Pour apprécier pleinement ce riesling « sec tendre », vous l’aurez d’abord passé en carafe 30 minutes, pour le servir ensuite très frais sur quelques ceviches ou autres poissons ou anguilles fumés. Pas des plus complexes ni des plus profonds, mais l’essentiel est là, avec son fruité malique/agrume, son contraste sucre/acidité et sa finale nette et sèche. (5)



Explication des cotes

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Riesling 2021, Cave Spring, Niagara, Ontario, Canada (17,20 $ – 14327039)