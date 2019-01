La Teranga culturelle du Sénégal

Sur les murs de la capitale sénégalaise, un lion rugit en permanence. Symbole suprême de puissance, il incarne également l’hospitalité du pays : la « Teranga ». À quelques semaines de l’élection présidentielle du 24 février, les programmes des candidats sont à peine dévoilés, mais la vie culturelle livre son flot de vitalité. À Dakar, dans la banlieue de Guédiawaye ou au village de Toubab-Dialaw, l’art s’affiche et se meut dans ses formes originales et contemporaines.

Le génie mystique Sow

L’homme fut sculpteur autodidacte. À 7 ans, il se faufile dans le circuit scolaire français, parallèlement à son imprégnation coranique, et s’empare de morceaux de calcaire sur les plages, les envisageant sous les formes de son prisme imaginaire. Puis, à 21 ans, Ousmane Sow s’élance à la découverte de Paris, plein d’idéal. Il y apprend la kinésithérapie, un métier qui en fera un virtuose de la biologie humaine, essence de sa création.

Le talent de ce discret personnage éclora aux yeux du monde entier en 1987, avec le concours du Centre culturel français de Dakar. Puis l’apothéose survient en 1999, avec l’exposition du pont des Arts, à laquelle trois millions d’admirateurs assisteront. Ses sculptures posent depuis leur socle monumental dans une vingtaine de villes, jusqu’à New York. Peu avant sa mort, en 2013, Sow devient le premier artiste africain auréolé par l’Académie des beaux-arts.

Photo: Hélène Boucher

Pour sa fille Marina, les gigantesques sculptures à l’armature métallique recouvertes de terre constituent un legs universel : « Au-delà des peuples représentés, le message derrière chaque œuvre en est un de dignité et de respect, un langage qui va au-delà du continent africain. » S’il évolue dans l’ombre jusqu’à ses 50 ans, le sculpteur aux doigts magiques a toujours cru en sa vocation créatrice. « Il est resté dans cet anonymat, car il n’aurait jamais pensé que sa passion pour la sculpture serait une activité lucrative. Si on le lui avait dit, il ne l’aurait jamais cru », témoigne l’instigatrice du musée Maison Ousmane Sow, ouvert depuis décembre dernier.

S’il est un mouvement libérateur pour la jeunesse sénégalaise, c’est bien le hip-hop. Depuis les années 1980, les amateurs sont légion, parmi les plus célèbres Daara J Family ou Positive Black Soul. Dans cette cohorte de choc, un collectif alternatif se démarque : Y’en a marre. Composé de journalistes et d’artistes de la parole vive, tels que Malal Tall, alias Fou malade, rappeur de 44 ans, la force de frappe créée en 2011 a soutenu des luttes citoyennes au Sénégal et en Afrique centrale. Des coups d’éclat prodémocratiques ayant mené certaines personnes derrière les barreaux.

À la veille des élections, Fou malade déplore le fait qu’aucun candidat n’aborde les préoccupations de la jeunesse, qui compose 67 % de la population nationale. « Les jeunes ne font partie d’aucun programme politique. Le gouvernement de Macky Sall compte une centaine de ministres, mais pas même 1 % de jeunes ! »

Pour encourager les jeunes de sa banlieue, Guédiawaye, le brillant orateur a créé un centre culturel et utilise le hip-hop pour sensibiliser les jeunes à l’omportance de s’inscrire sur les listes électorales. « Il faut aider les populations à décrypter le message politique », lance l’organisateur de caravanes de mobilisation baptisées Urban Guerilla Poetry.

Au rythme de Toubab-Dialaw

À une heure et demie de la tonitruante et polluée capitale, un exode s’impose. Au village de Toubab-Dialaw, tous les habitants connaissent l’espace culturel Sobo Badè et son complexe aux formes fantaisistes, une sorte de cubisme sur fond africain. Gérard Chenet, charismatique Haïtien de 91 ans, est l’âme et l’idéateur à la base de cette fusion du « Sobo » (dieu vaudou de l’orage) et de « Badè » (divinité de l’éclair, éclat de création des arts visuels).

Photo: Hélène Boucher

Son incroyable destin de réfugié de la folie Duvalier des années 1970 le fera citoyen du monde au Canada, en Allemagne, en Russie, puis au Sénégal, où il endosse le rôle de conseiller au ministère de la Culture aux côtés de Léopold Sédar Senghor, premier président du pays. Assoiffé d’art polymorphique, il a résolu une équation vitale : « Ce qui m’importe dans la vie, c’est la quête des facteurs communs entre le théâtre, la poésie et la sculpture, dont le rythme est la clé. Lui seul génère l’harmonie et la justice, un concept unitaire. D’autres ont cherché avant moi, Einstein et Charon, mais cela ne m’a jamais parlé ! » clame avec lucidité celui qui a côtoyé Aimé Césaire, André Maurois et André Breton.