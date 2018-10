Les Seychelles en sac à dos

Des plages aux eaux turquoise bordées de rochers de granite et de sable fin. Des effluves de cannelle et de goyave qui embaument une jungle luxuriante où foisonnent hibiscus, orchidées, frangipaniers et le fameux coco de mer. Des tortues géantes et des fonds marins où gigotent des créatures multicolores. Et le spectacle d’un soleil orangé qui se noie dans l’océan Indien. L’archipel des Seychelles possède les attributs d’un paradis tropical. Lors d’un récent séjour à Mahé et à Praslin, nous avons goûté aux délices d’une destination plus accessible qu’elle n’y paraît.

« Oooooh… c’est luxueux les Seychelles ! » lâche cette amie voyageuse aguerrie, à qui nous confions notre intention de faire une escapade aux Seychelles cette année. Vrai, cette destination de rêve, où Kate Middleton et le prince William ainsi que George et Amal Clooney ont coulé leur lune de miel, n’a pas construit son image de marque sur son côté convivial et abordable. Depuis que le pays s’est ouvert au tourisme, dans les années 1970, ce sont les complexes hôteliers de (grand) luxe qui mènent le bal. Il est strictement interdit d’y planter sa tente et le prix d’un cappuccino est plus « Monaco » que « Goa », et ce, même si ce sont des roupies qu’on allonge.

Or, l’archipel de 115 îles a beau accomplir son destin d’éden tropical perdu au milieu de l’océan Indien, les Seychelles n’échappent pas à la vague Airbnb et à l’aviation bon marché.

C’est d’ailleurs sur Airbnb que nous avons réservé notre éco-cabane « Pod » chez Érade Pool, la propriétaire de l’établissement A Peace in Paradise, à l’anse à la Mouche, au sud-ouest de Mahé. Pour moins de 90 $, Érade offre une nuitée dans de jolies cabanes climatisées où l’on s’endort au son des palmiers qui claquent dans le vent. Un peu de glamping seychellois, avec tout ce qu’il faut pour préparer son petit-déjeuner à l’extérieur et un balcon pour boire un petit verre de rhum Takamaka à la brunante.

Photo: Sylvie St-Jacques

Cette quinquagénaire d’origine seychelloise rêvait d’un établissement qui ferait contrepoids aux hôtels environnants. Au tournant de la quarantaine, elle a décidé de faire de ce rêve une réalité. Érade Pool a donc créé son coin de paradis, en commençant par planter elle-même le jardin tropical qui enveloppe les huit micro-cabanes de sa propriété.

Plusieurs variétés fruits et fleurs composent le jardin : mangues, goyaves, papayes, ananas, bananes, avocats, oranges, prunes, cannelle, cajous, agave, jasmin, cocotiers, hibiscus de toutes les couleurs… Un paradis que survolent pigeons hollandais, tourterelles, chauves-souris, serins, colibris… « Les Seychelles est un beau pays, mais plusieurs forêts, plantes indigènes, coraux ont été détruits. Moi, je suis vraiment préoccupée par la nature. Je ne couperai pas un arbre, si je sais qu’un oiseau vit dedans. Je préfère construire ma cabane à côté », explique Érade Pool.

Photo: Sylvie St-Jacques

Nos sacs de plage, masques et tubas de plongée et maillots de bain trépignent à la perspective de découvrir ces plages au bleu d’azur. Une obsession des visiteurs des Seychelles est le désir de repérer les plus calmes, aux variations de bleu les plus photogéniques, aux fonds les plus propices à la plongée en apnée.

Sans voiture de location (ou navette d’hôtel), quel est le meilleur plan pour se déplacer dans cette chasse au trésor ? Le transport en commun : convivial, amusant, très peu coûteux (une roupie pour un aller !), mais souvent en retard, mieux vaut ne pas être pressé ! Les derniers bus partant à 19 h, il faut prévoir un plan B pour rentrer chez soi après le coucher du soleil. À Praslin, l’idéal est de marcher ou de rouler à vélo. Et pour se déplacer avec sa valise ou rentrer à l’hôtel en fin de soirée, mieux vaut prévoir un peu d’argent pour le taxi.

Équipés d’une carte géographique de Mahé, nous montons à bord du gros bus bleu en direction de Victoria, dont l’arrêt est à quelques pas de notre hébergement. Nous roulons à travers une jungle foisonnante sur la route des Cannelles. Sur la côte sud-est de Mahé, nous décidons de faire une escale à la plage de l’anse Royale. Un lagon translucide et peu profond est bordé par de gros rochers noirs et, à l’horizon, une toute petite île complète ce décor de film de pirates. Une première baignade dans cette eau chaude et salée, aux vagues douces et apaisantes, nous convainc que venir en vacances aux Seychelles, c’était vraiment une bonne idée.

