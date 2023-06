Nous sommes en terroirs septentrionaux, où Patrick Piuze ajuste sa courtepointe à partir de chardonnays qu’il connaît bien et dont il maîtrise les assemblages avec brio. Dans un millésime pas si jojo, mais dont il tire des nuances de fruit blanc et d’agrume sur un ensemble bien sec, friand, sapide et bien vivant. (5)

Le blanc ★★★ Chardonnay 2021, Patrick Piuze, Bourgogne, France (23,05 $ – 14853741)