L’automne s’expose près de chez vous en plein air

Les poètes parlent d’embrasement des forêts ; les scientifiques, eux, de l’effet causé par la baisse du niveau de chlorophylle. Peu importe d’où on la regarde, la saison des couleurs automnales est un moment de l’année bien spécial au Québec, autant pour les amateurs de plein air que pour les autres.

Durant quelques semaines, chacun renoue avec la forêt dans un seul but : assister à l’un des plus beaux phénomènes que nous offre la nature. Et en prendre plein la vue. Les acteurs du tourisme régional l’ont bien compris ; depuis une vingtaine d’années, une kyrielle de festivals et d’événements rassembleurs sont organisés dans des stations de ski et dans des parcs. De plus en plus nombreuses, ces festivités annuelles sont pensées autour du pouvoir d’attraction des couleurs automnales et s’adressent à tous. Trouvez la vôtre !

Cantons-de-l’Est

Owl’s Head en couleur

La petite station de ski se refait une beauté depuis l’an dernier avec, déjà, de nouveaux hébergements et un camp de ski rénové. Mais elle perpétue aussi la tradition avec son festival des couleurs, dont la création remonte à une bonne vingtaine d’années. Pour une ascension immersive totale, oubliez le télésiège et optez pour le bien nommé sentier Panorama, trois petits kilomètres de grimpette en forêt. Du sommet, on a une vue sur 360 degrés, notamment sur l’immense lac Memphrémagog. Pour revenir au point d’accès, on peut emprunter le sentier l’Abénakis (2 km), puis prendre part aux activités festives qui sont organisées près du chalet d’accueil durant chaque fin de semaine.

Tous les sentiers sont ouverts en semaine ; les activités ont lieu seulement en fin de semaine. L’accès aux sentiers est gratuit. Certains sont accessibles à vélo.

Info : 1 800 363-3342. L’Association touristique des Cantons-de-l’Est propose un outil en ligne pour « traquer » l’évolution des couleurs dans la région et choisir son sentier en conséquence : cantonsdelest.com.

Laurentides

F.U.N. Fest au Sommet Saint-Sauveur

Le nouveau nom de l’ancien Festival des couleurs le clame haut et fort : l’événement est à la fête avec des animations et une panoplie d’activités rassemblées dans le parc F.U.N. : manèges pour petits et grands, tyrolienne double, groupes musicaux, ferme d’animaux exotiques, etc. Les randonneurs, eux, peuvent emprunter la Plagne, la piste la plus intéressante, pour gagner le sommet en une trentaine de minutes en milieu forestier. En partenariat avec Esprit alpin, la station de ski propose aussi des séances de yoga en plein air, au sommet de la montagne. La meilleure façon de contempler les beautés de la nature et de s’en imprégner.

Les activités ont lieu la fin de semaine jusqu’au 27 octobre.

On peut aussi emprunter la remontée mécanique L’étoile de 11 h à 18 h (16 $ par adulte). Contribution volontaire pour les séances de yoga. Info : 1 800 363-2426.

Photo: Mont Saint-Sauveur

Lanaudière

Festival d’automne à Ski Montcalm

Cette station de ski a un faible pour le vélo de montagne, que ce soit en descente (sept pistes dans les bois) ou en version plus douce, avec une combinaison de sentiers qui forment un réseau de 6 km (aussi accessibles en randonnée). Les amateurs d’acrobaties sur deux roues aimeront les modules installés à la base de la montagne : ponts, balançoires, virages profilés et autres circuits d’obstacles. Les randonneurs, eux, pourront accéder au sommet et à sa vue spectaculaire sur la mer de montagnes depuis le chalet principal.

Outre des séances de yoga-fit en plein air (le 12 octobre, de 11 h à 12 h), on peut aussi intégrer un club de marche active pour travailler sur l’équilibre ou la posture sous la supervision d’une entraîneuse spécialisée en course à pied (le 5 octobre, de 11 h 15 à 12 h 15). Enfin, la station accueille la Grande Marche de 5 km dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie (le 19 octobre).

Le festival, incluant la section vélo de montagne, se poursuit jusqu’au 20 octobre. Location de vélo de montagne sur demande. Tarif pour les séances de yoga ou de marche : 12 $ (comprend l’accès au télésiège). Info : 1 800 387-2038.

Symphonie des couleurs à Saint-Donat

Le plein air est inscrit dans l’ADN de la municipalité, qui compte quelque 200 km de sentiers montagneux interconnectés et accessibles gratuitement. Un paradis pour la randonnée, y compris durant le festival automnal qui permet aux marcheurs d’accéder aux sentiers des centres de ski La Réserve et Garceau. Au bas des pentes, des animations pour les familles ainsi que des ateliers d’ornithologie et de mycologie accueillent les participants.

La Symphonie des couleurs prend fin le 14 octobre. Info : 819 424-2383.

Mauricie

Festival des couleurs de Vallée du Parc

Ce centre de ski de Shawinigan doit son nom à sa proximité avec le fameux parc national de la Mauricie, un must en toutes saisons. Mais il sait défendre ses couleurs avec son événement automnal qui remonte à sa création dans les années 1970. Les 30 pistes sont accessibles jusqu’au sommet où un espace incluant un feu de camp attend les randonneurs avec ce qu’il faut pour se réchauffer.

Entre autres activités sont offertes une séance de yoga en montagne, ainsi que des démonstrations de fatbike et de ebike (vélo à assistance électrique). Belle initiative à saluer : l’accès est gratuit durant le festival.

Info : Les activités se poursuivent jusqu’au 5 octobre. L’accès aux sentiers est gratuit en tout temps. Info : 819 538-1639

Région de Québec

Grande Virée des couleurs au Mont-Sainte-Anne

Impossible de dissocier le Mont-Sainte-Anne du vélo de montagne ; outre les 100 km de sentiers prévus pour le vélo, à la base de la montagne et au sommet, un tout nouveau, la Baptême, court sur les crêtes sur une distance de 4,5 km.

Cette année, le festival offre une programmation exceptionnelle avec animations et activités pour tous. Pour un point de vue unique, les randonneurs aimeront le sentier la Crête qui surplombe le fleuve, pour descendre par le sentier des Pionniers, en milieu boisé. Ce parcours classé « difficile » offre le meilleur de la montagne sur environ 7 km. Enfin, le Défi des couleurs Simard, en course à pied, a lieu le 5 octobre et les parcours s’adressent à tous puisqu’ils démarrent à 5 km jusqu’au marathon (1 km pour les enfants).

Accès au site : 9,57 $ avant taxes. La Grande Virée prend fin le 14 octobre. Info : 1 888 827-4579.