L’appétit creusé par tant de volupté, nous décidons de marcher un peu sur la plage jusqu’à l’attrayant petit café coloré que nous apercevons au loin. Les pieds dans le sable, sur la terrasse du café Kréol, nous dégustons une salade de pieuvres servie avec un achard de légumes et des petits piments locaux, et ces goûts des îles ajoutent une dose de joie à cette journée déjà parfaite.

Sega, ti-punch et raz-de-marée

Six jours à Mahé, quatre à Praslin : c’est ce que nous avons prévu pour ce séjour où toutes les réservations n’ont pas été faites avant de partir. Le site Booking.com nous a mis sur la piste de Carol et Clivy, jeune couple seychellois qui loue à bon prix de charmants petits appartements non loin de la plage de Barbarons, au nord-est de Mahé. Pour notre première soirée chez eux, nous avons droit à un souper à la créole accompagné de délices seychellois préparés par le couple, qui sert le repas sur leur terrasse, aux visiteurs qui ont réservé pour au moins trois nuitées.

Sous les conseils de Clivy et de Carol, nous poursuivons notre découverte, qui varie au gré de nos inspirations et des soubresauts de la météo. Nous consacrons une journée à marcher à travers le parc national du Morne jusqu’à la réserve maritime de Sainte-Anne. Le lendemain, nous prenons le bus jusqu’à la divine plage de Beau Vallon, réputée avec raison pour être le Saint-Tropez des Seychelles, avec sa faune de vacanciers très « instagrammable » et ses cafés branchés. À Barbarons, un jour de raz-de-marée, nous trouvons refuge aux abords de la piscine d’un hôtel très accueillant.

C’était samedi et le gérant des lieux nous a convaincus de rester pour une soirée spéciale « créole ». « Même avec nos vêtements de plage tout pleins de sable ? » s’inquiète mon compagnon, qui reçoit ensuite la bénédiction du gérant. Quelques minutes plus tard, tels deux routards, en vieux t-shirts parmi les élégants vacanciers de l’hôtel Avani, nous sirotons un ti-punch en contemplant la mer déchaînée, en attendant d’être invités à table pour goûter au cari de poisson et aux autres mets seychellois qui, ce soir-là, accompagnaient un spectacle de musique Sega.

Le « coco fesse »

Au sixième jour, nous disons au revoir à Mahé et montons à bord du traversier de Victoria en direction de Praslin. C’est sur cette petite île, à 44 km au nord-est de Mahé, que pousse le célèbre « coco de mer », surnommé « coco fesse » en raison de sa forme bien singulière. Dès notre première aperçue de l’île, la mâchoire nous tombe à la vue de ces plages d’huile aux profondes variations de bleu.

Tous les guides nous ont prévenus : de toutes les îles de l’archipel, c’est Praslin et ses coquets villages qui se rapprochent le plus de l’image paradisiaque qu’on se fait des Seychelles. Un bus nous mènera à Anse Lazio, une habituée des « tops 10 » des plus belles plages de la planète. Se baigner dans ces eaux cristallines qui reflètent un soleil d’argent est une expérience transcendante, extatique, inoubliable.

Une excursion en apnée autour de la petite île Saint-Pierre, où nous pataugeons parmi les chirurgiens clowns, sergents-majors, carangues, fusiliers, ajoute une dose de bonheur supplémentaire à ce périple qui n’en finit plus de nous ravir. En revanche, il est troublant d’être témoin du cimetière gris de coraux morts qui gisent au fond de la mer, effet direct du blanchiment causé par l’augmentation des températures de la mer en 2016.

En marchant dans la splendide forêt protégée de la vallée de Mai, nous apercevons un perroquet noir et observons les fameux cocos de mer. Nous étirons nos dernières heures de vacances dans le lagon de la belle côte d’Or et concluons ce séjour exquis dans une des bonnes tables de l’île, avec un cari de pieuvres et un verre de Takamaka.

Sur le traversier qui nous ramène à Mahé, nous faisons des plans pour revenir aux Seychelles et voir La Digue, que nous n’avons pas eu le temps de visiter. Et nous repartons avec, dans notre sac à dos, une bouteille de rhum Takamaka, des épices à cari et une poignée de sable du paradis.