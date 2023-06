Les aficionados — qui ne jurent que par le pinot noir de Bourgogne, dont le prix explose littéralement — servent ce beau rouge d’ici en cachette et à l’aveugle à leurs amis mordus du célèbre noirien. Cette cuvée en possède l’ADN aromatique et gustative, mais sur un mode allégé, à la fois floral, épicé, boisé et fruité. Le servir frais. (5)

Explication des cotes

Le rouge ★★★ Pinot Noir 2021, La Cantina, Vallée d’Oka, IGP Vin Québec (25,95 $ – 13952941)