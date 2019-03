L’appel de la nature

Pour un touriste, il est difficile, voire impossible de ne pas prononcer les mots « zoo » et « Granby » d’un même souffle. Pourtant, cette ville a beaucoup d’autres attraits. Et les plaisirs du zoo lui-même sont multipliés lors de moments clés. Ainsi, pour la relâche scolaire, du 2 au 11 mars, le Zoo de Granby est ouvert tous les jours.

L’attrait des animaux

À une époque où de plus en plus d’espèces sont en voie d’extinction, le tourisme lié à l’observation animale, les safaris et les jardins zoologiques permet une trop rare occasion d’admirer des reptiles, oiseaux et mammifères, tour à tour source de joie, d’émotion et d’éducation, particulièrement pour les enfants, qui ne voient pour la plupart des animaux sauvages qu’à l’écran.

Photo: Benoit Legault

Certes, les safaris et les zoos sont souvent décriés, faisant à la fois partie des problèmes et des solutions environnementales. Respecté dans le monde animalier, le Zoo de Granby est l’un des plus grands zoosau pays. C’est aussi l’un des plus grands attraits touristiques au Québec, toutes catégories confondues.

Ne jamais aller au Zoo de Granby, c’est se priver de l’une des grandes réalisations touristiques québécoises. Dès la mi-juin, le Zoo de Granby proposera un nouvel espace permettant d’observer les lions de plus près, été comme hiver.

Un attrait quatre saisons

En attendant que le zoo ouvre ses portes tous les jours dès le 18 mai, le grand public peut visiter le Zoo de Granby tous les week-ends de l’année, sauf du début novembre à la mi-décembre. Comme il s’agit d’un environnement vivant, chaque saison procure différentes expériences.

Même si l’entrée coûte moins cher en hiver, on peut y découvrir autant sinon plus d’animaux à l’intérieur qu’à l’extérieur. Au printemps et à l’automne, alors que les visiteurs se font plus rares, on peut observer en toute quiétude la beauté de la nature en mutation.

En été, c’est la météo, plus que le jour de la semaine, qui détermine le nombre des visiteurs. Afin d’éviter les files d’attente, il est suggéré d’arriver tôt le matin. Notez que c’est à ce moment de la journée que les animaux sont plus actifs et plus réceptifs aux visiteurs.

Avant de vous rendre sur place, visitez régulièrement le site Web du Zoo de Granby, où l’on annonce des nouveautés et la naissance d’animaux. Consultez la section sur les informations pratiques pour mieux préparer les visites estivales (billetterie, stationnement, restaurants, etc.).

Des fauteuils roulants sont à la disposition des visiteurs à mobilité réduite (sans réservation). On trouve sur le site du zoo de la restauration santé. Il est aussi permis d’y apporter de la nourriture.

Durant l’été, le Zoo de Granby peur recevoir jusqu’à 15 000 visiteurs par jour. L’an dernier, l’établissement a reçu un total de 862 000 visiteurs, générant des retombées économiques de plus de 50 millions de dollars pour la région.

cantonsdelest.com