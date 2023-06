Le grenache noir joue les espiègles sans se soucier des conséquences, car il est ici en vacances. Il a largué les amarres et file toutes voiles devant, s’allégeant au passage de tanins encombrants pour mieux gonfler la misaine d’un fruité souple, malléable, juteux et bien vivant. Un rouge de corps moyen à servir frais sur quelques olives et charcuteries. (5) ©

Explication des cotes

Le bio ★★ 1/2 Les Beauttés de Castigno « Bella Casta » 2021, France (19,75 $ – 15105438)