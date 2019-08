Une Sardaigne de rêve

Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Un chapelet de criques où la mer se hisse, sans faire de vagues. Des rubans de sable blanc bordant le pré de la grande bleue, où le vert fait tache. Vous pouvez dès lors passer les paragraphes qui suivent si seul l’appel de la spiaggia paradisiaque vous allume. Sinon, promenons-nous dans des villages du nord de la Sardaigne qui imposent le respect.

Prenez Alghero, sur la côte nord-ouest : sur ses fiers remparts jalonnés de tours, de bastions, de catapultes et d’autres machines de guerre médiévales, une attaque navale paraît imminente ! Fondé par les Doria, puissante famille de Gênes, Alghero tire son nom d’alguerium, ou « algue », et effectivement, nos pieds trempent dedans en bord de mer.

Photo: Carolyne Parent

Ce port fut tour à tour conquis par les Pisans, à nouveau par les Génois, et finalement par les Catalano-Aragonais, jusqu’à ce qu’Isabelle la Catholique s’en lasse et décide d’investir plutôt sa fortune dans l’exploration du Nouveau Monde. Alghero a connu des siècles fastes grâce à la pêche au corail rouge, exporté jusqu’en Inde. C’est d’ailleurs avec l’argent de ce commerce que furent construits les palais des Catalans, apprend-on au Museo del Corallo. Et sans nul doute aussi la muraille sur laquelle on déambule au coucher du soleil.

Photo: Carolyne Parent

Tout au bout du cap Caccia, d’autres « palais » nous attirent : ce sont les formidables grottes de Neptune, où de très vieilles stalactites et stalagmites forment d’étonnantes sculptures… On se croirait même, selon les salles, dans un ossuaire : oh, les beaux « tibias » !

Photo: Carolyne Parent

Ensuite, cap franc nord sur Castelsardo, dont la configuration évoque un paquebot posé en équilibre sur un promontoire. Le film Fitzcarraldo vient spontanément à l’esprit. Au détour des venelles tortueuses constituant le labyrinthe piétonnier de la vieille ville, on retrouve nos bons amis les Doria au château, qui abrite le Musée de la vannerie et offre en prime un point de vue panoramique sur la côte et l’arrière-pays.

À hauteur de Tempio Pausania, cet arrière-pays est constitué d’une forêt de chênes-lièges qui ravit l’œil. Certains arbres exhibant un tronc rouge, on comprend qu’on les a récemment « déshabillés », sans doute au profit des viticulteurs chinois, un acheteur important du liège sarde.

Et voilà qu’on tombe par hasard sur un nuraghe majori, soit une de ces constructions circulaires, tout en pierres, qu’on ne trouve qu’en Sardaigne. Celles-ci dateraient de l’an 1600 avant notre ère et auraient servi de poste de contrôle du territoire, nous explique-t-on à l’entrée du site. L’une des antichambres étant squattée par des pipistrelles venant y mettre bas, nous sommes priés de nous tenir cois.

Aux Îles-de-la-Madeleine sardes

À Palau, on s’embarque pour une brève traversée vers La Maddalena, chef-lieu de l’île et de l’archipel du même nom. La route panoramique qui ceinture le plus grand des 60 cailloux constituant les vestiges de ce qui unissait autrefois la Sardaigne et la Corse nous mène à un bijou de plage baignée d’eaux limpides : celle de Cala Spalmatore, et ne le répétons pas trop fort…

Photo: Carolyne Parent

À Caprera, l’îlot sauvage voisin, on souhaiterait troquer notre Fiat pour une Vespa, afin de humer à fond les arômes émanant de la pinède et du maquis. Pas étonnant que Giuseppe Garibaldi, l’un des « pères » de l’Italie unifiée, y ait passé les 25 dernières années de sa vie. On l’envie.

De retour sur la côte nord, nous filons vers l’est et la fameuse Costa Smeralda. Pourquoi fameuse ? Parce que cette Costa échancrée, où le maquis vient mourir dans la mer, est le joyau du littoral sarde. Tant et si bien que, dans les années 1960, un prince arabe et imam, Karim Aga Khan IV, en quête d’un « pied-en-mer » pour s’adonner à la navigation de plaisance, s’en éprend. Avec des investisseurs, il fonde le Consorzio Costa Smeralda et… ouste, les moutons, érigeons villas et hôtels de luxe !

Photo: Carolyne Parent

« Quelle horreur ! », pensez-vous. Eh bien, non, car on a affaire à un prince féru d’architecture. (Il a notamment institué un concours qui récompense des réalisations architecturales du monde musulman améliorant la qualité de vie : le prix Aga Khan.) Bref, loin d’avoir défiguré le bord de mer à la façon de la Costa del Sol espagnole, il a créé une oasis où l’harmonie du paysage bâti — tuiles romaines, pierres locales, palette ocre, interdiction de construire en hauteur, sus aux panneaux-réclames ! — le dispute à la splendeur de l’environnement naturel. Et c’est la raison pour laquelle les beautiful people affluent à Porto Cervo, où mouillent, par ailleurs, les plus beaux yachts du monde (bonjour, Dilbar !), comme à Porto Rotondo, autre enclave haut de gamme pensée par les mêmes promoteurs.