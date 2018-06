Sous une lune près de chez vous

Voilà une tendance qui se confirme, et pas seulement en été. Notre insatiable frénésie à rechercher des expériences originales, voire inédites, nous incite à prolonger, jusque tard dans la nuit, certaines de nos activités de plein air. Dans la noirceur, parfois sous une pleine lune, l’ambiance semble plus propice à l’émerveillement : intimiste, apaisée, souvent silencieuse, elle est l’occasion de donner à nos activités un certain halo de mystère. Et quelques frissons en prime.

Rabaska sous la lune

Pas nécessaire d’être un sérieux pagayeur pour propulser le canot en compagnie d’une vingtaine de personnes dans le magnifique parc national de la Jacques-Cartier. À bord, un guide naturaliste se charge de diriger l’embarcation et de dévoiler, à chaque station d’arrêt, quelques mystères sur le milieu et sur des phénomènes nocturnes : changement de vent et de courant, hyperactivité de certains animaux comme la chauve-souris, la luciole ou la truite mouchetée.

Ce « Rendez-vous avec la lune » s’adresse à tous et s’adapte, tout au long de l’été, à l’évolution de l’espace naturel.



Renseignements : tous les mardis soir, du 26 juin à la mi-août (de 20 h à 22 h). Tarif : 14,50 $ (plus l’accès au parc), gratuit pour les 10-17 ans. Réservation obligatoire : ☎️ 418 848-3169, option 6.

Kayak de mer et bioluminescence

Pagayer sur le fleuve Saint-Laurent est déjà, en soi, une découverte époustouflante. Mais le faire depuis l’Anse-à-la-Cave, à Bergeronnes, et en pleine nuit, ça compte dans la vie d’un pleinairiste ! Mer et Monde, la célèbre entreprise de plein air nord-côtière, propose une sortie en kayak guidée sous les étoiles, durant trois heures, pour observer un phénomène aussi impressionnant que magique : les particules alimentaires qui abondent sous l’eau et qu’on observe encore mieux dans le noir absolu.

Durant l’activité, on peut même avoir la chance d’entendre le chant des baleines — si elles sont au rendez-vous ! — grâce à un hyraphone, conçu pour véhiculer les sons qui s’échappent des fonds marins. L’activité étant très dépendante des marées et de la lune, il est recommandé de vérifier les dates de sorties sur le Web.



De juin à août (de 21 h à 23 h 30). Tout l’équipement est fourni (wet-suit, bottillons, veste de flottaison). Prévoir un polar. À partir de 12 ans. Tarif : 67 $ (plus taxes). Réservation obligatoire : ☎️ 1 866 637-6663 ; meretmonde.ca

Planche à pagaie à la belle étoile

Pas mal zen, cette planche à pagaie qu’on manie debout sur un plan d’eau… De nuit, l’activité gagne en sérénité. C’est ce que propose Echo Aloha sur plusieurs plans d’eau du Québec, notamment sur les lacs Masson (Sainte-Marguerite) et Mercier (Tremblant). Dès la tombée du jour, on assiste ainsi aux premières loges au lever de la lune sur la surface lacustre. Pour encore plus de magie, les planches sont munies de dispositifs lumineux et les pagayeurs portent des glow sticks, ces petits bâtons luminescents qui forment sur l’eau une chaîne fluorescente.

Durant les Perséides, on s’étend sur la planche et on observe les étoiles filantes sous le ciel étoilé, avant d’aller prendre un verre en groupe (une dizaine de personnes). La version SUP yoga à la lumière des lanternes est également offerte.



De juin à août (21 h à 23 h 30). L’équipement est fourni. Prix : de 35 $ à 46 $ selon l’activité. Réservation : echoaloha.com

D’arbre en arbre à la frontale

Pour un défi maximal, on réalisera ce parcours classique d’hébertisme aérien en démarrant de nuit, dans le halo de sa lampe frontale. Une cinquantaine d’obstacles sont au programme, de plateforme en plateforme, pour éprouver le sens de l’équilibre et l’audace des jeunes de corps et de coeur : ponts de singe, tyroliennes, sauts et autres obstacles à franchir… en toute sécurité grâce à sa ligne de vie fixée en permanence sur la structure fixe. De nuit, sans vision périphérique, l’exercice amène à se faire confiance pour traverser cette expérience haute en adrénaline. L’activité a lieu six fois par année, un mercredi par mois, et se poursuit jusqu’en automne.



Du 30 juin au 27 octobre (20 h à 22 h). À partir de 16 ans. Prix : 34 $ (30 $ pour les 16 et 17 ans). Réservation : ☎️ 1 877 397-4544 ; reseauxpleinair.com

Marche dans le noir

Les campeurs installés au secteur du lac Wapizagonke, dans le parc national de la Mauricie du Canada, peuvent profiter de cette sortie gratuite pour expérimenter ce que la nuit a à offrir à leurs sens. L’activité tous publics invite à écouter, à sentir, à toucher et à voir les ombres qui se détachent aux détours du sentier de la Terrasse.

Rien de sportif ici, mais une expérience sensorielle, soutenue par les explications d’un guide naturaliste sur ce que représente la nuit pour la faune du milieu naturel. Et sur la façon dont celle-ci s’adapte aux conditions nocturnes. Si on ne campe pas dans le parc, on a néanmoins accès à l’activité. Il suffit de se rendre au point de départ du parc une demi-heure avant le départ.



Chaque mercredi du 23 juin au 26 août (de 21 h à 22 h 30, et de 20 h 30 à 22 h, à partir du début août). Tarif : gratuit. Réservation : aucune. pc.gc.ca

Randonnée à la belle étoile

L’activité s’adresse aux audacieux qui ne craignent ni la marche nocturne ni la nuit en hamac sous la voûte étoilée. Au bord du lac sauvage Beaupré, à Saint-Calixte, l’entreprise écotouristique Le Havre familial propose une randonnée pédestre de 3 km en groupe (10 personnes), encadrée par un guide présent tout au long de l’activité. Au programme : la musique du vent sur le feuillage, le chant des oiseaux et autres bruissements mystérieux.

À destination, un souper est servi autour du feu, suivi d’une nuit en hamac avec moustiquaire et double toit. Le réveil en pleine nature et le déjeuner au petit matin font partie intégrante de cette expérience unique. Tout l’équipement est fourni et on ne porte que ses effets personnels durant la randonnée.



Deux départs par semaine (14 h à 7 h du matin). Prix : 25 $ pour les campeurs locaux (40 $ pour les visiteurs). Réservation : ☎️ 1 888 883-2271 ; havrefamilial.com