Chicago autrement

En général, lors d’une première visite, les voyageurs curieux vont à Chicago pour les grandes choses connues : le Millennium Park, le Cloud Gate d’Anish Kapoor et les magnifiques édifices attestant de la richesse architecturale de la ville, que l’on peut découvrir par l’Architecture River Cruise. Deux musées — le Museum of Contemporary Art Chicago et le fantastique Art Institute of Chicago — et quelques grandes tables complètent la visite.

Le Devoir vous propose de visiter la ville des vents avec quelques activités qui sortent des sentiers battus. Première initiative, équipez-vous d’un Chicago CityPASS, valide neuf jours et qui offre réductions et coupe-files pour plusieurs lieux à visiter. Profitez de visites guidées offertes par des bénévoles travaillant pour le Chicago Greeter Riverwalk Tour.

Si vous êtes moindrement en forme et que le temps le permet, la compagnie Absolutely Chicago Segway propose de très belles promenades en Segway sur les rives du lac. Novices bienvenus.

Photo: Jean-Philippe Tastet

Comme New York avec sa Highline ou Paris avec sa Coulée verte René-Dumont, Chicago offre avec The 606 une très belle promenade qui traverse les quartiers revitalisés de Wicker Park, Bucktown, Humboldt Park et Logan Square. Sur près de 4,5 kilomètres, piétons, joggeurs, cyclistes sont les bienvenus sur cette belle et large allée.

C’est à Chicago qu’a été « inventé » le brownie, plus précisément en 1893 par Bertha Palmer. Vous pouvez découvrir cette histoire et mille autres en vous inscrivant à History is Hot, des déjeuners-causeries historiques organisés par le Palmer House Hilton.

Historiquement, la ville a un rapport particulier avec la boisson alcoolisée. De nombreuses brasseries et distilleries offrent visites guidées et dégustations. Deux incontournables : Goose Island Brewery pour des bières de grande qualité et KOVAL Distillery pour des whiskies originaux. Dans la partie liquide, un bar exceptionnel, le Billy Sunday, où vous pourrez passer de très agréables moments en sirotant des choses intelligentes servies par des gens qui le sont tout autant.

Photo: Jean-Philippe Tastet

Enfin, quatre adresses où se restaurer : un petit-déjeuner hors de l’ordinaire chez Bang Bang Pie Shop. Un midi distrayant au Revival Food Hall, un regroupement de bonnes adresses dans un rez-de-chaussée rénové avec goût en plein centre-ville. Et surtout deux soirées impeccables dans des lieux qui sortent vraiment de l’ordinaire : un élégant restaurant mexicain, Quiote, et une brasserie qui est infiniment plus que cela, Band of Bohemia, où, dans un décor surprenant, vous savourerez une des meilleures cuisines de la ville. Ces deux derniers établissements ont récolté, le premier un Bib gourmand et le second une étoile, deux évaluations de la maison Michelin. Je vous les recommande chaleureusement.

Si vous ne savez pas où dormir, dans le Mile-End local, The Robey offre un décor et une literie dignes de mention.