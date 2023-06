Oui, un côtes-du-rhône dans ce qu’il a de conquérant et de rayonnant, véritable ambassadeur de ces terroirs du sud où le soleil conte fleurette aux syrahs, grenaches et mourvèdres depuis plus de 2000 ans. Le voilà bien pourvu, en fruit, en mâche, en structure et en sève, mais surtout en fraîcheur. C’est bon, simplement. (5)



Explication des cotes

Le rouge ★★★ La Ferme du Mont « Première Côte » 2020, Côtes-du-Rhône, France (22,65 $ – 15137561)