Laurentides — Adrénaline aux Pays-d’en-Haut

En tube, raft ou bobsleigh, l’important, c’est d’avoir du plaisir. Et on en a beaucoup à glisser sur les 61 pistes glacées des Glissades des Pays d’en Haut. Sur 80 m de dénivelé vertical et 3 versants orientés au soleil, chacune de ces embarcations promet une journée remplie de sensations fortes et d’émotions joyeuses. À essayer absolument : le Vortex360, une nacelle circulaire qui tourne sur elle-même durant la descente. Le plus grand centre de glissade sur neige du monde est ouvert cette année le jour de Noël, de 9 h à 17 h.

Infos pratiques : Tarif : 25,50 $ pour un bloc de 4 heures (22 $ pour les enfants). Remontées mécaniques, chalet, foyer extérieur : tout est ouvert durant le temps des Fêtes. 450 224-4014 ou www.glissades.ca.

Région de Québec — Noël au Mont-Sainte-Anne

Du 22 décembre au 5 janvier, c’est à la station du Mont-Sainte-Anne qu’il faut aller pour vivre l’événement « Temps des Fêtes » dans une ambiance alpine et familiale. Au programme : une foule d’ateliers et de rencontres avec lutins, père Noël et autres festivités thématiques. Une ascension de la montagne à la frontale est prévue le 27 décembre. Et, bien sûr, les fameuses pistes de la station sont ouvertes en continu.

Infos pratiques : Le programme complet du temps des Fêtes peut être consulté au www.mont-sainte-anne.com. Toutes les activités sont gratuites avec un laissez-passer de journée ou de saison. 1 888 827-4579.

Lanaudière — Chaleur animale à Rawdon

Le centre de plein air Kinadapt propose toutes sortes d’activités sur ses 30 km de sentiers : raquettes, fatbike, cani-cross ou ski attelé (skijoring). Mais une sortie en traîneau à chiens est toujours le gage d’un souvenir vraiment mémorable. Le P’tit Coureur des bois est une mini-expédition de 3 heures aux commandes de son propre traîneau le long des sentiers forestiers sinueux.

Infos pratiques : L’activité a lieu le matin (10 h à 12 h) ou l’après-midi (13 h à 15 h). Tarif : 108 $ (50 $ pour les 11 ans et moins). Tarif famille disponible (comprend la visite du chenil et des promenades en raquettes avec des chiens dans l’érablière). Cabane à sucre sur place. 450 834-4441 ou www.kinadapt.com.

Charlevoix — Glisse lumineuse au Massif

La superbe station de Charlevoix organise encore cette année sa traditionnelle descente aux flambeaux le 28 décembre dans le secteur Grande-Pointe. Le départ se fait au sommet, près de la télécabine et dure environ trois heures. Deux pistes sont proposées, facile ou intermédiaire, dans une ambiance franchement électrisante.

Infos pratiques : L’événement est gratuit pour ceux qui détiennent un laissez-passer de journée ou de saison ; pour les autres : 20 $. L’après-ski comprend aussi un spectacle musical au bar du Sommet. 1 877 536-2774 ou www.lemassif.com.