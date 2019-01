Un hiver au parc à Charlevoix

Le traîneau à chiens, ça intéresse juste les Français ! Vrai qu’ils sont plusieurs, originaires des Vosges ou du Jura, à avoir contribué à revitaliser l’activité au Québec il y a une vingtaine d’années. Pour autant, les Québécois qui s’y initient représentent aujourd’hui la moitié des clients de La reine et le millionnaire, la très sympathique entreprise de traîneau à chiens installée à Baie-Saint-Paul depuis un an.« Chez nous, chacun conduit son attelage, dit Alexandre Lavagne, copropriétaire de l’entreprise avec sa conjointe, Charlotte Pozzi, tous deux originaires de France. Nous privilégions la pure sensation et le plaisir pour nos clients, mais surtout pour nos chiens. Si le chien n’est pas heureux, le client ne le sera pas non plus ! »Et du plaisir, on en a à conduire son traîneau dans les stupéfiants paysages charlevoisiens, le long des sentiers forestiers sinueux. On enchaîne les descentes posté sur les patins latéraux et les montées en trottinant d’un pied pour aider les chiens. Un arrêt de quelques minutes, et les chiens trépignent d’impatience pour repartir en force. Au bout d’une petite heure, on boucle le circuit, haletant et en proie à une joie d’enfant.

Quarante alaskans

La meute de 40 alaskans, c’est Alexandre qui l’a bâtie en huit ans alors qu’il vivait à Sacré-Cœur : « L’alaskan est un croisement de chien nordique et de lévrier ou de braque, il est fait pour courir sur de longues distances et a beaucoup d’énergie à dépenser ! »Une petite incursion dans le vaste enclos en donne un aperçu plutôt convaincant ; chaque chien y a son espace privé dans des niches construites en bois du toit au plancher. L’hiver terminé, le traîneau est remplacé par la cani-trottinette, une autre façon d’éprouver toutes sortes d’émotions en compagnie des chiens.Renseignements pratiques : La reine et le millionnaire propose trois expériences en traîneau à chiens : Initiation (1 h), Aventure (1 h 30) et Excursion (2 h 30). De plus longues sorties (demi-journée) sont organisées sur les pistes du Massif. Selon les forfaits, les prix varient de 100 $ à 190 $ (réduction pour les enfants).