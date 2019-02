À la poursuite d’Al Capone en Saskatchewan

Al Capone, présent en Saskatchewan ? C’est ce qu’indiquent plusieurs sources, qui affirment que le célèbre gangster aurait profité du monde souterrain de la ville de Moose Jaw pour échapper à la justice américaine. Aujourd’hui, cette facette méconnue de l’histoire canadienne passe de l’ombre à la lumière.

En tant que contrebandiers d’alcool, vous pourrez acheter ici. » Notre guide, coiffée d’une plume et vêtue d’une robe des années folles, nous entraîne dans un bar clandestin reconstitué de la période de la prohibition. Dans un coin, un musicien joue des airs de jazz au piano. Dans l’autre, un homme est affalé sur une chaise, un verre vide à la main.

De là, nous entrons dans le « bureau » et la « chambre » d’Al Capone. C’est que, selon les rumeurs, le célèbre gangster aurait séjourné ici pour fuir la justice américaine. Nous sommes à Moose Jaw, une petite ville de la Saskatchewan située en bordure de la Transcanadienne. Si la ville respire la tranquillité, ce ne fut pas toujours le cas.

Dans les années 1920, la ville était surnommée « The Little Chicago », ou encore « le quartier chaud » des Prairies. Les activités illicites, comme la prostitution, la fabrication illégale d’alcool et les jeux de hasard, y prospéraient. La raison : son monde souterrain. Notre guide pousse une porte dissimulée derrière des vestons et nous indique des escaliers. Nous descendons sous la surface du sol. Sous les rues du centre-ville, différentes salles sont connectées par des tunnels. Dans une salle, on trouve un appareil pour espionner les conversations téléphoniques. Dans une autre, on découvre des barils pour la fabrication d’alcool et une table de poker.

Photo: Moose Jaw Public Library Archives

Originellement construits par des ingénieurs hydrauliques, ces tunnels furent rapidement utilisés pour dissimuler des activités peu recommandables, avec la complicité de la police locale. « La police à l’époque était très corrompue. Dans un cas, sept policiers ont été accusés dans une histoire de vol », explique Kelly Carty, directrice de la distribution des comédiens pour les tunnels de Moose Jaw.

« Les gens ne veulent pas croire que nous avons été un quartier chaud. Ils préfèrent le nier. Mais ça s’est passé. Tout cela est bien documenté. » C’est dans ce contexte qu’Al Capone aurait peut-être séjourné en Saskatchewan. À l’époque, Chicago et Moose Jaw étaient directement connectées par la ligne de chemin de fer Soo Line.

Il n’existe pas de preuve matérielle de cette supposée visite, aucune photo, aucun registre d’hôtel. Un manque de preuves qui a été critiqué par des sceptiques. Selon Kelly Carty, cette absence de preuves matérielles s’explique toutefois par la nécessité, pour l’homme en fuite, de ne laisser aucune trace.

Photo: Miriane Demers-Lemay

L’entreprise Les Tunnels se base sur des témoignages de certains résidents de la ville. À l’époque, un barbier lui aurait coupé les cheveux, un médecin aurait été amené à son chevet les yeux bandés, une enfant utilisée comme « messagère » dans les tunnels affirme l’avoir vu.

La nièce d’Al Capone, Deirdre Marie Capone, affirme aussi que le gangster a bien séjourné à Moose Jaw. Elle a d’ailleurs visité la ville et ses tunnels dans le cadre du tournage de son documentaire Finding Al. « Elle m’a dit qu’Al Capone nommait le Canada le “pays de Dieuˮ pour la qualité de son whisky et son degré de corruption », révèle Kelly Carty.