Hébergements immersifs pour plonger dans le grand blanc

Pour se mettre de la neige plein la poire et embrasser goulûment l’hiver, une tonne d’hébergements immersifs fait entrer la nature jusque dans les salons. Suivez-nous, destination neige.

Au petit matin, 30 centimètres de crème fouettée recouvrent notre nid d’un jour, une maison de Hobbit aux murs chaulés, cachée entre les sapins enneigés. Dès la lourde porte ovale de notre logis poussée, nos skis de fond, noyés sous la poudreuse, qui filent en douceur dans la forêt. Chsss…

Si le chalet traditionnel rime avec joies d’hiver, sa version moderne, qui vient avec canapé douillet, wi-fi et télévision, nous transporte parfois bien loin du contact brut avec la nature. Or, pour ceux qui rêvent de se tourner le nez vers les flocons plutôt que vers la peau d’ours étalée devant le foyer, le Québec regorge d’hébergements qui offrent une immersion 100 % déconnectée, sans pour autant faire de cette pause une expédition spartiate.

Lovés au coeur des Hautes-Laurentides à Nominingue, les hébergements minimalistes des Toits du monde font partie de ces havres de paix où le temps suspend son vol, le temps de se fondre avec dans le paysage. A priori, nicher dans une cabane perchée ou une hutte de paille en plein bois, sans eau courante, ni électricité, ni toilettes ne semble pas d’emblée synonyme de doux farniente. Et pourtant. Même deux ados branchés en permanence sont sortis ébaubis de ce lieu béni pour stopper la cadence, humer l’odeur du pain grillé sur le poêle à bois et faire la chasse à la Grande Ourse entre bouleaux et sapins alanguis. Même la toilette biologique n’a pu assombrir cette échappée hivernale à jamais gravée dans les histoires de famille. On revient l’an prochain pour essayer la maison perchée ?

Autre plongeon, cette fois dans le spectaculaire paysage du parc des Grands-Jardins de Charlevoix, où vent et neige se marient pour la blanche cérémonie, comme dirait Vigneault. Sommets vertigineux crachant des langues de glace : l’immersion est garantie dans les microchalets EXP adossés aux flancs à pic du mont des Cygnes.

L’espace de ces douillets cocons de quelques mètres carrés est inversement proportionnel à la splendeur du panorama qui happe nos pupilles, gracieuseté du vitrage maximal de ce logis haut perché. Plus que jamais, small is beautiful. Impossible de quitter des yeux la cathédrale de roc qui se perd dans l’horizon. Sinon, les escapades en raquettes pour attaquer le piton de la Chouenne ou le massif mont des Cygnes, ou s’enfoncer dans l’étroite vallée déjà nappée (mi-décembre) de 106 centimètres de neige scintillante. Avec autant de promesses d’immersion en pleine nature, les mêmes mini-abris peuvent être loués dans six autres parcs nationaux, dont ceux du parc national de la Jacques-Cartier et du Bic dans le Bas-Saint-Laurent.

Voûte boréale

Notre chasse de refuges nature se poursuit au parc national du Mont-Mégantic, sommet le plus neigeux du Québec, gratifié de 700 centimètres de poudreuse chaque hiver et planté en pleine réserve de ciel étoilé. Pour un corps à corps avec la froidure et les astres, on ne saurait mieux trouver.

Après avoir traversé les villages de Burry et Scottstown, notre voyage de quatre heures depuis Montréal s’achève enfin à l’entrée nord du parc, où surgissent de petits cubes sciemment affublés du nom de planètes. Nous habiterons Mercure, notre nouveau repère boréal flanqué de grandes épinettes battues par le vent, et point de départ de notre course stellaire. Conçu pour quatre personnes, le grand frère des abris EXP se déploie dans six parcs de la SEPAQ pour accommoder les familles.

Photo: SEPAQ

Nous voilà aux premières loges pour traquer dans le ciel boréal la constellation d’Orion, pouponnière d’étoiles, et surtout Cirius, l’astre le plus brillant visible de la Terre après le Soleil. Chaque samedi d’hiver, une soirée d’astronomie permet de se faire chasseur d’étoiles à la lueur des flambeaux. Le 13 janvier, la pluie des Quadrantides, équivalent hivernal des Perséides, arrosera l’atmosphère de 130 météorites à l’heure, si les nuages daignent céder leur place aux stars du cosmos. Le 21 janvier, ce sera au tour de Vénus et de Jupiter de jouer du coude dans la voûte étoilée, alors que le 31 janvier, la Lune, veuve d’une nuit, se drapera d’une éclipse totale. De jour, bain de poudreuse assuré lors d’une échappée en raquettes ou en skis de fond vers les refuges haut perchés de la Grande Ourse ou de la Voie lactée.

Notre quête du grand blanc se termine du côté de Petite-Rivière-Saint-François pour une communion hivernale avec le fleuve. Cap sur de drôles d’ovnis, posés sur les remparts du massif de Charlevoix. À coup sûr inspirés de la sphère géodésique de Buckminster Fuller, les abris de Dômes Charlevoix s’accrochent à la montagne comme des Spoutnik tout juste atterris. On donne ici plutôt dans l’écoluxe. Le minimalisme et la beauté des lieux brillamment conçus par des architectes nous font oublier qu’une simple toile cirée nous tient lieu de toit : lits molletonnés, cuisine et salle de bain nickel, peaux de mouton, foyer et poufs douillets invitent au farniente. La dalle de béton chauffée revigore même les orteils frigorifiés.

Photo: Isabelle Paré

À bord de cet astronef architectural, un hublot géant nous offre en pâture le fleuve d’acier et ses chapelets d’îlots argentés. Sur la terrasse, un minuscule spa appelle à se plonger dans l’eau fumante pour zyeuter l’horizon givré ou le ciel constellé. Au petit matin, le lever de soleil, droit devant, embrase les murs de notre moelleuse coquille, alors que le fleuve se mue en chemin de lave. En apesanteur dans cette capsule de rêve, vous prierez déjà le ciel d’y remonter pour un autre voyage interstellaire, entre froidure et voie lactée. « Hello, Houston ? Oubliez-nous ! »